Nhan sắc "thiên thần bóng chuyền bãi biển" Singapore gây sốt SEA Games 33

Sinh năm 1998, Eliza Chong bắt đầu được biết đến từ rất sớm khi được gọi vào đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia Singapore từ 16 tuổi. Kể từ đó, cô là một gương mặt thường xuyên xuất hiện ở các giải đấu khu vực.

Theo thông tin từ Team Singapore, Eliza lần đầu dự SEA Games vào năm 2019, sau đó tiếp tục góp mặt ở các kỳ đại hội tiếp theo như SEA Games 31 và SEA Games 33. Trong sự nghiệp thi đấu, Eliza cùng đội tuyển Singapore từng đạt top 5 tại SEA Games 2021 và hạng nhì ở vòng loại Commonwealth Games 2022.

Tại SEA Games 33, dù đội Singapore thất bại trước Việt Nam, Eliza Chong vẫn thu hút sự chú ý nhờ nụ cười tự tin, phong thái thi đấu tươi tắn và thần thái cuốn hút trên sân cát. Hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội nhận được nhiều lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh kỹ năng trên sân, Eliza Chong còn được người hâm mộ khen ngợi bởi thân hình săn chắc, phong cách sống năng động và tinh thần thi đấu hết mình.

Eliza Chong sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, làn da bánh mật đều màu càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Theo dữ liệu từ Beach Volleybox, nữ VĐV bóng chuyền bãi biển Singapore cao 1,63m và nặng khoảng 55kg.

Nhiều khán giả khu vực đã gọi cô là “thiên thần bóng chuyền bãi biển” bởi vẻ đẹp khỏe khoắn và thái độ tích cực.

Tại các sự kiện thể thao trước đó, Eliza cũng được nhắc đến với hình ảnh nổi bật, khiến khán giả theo dõi bộ môn này chú ý nhiều hơn đến đội tuyển Singapore dù đội không đạt thành tích cao.

Không chỉ gây sốt trong khuôn khổ các giải đấu, Eliza còn có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế, đặc biệt là tại Việt Nam. Eliza hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram với hơn 100.000 người hâm mộ.

Sau các trận đấu ở SEA Games 33, tài khoản của cô liên tục nhận được lượt theo dõi và bình luận từ khán giả Việt Nam và Đông Nam Á.

Trước đây, Eliza Chong từng tham dự AVC Women’s Beach Tour - Cần Thơ Open 2017 tại Việt Nam, sự kiện này giúp hình ảnh của cô đến gần hơn với khán giả Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Cô sở hữu hình ảnh đời thường năng động, khỏe khoắn và phong cách hiện đại và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, gặp gỡ bạn bè hay tập luyện trên trang cá nhân.