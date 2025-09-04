"Mưa đỏ" tạo hiệu ứng, lượng khách đến Thành cổ Quảng Trị tăng đột biến

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành Cổ Quảng Trị, cho hay trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Thành cổ Quảng Trị đón gần 10.000 lượt khách.

Đặc biệt trong ngày 2/9, có hơn 3.800 lượt khách tham quan và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị. Đây được xem là lượng khách kỷ lục, cao hơn nhiều lần so với các dịp lễ trước đây.

Người dân đến viếng Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

"Những ngày qua, lượng khách đổ về Thành cổ Quảng Trị rất đông, một phần là trúng dịp nghỉ lễ 2/9, phần nữa là do hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ. Tôi hỏi nhiều du khách, họ nói sau khi xem phim đã quyết định đến Thành cổ Quảng Trị để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ", bà Trang nói.

Trong chuyến thăm người thân ở Quảng Trị, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1978, trú tại thành phố Đà Nẵng) cùng con trai đã đến Thành cổ Quảng Trị dâng hương tri ân.

Chị Hà chia sẻ, phim Mưa đỏ rất xúc động và khi nghe thuyết minh, tìm hiểu những câu chuyện, kỷ vật của những người lính từng chiến đấu, hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị, chị càng cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh, những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh.

"Tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện về các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống ở Thành cổ Quảng Trị. Mảnh đất thiêng liêng này thấm đẫm máu xương của hàng vạn người lính. Sự hy sinh ấy mãi là khúc tráng ca bất tử, nhắc nhở chúng ta luôn biết ơn và trân trọng nền hòa bình, độc lập đang có”, chị Hà chia sẻ.

Đài tưởng niệm ở Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là 81 ngày đêm mùa hè "đỏ lửa" năm 1972.

Chỉ trong 81 ngày đêm, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã ném xuống Thành cổ Quảng Trị hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác.

Thành cổ Quảng Trị được ví như “nghĩa trang không nấm mồ”, bởi dưới mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng, liệt sỹ. Sau hơn nửa thế kỷ, mảnh đất thiêng này trở thành điểm đến để tri ân, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị vào 19h30 ngày 4/9 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, thân nhân liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân.