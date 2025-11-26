Đàn vịt bị lũ lịch sử cuốn trôi, vượt 3km đường biển dạt vào resort 5 sao

Ngày 26/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền dòng trạng thái “Trong nghịch cảnh, kỳ tích luôn xảy ra”, kèm hình ảnh 10 con vịt đang đi dạo trên bãi tắm của một resort nổi tiếng ở Nha Trang.

Người đăng bài cho rằng đàn vịt thuộc về các hộ dân, do lũ dâng nhanh, nước chảy xiết nên chúng bị cuốn ra các con sông ở Nha Trang, rồi lại tự bơi đến khu nghỉ dưỡng.

Đàn vịt xuất hiện tại resort nổi tiếng ở Nha Trang (Ảnh: Linh Trần).

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ mong muốn để đàn vịt được sống tự nhiên, không bắt giữ.

“Nhìn mấy em dễ thương quá, mong rằng đừng ai bắt, hãy để chúng bơi lội tự nhiên”, tài khoản Võ Hữu Thọ viết.

Đại diện resort xác nhận có đàn vịt xuất hiện trong khu du lịch và cho biết nhân viên đang chăm sóc chúng.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh giữa tháng 11 đã khiến 22 người thiệt mạng, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình, hoa màu bị tàn phá. Lũ cũng làm gần 24.500 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh thiệt hại chung, nhiều căn nhà ở Khánh Hòa bị nước lũ nhấn chìm 1-3m làm hư hỏng nhiều vật dụng có giá trị, gây tổn thất từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/hộ.

Lực lượng quân đội trao quà cho người dân bị thiệt hại trong lũ ở Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ có nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng cần sửa chữa; 1 triệu đồng/người cho hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ bậc tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Ngoài nguồn hỗ trợ tại chỗ, hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, quần áo… từ các tỉnh trên cả nước cũng đã được chuyển đến để giúp người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, các lực lượng quân đội và công an đã được huy động đến trường học, cơ sở y tế và nhà dân để hỗ trợ khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.