Cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/10

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" đã tiếp nhận hơn 1.000 tác phẩm với tổng số gần 5.000 bức ảnh đến từ các tác giả trên mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi.

Các tác phẩm đã khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và ý thức bảo vệ, gìn giữ Tổ quốc; ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chân thực và cảm xúc nhất của người dân Việt Nam bên lá cờ đỏ sao vàng; tôn vinh những câu chuyện, hình ảnh truyền cảm hứng từ mọi miền đất nước.

Báo Dân trí xin được giới thiệu đến quý độc giả một số tác phẩm thể hiện đa dạng về nội dung, sinh động về màu sắc, giàu ngôn ngữ hình ảnh, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước và niềm tự hào của người dân Việt Nam với lá cờ Tổ quốc.

Qua tác phẩm Tà áo dài trắng bên sắc cờ đỏ, tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ: "Khoảnh khắc tôi và mẹ cùng nâng cao lá cờ trên chuyến tàu Metro Sài Gòn không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn mang ý nghĩa dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ thời khắc nào, người Việt Nam vẫn luôn hướng về màu cờ thiêng liêng với lòng biết ơn và niềm tự hào khôn xiết".

Tác phẩm Mầm non của đất nước đến từ tác giả Nguyễn Duy Hậu.

Tác phẩm Chào cờ trên đảo Trường Sa của tác giả Nguyễn Ngọc Hải và tác phẩm Chào cờ trước biển của tác giả Lê Anh Thi.

Tác phẩm Bóng hình Tổ quốc của tác giả Lưu Minh Phụng.

Tác phẩm Màu cờ của tác giả Đỗ Bá Hưng ghi lại hình ảnh hàng nghìn người cùng sát lại gần nhau, tạo thành hình lá cờ Tổ quốc đỏ thắm với ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ.

Tác phẩm Vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng của tác giả Hoàng Văn Ngọc.

Tác phẩm Tự hào nghề may cờ Tổ quốc của tác giả Đào Ngọc Cảnh.

Tình yêu và niềm tự hào với lá cờ đỏ sao vàng còn được các tác giả gửi gắm nhiều qua những hình ảnh sinh động, ấn tượng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Tác phẩm Hoà bình đẹp lắm của tác giả Khuất Duy Dũng.

Tác phẩm Dưới bóng Quốc kỳ của tác giả Võ Hoàng Triều.

Tác phẩm Bay giữa trời độc lập của tác giả Phạm Ngọc Thành.

Tác phẩm Bay dưới cờ Tổ quốc của tác giả Lê Đức Kim.

Tác phẩm Lực lượng Tăng thiết giáp tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam của tác giả Nông Việt Linh.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM cũng được các tác giả gửi tham gia dự thi.

Tác phẩm Hiên ngang dưới cờ Tổ quốc của tác giả Lê Mạnh Linh.

Tác phẩm Dưới màu cờ tôi yêu của tác giả Võ Hoàng Triều.

Hình ảnh màu cờ sắc áo gắn liền với những thành tích vang dội của thể thao Việt Nam, đặc biệt là trong bóng đá trên đấu trường quốc tế được các tác giả gửi dự thi.

Tác phẩm Nữ chiến binh sao vàng của tác giả Bùi Cương Quyết và tác phẩm Vỡ oà hành phúc của tác giả Lý Thanh Vũ.

Tác phẩm Đi dưới rừng cờ của tác giả Lê Miền Nam.

Tác phẩm Tổ quốc trong ánh nhìn của tác giả Đỗ Bá Hưng.

Tác phẩm Những cánh chim thanh bình trong nắng sớm vịnh biển Nha Trang của tác giả Trần Anh Khoa.

Tác phẩm Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Pú Đao của tác giả Nguyễn Văn Quang ghi lại hình ảnh lá Quốc kỳ rực sáng trong ánh bình minh, đón biển mây bồng bềnh trôi trên đỉnh núi hùng vĩ ở Lai Châu.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 10/10, mời bạn đọc tham gia dự thi tại đây .