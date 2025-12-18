Manulife chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ

Trước đó, vào tháng 10, Manulife cũng đã quyên góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị bão lũ.

Doanh nghiệp cho biết chương trình được phát động trong 10 ngày, từ 21/11 đến 30/11 và ghi nhận hơn 1 tỷ đồng. Khoản ủng hộ này đến từ sự đóng góp của tập thể nhân viên, đội ngũ tư vấn viên các kênh phân phối của Manulife Việt Nam và khoản đối ứng từ tập đoàn Manulife.

Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Manulife trao đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm thực hiện các hoạt động khắc phục thiệt hại sau lũ lụt tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Đại diện Manulife Việt Nam trao số tiền quyên góp đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ảnh: Hiền Hồ).

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ: “Thời gian qua, người dân đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai xảy ra liên tiếp, gây ra những tổn thất lớn. Thông qua việc quyên góp và chi trả quyền lợi bảo hiểm, chúng tôi mong muốn mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, góp phần giúp người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống”.

Song song đó, Manulife cho biết đã tích cực liên hệ và phối hợp với đội ngũ đại lý tại địa phương để cập nhật thông tin khách hàng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cam kết ưu tiên xử lý nhanh các quyền lợi bảo hiểm phát sinh từ khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo khách hàng sớm nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong giai đoạn phục hồi.