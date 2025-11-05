Báo Dân trí trao giải Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu 2025"

Tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ

Ngày 5/11, báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu". Cuộc thi tổ chức từ 21/8 đến 10/10 đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm của độc giả và các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - gửi lời cảm ơn trân trọng tới các tác giả gửi bài dự thi, quý độc giả đã đồng hành theo dõi, tham gia bình chọn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các tác giả tới tham dự.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn các tác giả đã đồng hành cùng báo Dân trí trong cuộc thi lần này.

Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh, lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh các tác giả đạt giải mà còn là cơ hội để chia sẻ niềm vui của những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, yêu đất nước và tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Những năm qua, báo Dân trí đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng hình ảnh, coi đây là yếu tố quan trọng trong việc lan tỏa thông tin và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, tòa soạn cũng thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi ảnh ý nghĩa như cuộc thi ảnh về nét đẹp lao động, về ngành điện, vẻ đẹp yoga hay cuộc thi ảnh vào các dịp Tết… Mỗi cuộc thi đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc trên khắp cả nước.

Theo Tổng Biên tập báo Dân trí, Cuộc thi "Màu cờ tôi yêu" lần này mang ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong không khí hân hoan, niềm tự hào dân tộc dâng trào, lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của đất nước - được thể hiện với tình cảm sâu sắc bởi hơn 1.000 tác giả.

"Qua từng bức ảnh, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, từ người lao động, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, các em nhỏ hay cụ già. Tất cả đều chung một tình yêu thiêng liêng với màu cờ Tổ quốc.

Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, bạn đọc và giới nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Dân trí trong các sự kiện, cuộc thi và hoạt động truyền thông mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Nhà báo Trần Ngọc Lan - Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí, thành viên ban giám khảo - chia sẻ, ngay từ khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tác giả trong và ngoài nước. Hàng nghìn bức ảnh gửi về đều toát lên tinh thần yêu nước sâu sắc, thể hiện tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam với Tổ quốc qua hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Nhà báo Trần Ngọc Lan chia sẻ về công tác chấm giải nghiêm túc, công bằng.

Nhà báo Trần Ngọc Lan cho biết, có nhiều tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bằng hình ảnh mà còn khiến ban giám khảo xúc động bởi những dòng chú thích, lời tự sự đầy cảm xúc mà các tác giả gửi kèm.

Theo bà Lan, ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn ra những tác phẩm vừa đạt tiêu chí nghệ thuật, vừa truyền tải được thông điệp ý nghĩa, phù hợp với tinh thần của cuộc thi.

Khoảnh khắc hoàn hảo của bức ảnh đạt giải nhất

Từ hơn 5.000 tác phẩm gửi về, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho nhiều tác phẩm xuất sắc. Giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm "Bay dưới cờ Tổ quốc" của tác giả Lê Đức Kim (nhiếp ảnh gia ở Hà Nội).

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao giải cho tác giả Lê Đức Kim.

Chia sẻ tại buổi trao giải, anh Lê Đức Kim cho hay, anh năm nay đã ngoài 50 tuổi và từng chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Chính điều đó thôi thúc anh ghi lại những khuôn hình mang đậm dáng vẻ Hà Nội, tinh thần hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bức ảnh đạt giải được anh Kim chụp vào ngày 24/8 trong buổi diễn tập bay chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Tôi tham khảo nhiều địa điểm như Lăng Bác, tòa nhà Quốc hội… Tuy nhiên, sau cùng tôi quyết định chọn Cột cờ Hà Nội. Tôi có may mắn được các bạn phóng viên hỗ trợ báo tin thời điểm máy bay bay qua nên đã chờ sẵn ở vị trí.

Tôi trực suốt 3 buổi diễn tập tại đây nhưng chỉ có đúng một lần bắt được khoảnh khắc hoàn hảo: Lá cờ bay căng giữa bầu trời, máy bay lướt qua, phía sau là những đám mây hình vảy rồng”, anh Kim nói.

Tác phẩm “Bay dưới cờ Tổ quốc” của tác giả Lê Đức Kim.

Anh Lê Đức Kim gửi lời cảm ơn báo Dân trí - đơn vị tổ chức cuộc thi - vì đã có cùng cảm nhận và đánh giá cao tác phẩm “Bay dưới cờ Tổ quốc”. Đồng thời anh cũng cảm ơn đến các bạn phóng viên đã đứng cùng vị trí, báo cho anh biết thời gian máy bay vào Hà Nội để bắt được khoảnh khắc đẹp, vì đây là loại máy bay siêu thanh, nếu không được báo trước khó mà chụp được bức ảnh đẹp.

Hai giải nhì thuộc về các tác giả Nông Việt Linh với tác phẩm “Em bé Quốc Khánh” và Nguyễn Thanh Nhân với tác phẩm “Vươn khơi bám biển”. Mỗi tác giả nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Anh Nông Việt Linh (ở Hà Nội), tác giả đạt giải nhì cuộc thi với tác phẩm "Em bé Quốc Khánh”, cho biết cuộc thi của báo Dân trí rất thành công khi thu hút được hàng nghìn tác phẩm chất lượng và ý nghĩa.

Ông Lê Đắc Thịnh Đồng - Chánh Văn phòng báo Dân trí - trao giải cho tác giải đạt giải nhì.

Tác phẩm dự thi được anh Linh chụp vào 0h2p ngày 2/9 tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương nhằm ghi lại khoảnh khắc những sinh linh bé bỏng chào đời vào một ngày đặc biệt của đất nước.

Theo anh Linh, sản phụ là quân nhân, chồng của chị cũng công tác trong lực lượng quân đội và tham gia nhiệm vụ A80. Sinh con vào đúng ngày 2/9, chị quyết định đặt tên con là Quốc Khánh. Hình ảnh em bé trong vòng tay mẹ đội chiếc mũ có hình lá cờ Tổ quốc đã được tác giả ghi lại đầy xúc động.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng biên tập báo Dân trí - trao giải cho tác giả đạt giải ba của cuộc thi.

Ba giải ba thuộc về các tác giả Phạm Ngọc Thành với tác phẩm “Bay giữa trời độc lập”, Trần Như Quỳnh với tác phẩm “Giữ mãi trong tim lá cờ và hình bóng người”, Chu Văn Minh tác phẩm “Lối về”. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Anh Phạm Ngọc Thành chia sẻ, bức ảnh đạt giải của anh Thành có tên “Bay giữa trời độc lập”, được chụp trong sự kiện kéo cờ tại quảng trường Ba Đình. Anh kể, đó là khoảnh khắc đặc biệt khi anh may mắn được ngồi trên máy bay có vị trí nhìn trực diện hai chiếc máy bay khác đang bay song song, mang theo cờ Tổ quốc.

Tác giả Phạm Ngọc Thành bên tác phẩm đạt giải.

“Lúc xem lại, tôi rất bất ngờ khi bức ảnh không chỉ bắt trọn hai máy bay với lá cờ Tổ quốc mà còn bao quát cả hồ Gươm, Tháp Rùa và cầu Thê Húc - những biểu tượng của Hà Nội. Trong 6 bức chụp hôm đó, duy nhất một bức hội tụ đủ mọi yếu tố, tạo nên một bố cục gần như hoàn hảo”, anh kể.

Năm giải khuyến khích thuộc về các tác giả Nguyễn Văn Hải với tác phẩm “Chung một nhịp chèo”, Nguyễn Tiến Dũng với tác phẩm “Đêm Hà Nội”, Nguyễn Tấn Nghĩa với tác phẩm “Tự hào Việt Nam”, Võ Hoàng Triều với tác phẩm “Dưới bóng Quốc kỳ”, Lê Anh Thi với tác phẩm: “Mắt thần giữ đảo”. Mỗi tác giả nhận giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.

Ban tổ chức còn trao giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất cho 10 tác giả. Mỗi giải thưởng trị giá 1 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Dân trí - trao giải cho nhóm tác giả đạt giải bình chọn.

Tại lễ trao giải cuộc thi ảnh “Màu cờ tôi yêu”, anh Nguyễn Quang Huy - chồng của tác giả đạt Giải nhất bình chọn - có mặt để thay vợ nhận giải thưởng. Anh cho biết, do vợ đang mang thai sắp sinh nên không thể trực tiếp tham dự buổi lễ.

“Hôm nay đến tham dự, tôi thật sự ấn tượng vì chương trình do báo Dân trí tổ chức rất bài bản, trang trọng và ý nghĩa”, anh nói.

Em Lê Hồng Ánh (học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Mai) đạt Giải thưởng bình chọn với tác phẩm “Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam”.

Em Hồng Ánh cùng mẹ đến nhận giải thưởng.

Hồng Ánh cho biết: “Em rất bất ngờ khi tác phẩm của mình đạt giải thưởng. Qua cuộc thi, em học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là về tình yêu Tổ quốc và tinh thần dân tộc”.

Các tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi.

Ảnh: Mạnh Quân