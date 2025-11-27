Thêm 2 vụ cấp cứu hàng loạt sau bữa ăn ở TPHCM, 19 học sinh nghi dị ứng cá

Tối 27/11, BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, vừa qua nơi này đã tiếp nhận điều trị hàng chục trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục công nhân vào viện cấp cứu sau bữa ăn trưa (Ảnh: BV).

Theo đó, sau bữa ăn trưa cùng ngày, lần lượt khoảng 60 công nhân đang làm việc tại công ty V. ở xã Đông Thạnh (TPHCM) có các dấu hiệu bất thường sức khỏe được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, nhiều trường hợp xuất hiện triệu chứng như tiêu lỏng, đau bụng, buồn nôn, ngứa, chóng mặt, da mẩn đỏ...

Các bệnh nhân được nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thăm khám và xử trí tích cực. Qua sàng lọc và theo dõi tình hình sức khỏe, có 24 ca nhập viện để tiếp tục điều trị, 36 ca được bác sĩ cho về nhà theo dõi thêm).

Theo đơn vị cung cấp suất ăn, bữa trưa mà các công nhân trên ăn có món cá chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá đậu bắp. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ nhận định thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc là cá.

Nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện theo dõi (Ảnh: BV).

Cũng trong tối cùng ngày, TS.BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) thông tin với phóng viên, nơi này vừa tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh đi cấp cứu sau bữa ăn ở trường.

Theo đó, các bệnh nhân là học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức, TPHCM). Thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa, lần lượt 19 em học sinh bị phản vệ được đưa vào bệnh viện

Trong đó, có 2 ca phản ứng phản vệ độ 3 được nhập khoa Nhiễm theo dõi, 17 trường hợp phản vệ độ 1 được xử trí triệu chứng, cấp toa thuốc và cho về.

Qua đánh giá tình hình, phía Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nhận định, các học sinh bị phản vệ có thể do một loại cá trong bữa ăn.

Hiện tại, 2 vụ việc trên đã được các bệnh viện báo cáo đến Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TPHCM), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và Sở An toàn thực phẩm TPHCM để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý.

Cách đây không lâu, trên địa bàn TPHCM cũng ghi nhận nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm, khiến tổng cộng hàng trăm người nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 316 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc "Cô Bích" (phường Hạnh Thông) gây ra, với tác nhân là bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.