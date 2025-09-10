Anh Tạ trong "Mưa đỏ" và bức thư có dự cảm đặc biệt của liệt sỹ ở Thành cổ

Lá thư của Tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ

Bộ phim Mưa đỏ đang tạo nên cơn sốt tại các rạp chiếu trên toàn quốc, lập mốc doanh thu lịch sử và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn khán giả về giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu lịch sử.

Trong số các nhân vật của phim, Tiểu đội trưởng Tạ (Tiểu đoàn K3 Tam Sơn), do diễn viên Nguyễn Phương Nam thủ vai, để lại ấn tượng sâu sắc.

Tiểu đội trưởng Tạ trong phim Mưa đỏ do diễn viên Phương Nam thủ vai (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhân vật Tạ được xây dựng là người lính nông dân quê Thanh Hóa, vóc dáng thô, mái đầu đầy chấy, hay “lèm bèm” nhưng lúc nào cũng lạc quan, chan chứa tình đồng đội và sẵn sàng xông pha nơi tuyến lửa.

Cùng với những cảnh chiến đấu khốc liệt và sự hy sinh bi tráng, bức thư Tiểu đội trưởng Tạ viết gửi vợ trước lúc ra đi là một trong những phân cảnh xúc động của Mưa đỏ, trở thành điểm nhấn lay động mạnh mẽ, khiến nhiều khán giả rơi lệ.

“Anh sắp đi đây, bữa ni chắc anh sẽ đi xa mãi mãi. Rứa là anh không còn gặp được em và con nữa rồi. Anh nhớ nó lắm. Khi anh đi, con dặn bố nhớ mua kẹp tóc màu xanh về cho con. Em thay anh mua cho con nha. Còn anh trả nợ nước nữa là xong...

Sau ni có ai yêu thương em thật lòng em cứ gắn bó với người ta. Như rứa ở dưới tê anh mới yên tâm được.

Ngày thắng lợi nếu còn nghĩ đến anh, em cứ đi tàu vô Quảng Trị, xuôi sông Thạch Hãn, em tìm đến thôn An Hòa, người ta vớt anh lên chôn anh ở đó.

Có miếng nhôm khắc tên anh đựng trong lọ Penicilin...”, nội dung thư trong phim Mưa đỏ.

Phim Mưa đỏ được chiếu miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị tối 4/9 (Ảnh: Bá Hoàng).

Nội dung thư được đọc lên trong phim khiến người xem không khỏi rung động. Giữa bom rơi đạn nổ, người lính vẫn đau đáu nghĩ đến việc mua cho con chiếc kẹp tóc, mang theo cả những ước vọng giản dị chưa kịp hoàn thành. Thư chan chứa tình yêu và sự bao dung dành cho người vợ trẻ nơi quê nhà.

Nội dung thư cũng khắc họa rõ nét về sự bình thản của người lính khi đối diện với khoảnh khắc sinh tử. Nhân vật Tạ lường trước mình sẽ nằm lại dưới dòng Thạch Hãn, một chi tiết vừa thể hiện rõ sự khốc liệt của chiến tranh, vừa khắc họa tinh thần sẵn sàng hy sinh của người lính Thành cổ.

Trong phim, Tiểu đội trưởng Tạ đã hy sinh lúc chiến đấu. Anh dùng thân mình hứng đạn, che chắn cho động đội.

“Đây là bộ phim hay nhất tôi từng xem. Mưa đỏ xúc động, chân thực, tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần quả cảm, hy sinh của các chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị.

Tôi biết ơn, tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình và mong có thêm nhiều bộ phim cách mạng như thế này”, anh Nguyễn Đức Quý, trú tại Quảng Trị chia sẻ.

Bức thư "thiêng" của người lính Thành cổ

Khi xem Mưa đỏ, đặc biệt ở phân đoạn thư gửi vợ của nhân vật Tạ, nhiều người liên tưởng đến bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh - người lính Thành cổ Quảng Trị.

Bức thư của liệt sỹ Huỳnh được gọi là “bức thư thiêng” bởi không chỉ gửi gắm tình yêu với mẹ, với vợ trẻ và gia đình, mà còn là lời trăng trối của một người lính sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh quê ở tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên). Năm 1972, khi đang là sinh viên năm thứ 4, theo tiếng gọi Tổ quốc, anh rời giảng đường, tạm biệt mẹ, người vợ trẻ và quê hương để lên đường vào Nam chiến đấu.

Thư gửi về cho gia đình của liệt sỹ Huỳnh dài 10 trang, 1.271 chữ được viết vào tháng 9/1972, trước thời điểm anh hy sinh hơn 3 tháng. Bức thư mở đầu với nội dung: “Toàn gia đình kính thương! Hôm nay, con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng, phòng khi đã "đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất", thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột”.

Viết cho mẹ, liệt sỹ Huỳnh bày tỏ nỗi day dứt khi chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành. Trong từng dòng chữ, tình thương của anh dành cho mẹ hiện rõ, chan chứa và sâu nặng.

“Mẹ kính mến! Lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ, thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi…

Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi… coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau”, trích nội dung bức thư.

Một phần trong bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh (Ảnh: Tiến Thành).

Bên cạnh những dòng thư viết vội gửi đến mẹ, liệt sỹ Lê Văn Huỳnh cũng dành tình cảm cho người vợ mới cưới, với tình cảm thủy chung, son sắt.

"Em ạ!, chúng ta sống với nhau chẳng được là bao thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao tình yêu thương trìu mến... Anh rất muốn được sống mãi bên em, song vì chiến tranh thì em hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại...

Nếu thực sự thương anh thì em hãy làm theo lời anh căn dặn. Hàng năm cứ đến ngày này em hãy thắp vài nén hương tưởng nhớ tới anh. Còn khi em nhận được thư này hãy đừng buồn nhiều cho đời tươi trẻ. Nếu có điều kiện hãy cứ bước đi bước nữa vì đời còn trẻ lắm. Theo anh thì nên làm vậy...”, liệt sỹ Huỳnh nhắn nhủ đến vợ.

Đáng chú ý, trong đoạn cuối thư, liệt sỹ Huỳnh đã để lại địa chỉ nơi mình hy sinh, chôn cất để chỉ đường cho vợ, khi có điều kiện sẽ vào Quảng Trị đón anh về với quê hương.

“Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình, có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông.

Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biều 1. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng, về đấy tìm sẽ thấy bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn”, liệt sỹ Huỳnh viết trong thư.

Không ai hiểu tại sao liệt sỹ Huỳnh dự cảm được trước cái chết, biết tường tận nơi mình sẽ nằm xuống… Điều kỳ diệu là những chỉ dẫn ấy đã giúp gia đình tìm thấy phần mộ vào năm 2002, đưa hài cốt anh từ Quảng Trị về quê nhà.

Thành cổ Quảng Trị ngày nay (Ảnh: Tiến Thành).

Cựu chiến binh Lê Thanh Hùng (81 tuổi, trú tại xã Gio Linh, Quảng Trị) là một trong những người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Với ông, mùa Hè đỏ lửa năm 1972 mãi là ký ức không thể phai mờ, vừa bi tráng, hào hùng, vừa chất chứa nỗi đau thương mất mát.

“Trong Mưa đỏ, chi tiết lá thư người lính viết trước khi hy sinh được đưa vào một cách khéo léo. Tôi chợt nghĩ ngay đến bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh. Điện ảnh chỉ tái hiện một phần, còn ngoài đời, những lá thư như thế thực sự được viết bằng máu, bằng nước mắt và tuổi xuân của những người lính Thành cổ”, ông Hùng xúc động nói.

Nếu thư trong Mưa đỏ là tác phẩm nghệ thuật tái hiện lại khí phách người lính, thì bức thư của liệt sỹ Huỳnh chính là lời nhắn nhủ từ lịch sử, viết bằng trái tim của một con người đã sống và ngã xuống vì non sông.

Ngày nay, bức thư ấy được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, như một minh chứng về lý tưởng, tình yêu và sự hy sinh của thế hệ ra trận.

Các hiện vật lưu giữ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Cùng với bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật gắn liền với cuộc chiến 81 ngày đêm năm 1972. Nơi đây tái hiện chân thực những trang sử bi tráng qua hình ảnh, hiện vật, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của cha anh để bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc.