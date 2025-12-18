Hai phụ nữ đột nhập nhà dân ở Tây Ninh trộm vàng

Ngày 18/12, Công an xã Rạch Kiến cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh phá nhanh vụ trộm tài sản, bắt giữ 2 nghi phạm, thu hồi nhiều tiền và vàng trả lại cho bị hại.

Lan và Yến là nghi phạm thực hiện vụ trộm (Ảnh: N.H.).

Theo công an, khoảng 13h30 ngày 13/12, Công an xã Rạch Kiến tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.H. (41 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, mở két sắt trộm nhiều cọc tiền mặt và vòng vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 800 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ trộm tài sản có giá trị lớn, thủ đoạn đột nhập và mở két sắt tinh vi, Công an xã Rạch Kiến đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nghi phạm.

Chiếc két sắt bị Lan và Yến cạy lấy tài sản (Ảnh: N.H.).

Qua rà soát, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Thị Thảo Lan (31 tuổi) và Phạm Hồng Yến (31 tuổi, cùng ngụ xã Rạch Kiến) để làm việc.

Sau nhiều giờ đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi đột nhập nhà bị hại, mở két sắt lấy tiền và vàng rồi mang đi cất giấu, chờ thời điểm chia nhau thì bị phát hiện.

Công an xã Rạch Kiến đã thu hồi phần lớn tài sản bị trộm, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.