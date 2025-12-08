Sợ bụi mịn, vợ chồng bỏ Hà Nội về Đà Nẵng: Cuộc di cư không toàn "màu hồng"

Ngày cuối tuần, chị Lê Vân và chồng là anh Thanh Tùng (sống ở Đà Nẵng) chuyển những hộp đồ ăn, xếp gọn hành lý lên ô tô, bắt đầu hành trình thư giãn sau một tuần học tập, làm việc bận rộn.

Băng qua những cung đường rộng rãi, chiếc xe dừng lại bên bờ biển sóng vỗ rì rào. Cả gia đình cùng nhau bày biện bàn ghế, trải khăn. Trong lúc các con hồn nhiên nô đùa trên cát, hai vợ chồng nướng thịt, chuẩn bị bữa trưa ấm cúng.

Vượt qua những khó khăn, chị Vân và anh Tùng hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khi rời Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống năm 2017, thói quen khám phá thiên nhiên được gia đình chị duy trì vào mỗi dịp cuối tuần.

“Hồi còn ở Hà Nội, mỗi năm chúng tôi chỉ đi biển một lần vào dịp hè. Còn bây giờ, cả nhà có thể ra biển bất cứ lúc nào, hít thở không khí trong lành và thưởng thức hải sản trong không gian lộng gió”, chị Vân chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Quyết định rời Hà Nội sau một chuyến đi

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Vân yêu anh Tùng rồi nên duyên vợ chồng hồi năm 2013. Một năm sau, gia đình nhỏ đón con đầu lòng.

Thời điểm đó, hai vợ chồng quản lý cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch và có một cơ sở nhỏ chế biến kim chi giữa lòng Thủ đô.

Nhờ nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, cặp vợ chồng trẻ ăn nên làm ra. Sau vài năm, họ có cuộc sống ổn định.

Tháng 5/2017, gia đình lần đầu đặt chân đến Đà Nẵng trong chuyến du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm. Bầu không khí trong lành, đường phố thông thoáng và nhịp sống dễ chịu của thành phố biển để lại ấn tượng đẹp trong lòng hai vợ chồng.

"Trở về nhà, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện vào Đà Nẵng sinh sống, vì bầu không khí ở đó khác hẳn so với Hà Nội", chị Vân nhớ lại.

Khi còn sống tại Hà Nội, chị thường xuyên thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cả hai vợ chồng đều mắc viêm xoang. Mỗi khi thời tiết hanh khô hoặc chuyển mùa, tình trạng bệnh lại nặng hơn.

Những ngày cuối tuần, cả nhà thường đi chơi, cắm trại hoặc ra biển hóng gió, ăn uống bên bãi cát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều ngày trong năm, bầu trời trước nhà luôn phủ một màu xám đục, bụi mịn đặc quánh như sương mù bao trùm không gian. Trong căn hộ, máy lọc không khí hoạt động liên tục. Sau khoảng một tuần, bụi đã bám thành lớp dày trên màng lọc, đèn cảnh báo thường xuyên chuyển sang màu đỏ.

"Tôi bị nghẹt mũi, hắt xì hơi liên tục, phải sử dụng kháng sinh. Mỗi lần ra đường, tôi bịt kín từ đầu đến chân", chị kể.

Chia sẻ ý định rời Hà Nội, gia đình chị không ủng hộ. Nhiều người cho rằng đó là quyết định bồng bột, không ai dám mạo hiểm bỏ cuộc sống ổn định đến một nơi xa lạ.

“Sau hơn 3 tháng trăn trở, chúng tôi vẫn quyết định chuyển vào Đà Nẵng. Nỗi lo lớn nhất là làm gì để nuôi sống hai con nơi đất khách”, chị tâm sự.

Ngày xách vali rời Hà Nội, hai vợ chồng không giấu được cảm xúc lưu luyến. Trên đường từ nội thành ra sân bay, những khung cảnh quen thuộc dần lùi xa, chị Vân không kìm được xúc động. Nhờ sự động viên của chồng và nụ cười của các con, chị dần lấy lại bình tĩnh.

Máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng, gia đình thuê một căn nhà gần sân bay để ở tạm. Thế nhưng chỉ sau một tuần, do không quen với tiếng ồn của máy bay, cả gia đình chuyển về khu vực gần biển Mỹ Khê.

Nhận thấy nhu cầu lưu trú của khách du lịch, hai vợ chồng nảy sinh ý định cải tạo nhà để làm homestay. Họ tự tay trang trí, sửa sang lại không gian, cho thuê rồi tiếp tục tìm căn hộ khác để sinh sống. Trong hành trình đó, gia đình chuyển nhà hơn 10 lần trước khi ổn định được chỗ ở.

Những ngày đầu tiên đến Đà Nẵng được chị Vân ví như “tuần trăng mật”. Cả gia đình háo hức với cuộc sống mới, cùng nhau khám phá nhiều địa điểm đẹp. Sau 1 tháng, các thành viên bắt đầu nhớ Hà Nội, người thân và công việc cũ.

“Thời điểm ấy, tôi phải tự nhắc nhở chính mình về lý do gia đình quyết định rời Hà Nội để lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới”, chị Vân chia sẻ.

Cuộc di cư không chỉ có "màu hồng"

Nhìn cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị Vân, ít ai biết họ từng trải qua quãng thời gian chật vật, do việc kinh doanh không thuận lợi như mong đợi.

Chị kể, năm 2018, việc cho thuê homestay mang lại nguồn thu tốt hơn nhiều so với việc kinh doanh thực phẩm sạch ở Hà Nội. Hiệu ứng tích cực từ Hội nghị APEC 2017 giúp hình ảnh Đà Nẵng được quảng bá mạnh mẽ, lượng du khách đến thành phố biển ngày càng tăng.

“Khi việc làm ăn thuận lợi, vợ chồng nghĩ mọi thứ đều "màu hồng". Cuối năm 2019, chúng tôi gom toàn bộ vốn liếng tích góp được, mở một nhà hàng hải sản. Đại dịch đột ngột ập đến, đẩy cả gia đình vào tình thế khốn đốn”, chị Vân chia sẻ.

Sau thất bại trong kinh doanh, gia đình chị Vân đã bước qua khó khăn, có những ngày bình yên bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi ký hợp đồng thuê mặt bằng, nhiều người từng khuyên hai vợ chồng nên cân nhắc kỹ. Vợ chồng chị quyết tâm bước chân vào lĩnh vực kinh doanh nên “hành động quá vội vàng”.

6 tháng đầu tiên kể từ ngày khai trương, chị Vân và anh Tùng phải bù lỗ đến mức âm vốn. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, du lịch gần như “đóng băng”, doanh thu rơi xuống mức bằng không.

“Khi không thể gồng gánh thêm nữa, chúng tôi buộc phải đóng cửa. Thất bại trong kinh doanh khiến cuộc sống gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay”, chị Vân nhớ lại.

Đóng cửa nhà hàng, gánh trên vai khoản một khoản nợ, cặp đôi cắn răng bán ô tô để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Cả nhà phải chi tiêu tằn tiện, ăn uống kham khổ với cá khô và đậu phụ, nhờ người thân tiếp tế từng thùng thực phẩm từ miền Bắc vào Đà Nẵng.

Từ vị trí quản lý, chị Vân nhọc nhằn tìm việc online, nhập thêm giày dép bán qua mạng, làm cùng lúc 2-3 công việc để có tiền lo cho các con. Đó là quãng thời gian chị cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và áp lực nhất trong cuộc đời.

“Nhiều người khuyên gia đình nên quay trở lại Hà Nội, chúng tôi quyết định bám trụ ở Đà Nẵng. Cả nhà đều yêu mảnh đất này, cảm nhận sức khỏe tốt hơn, không còn bị viêm xoang như trước”, chị nói.

Khi đại dịch dần qua đi, nhịp sống trở lại bình thường, chị Vân duy trì làm cùng lúc hai công việc. Lượng du khách đến Đà Nẵng ngày càng đông, vợ chồng quay về với lĩnh vực khai thác, vận hành dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Thay vì cho thuê dịch vụ lưu trú dài hạn như trước, họ chuyển sang mô hình cho khách nước ngoài thuê ngắn ngày. Cách làm này giúp tăng công suất phòng, nguồn thu dần ổn định, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện tại, chị Vân cho khách thuê nơi lưu trú, còn chồng kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi sở hữu một mảnh đất có vị trí đẹp tại Đà Nẵng.

Những biến cố cách đây vài năm khiến chị nhận ra giá trị của việc sống chậm lại, làm việc vừa sức để dành nhiều thời gian hơn cho các con.

“Hai vợ chồng xác định phải đi chậm hơn, suy nghĩ kỹ càng hơn, không còn nóng vội. Lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không ai khác ngoài chính mình phải đứng dậy, nắm tay nhau để bắt đầu lại từ con số 0”, chị chia sẻ.

Cuộc sống bình yên ở Đà Nẵng

Dù công việc tại Đà Nẵng không đa dạng như ở Hà Nội và thu nhập thấp hơn, người phụ nữ vẫn cảm thấy hài lòng, vì nơi đây có bầu không khí trong lành cùng mức chi tiêu hàng tháng “dễ thở”.

Chị cho rằng, Đà Nẵng là thành phố du lịch năng động, có nhiều tiềm năng và cơ hội. Quan trọng là bản thân phải kiên trì, chăm chỉ và không bỏ cuộc.

Mỗi buổi sáng, mở rộng khung cửa sổ, chị cảm nhận làn gió mát ùa vào căn phòng, tinh thần trở nên nhẹ nhõm. Ánh nắng len qua kẽ lá, phía trên là khoảng trời xanh, mang lại cảm giác bình yên.

Sống gần biển, gia đình chị duy trì thói quen tản bộ trên bãi cát mỗi ngày. Dịp cuối tuần, vợ chồng cùng bạn bè đi dạo, hoặc chuẩn bị đồ ăn mang ra biển, vừa hóng gió vừa trò chuyện, tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

“Lâu rồi gia đình tôi không phải dùng kháng sinh, không cần đến máy lọc không khí nữa. Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì cuộc sống êm đềm, hạnh phúc”, chị chia sẻ.

Sau 8 năm gắn bó với thành phố biển, chị nhận thấy ẩm thực Đà Nẵng phong phú, dễ ăn và chi phí hợp lý.

Gia đình chị Vân đón người thân đến trải nghiệm cuộc sống ở Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài món phở, bún với giá khoảng 30.000 đồng/tô, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều món địa phương như bánh canh, mì Quảng... dao động 15.000–25.000 đồng/tô.

Đặc biệt, hải sản ở đây tươi ngon và có giá “mềm”. Cụ thể, ghẹ tươi khoảng 200.000–250.000 đồng/kg, cá nục đi mua ở chợ đầu mối lúc sáng sớm khoảng 20.000 đồng/kg, mực trứng tươi tại chợ dân sinh khoảng 100.000 đồng/kg.

“Hải sản phong phú, giá cả hợp lý nên các con tôi được thưởng thức thường xuyên. Có thời điểm, các bé ăn nhiều đến mức không còn hứng thú như trước”, chị chia sẻ.

Với lợi thế mới phát triển, Đà Nẵng có hệ thống đường sá được quy hoạch bài bản, đẹp, rộng rãi. Mỗi khi ra đường, chị Vân không phải chứng kiến cảnh tắc đường, chen chúc.

Sau nhiều năm bươn chải, hai vợ chồng kết nối được nhiều bạn bè, có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bước chân ra đường, chị cảm nhận sự thân thiện của bà con địa phương.

Khi còn ở Hà Nội, gia đình chị Vân thường đưa con đến trung tâm mua sắm hay công viên để vui chơi, ăn uống. Bây giờ, cả nhà không chỉ ngắm cảnh sắc Đà Nẵng, mà còn đi phượt, khám phá dọc tuyến đường ven biển miền Trung.

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau những sóng gió, hai vợ chồng cảm nhận sự yên bình, cùng nhau làm việc và hưởng thụ với các con", chị Vân bày tỏ.