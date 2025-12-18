"Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ": Hành trình trưởng thành và chữa lành

Tác giả Gari Nguyễn vừa ra mắt cuốn sách Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ, một hồi ký - tản văn ghi lại hành trình trưởng thành và trải nghiệm cảm xúc sâu sắc ở tuổi 30.

Sau hơn 12 năm cầm bút với 13 đầu sách, Gari tiếp tục khai thác những vùng cảm xúc nhạy cảm của người trẻ, kể câu chuyện vừa chân thực, vừa chứa đựng niềm tin vào khả năng hồi sinh của mỗi tâm hồn.

Bìa sách “Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tác phẩm kể về tuổi trẻ nhiều thử thách của tác giả, khi lớn lên trong thiếu thốn và từng không đủ tiền mua nổi một cây bút nhưng vẫn nuôi dưỡng ước mơ viết lách. Những trang sách lần lượt mở ra chuỗi biến cố: Mối quan hệ chênh vênh, những cuộc tình tan vỡ, hiểu lầm để lại vết cắt sâu, cùng nỗi đau âm ỉ khi gia đình đối diện bệnh tật và khủng hoảng.

Ngôn từ mềm mại nhưng sắc nét giúp tái hiện hành trình của một tâm hồn buộc phải trưởng thành sớm, luôn đặt câu hỏi về giá trị bản thân.

Giữa những đổ nát tưởng chừng không thể hàn gắn, tác giả đối diện với nỗi sợ, sự yếu đuối và những vùng khuất chưa từng được xoa dịu. Từ đây, cô nhận ra rằng thất vọng không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để thấu hiểu và trưởng thành.

Câu chuyện được trình bày dưới dạng những mảnh ghép chân thực, phản ánh một người từng hoang mang, từng gục ngã nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào ánh sáng.

Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ mở ra không gian để độc giả nhận diện và đối thoại với những vết thương của chính mình. Từ những vỡ vụn nhỏ nhất, mỗi người đều có thể học cách yêu lại bản thân, đứng dậy và tiếp tục rực rỡ theo cách riêng.

Gari Nguyễn sống giữa Mỹ và Việt Nam, là tác giả nổi tiếng với các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, phát triển bản thân và chữa lành. Một số tác phẩm trước đây của cô như: Cứ cười thôi mặc kệ đời, Trưởng thành lấy đi điều gì, Đời ngắn đừng khóc hãy tô son…