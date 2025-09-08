Thông tin thêm về cuộc thi ảnh “Màu cờ tôi yêu”

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng từng khoảnh khắc, lời sẻ chia của các tác giả, bởi đó chính là sự đồng hành quý giá, góp phần làm nên ý nghĩa của cuộc thi. Tuy nhiên sau 2 tuần dự thi, bên cạnh những tác phẩm dự thi ý nghĩa, chuẩn chỉnh thì cũng có không ít tác phẩm còn chưa bám sát được thể lệ cuộc thi.

Tác phẩm "Cánh thư giữa cánh đồng lúa xanh mướt" của tác giả Phùng Văn Bằng tham dự cuộc thi "Màu cờ tôi yêu" do báo Dân trí tổ chức.

Để đảm bảo tính công bằng và giữ gìn giá trị thiêng liêng của hình ảnh Quốc kỳ, Ban Tổ chức chỉ lựa chọn những tác phẩm tuân thủ đầy đủ thể lệ cuộc thi để đăng tải trên báo Dân trí và bước tiếp vào vòng bình chọn. Một số tác phẩm đáng tiếc không thể vượt qua vòng sơ loại vì chưa đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật (dung lượng, kích thước, định dạng ảnh), nội dung chứa thông điệp chưa phù hợp hoặc phần giới thiệu chưa đúng quy định.

Đặc biệt, dù đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật, nhưng nếu tác phẩm chưa thể hiện sự nghiêm trang, ngay ngắn và tôn vinh một cách trân trọng hình ảnh lá cờ, bài dự thi cũng sẽ không được lựa chọn để đăng tải.

Mỗi bức ảnh đều là tâm huyết, là cảm xúc chân thật của tác giả, vì vậy, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả độc giả đã tham gia, tin tưởng và đồng hành cùng báo Dân trí. Hãy tiếp tục gửi gắm tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua những tác phẩm đẹp, để lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay trong trái tim mỗi chúng ta.

Mời bạn đọc tham khảo Thể lệ cuộc thi tại đây.