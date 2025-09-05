Cựu chiến binh rưng rưng xúc động khi xem "Mưa đỏ" giữa Thành cổ Quảng Trị

Chờ 4 tiếng để xem Mưa đỏ

Tối 4/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí bộ phim Mưa đỏ, phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân.

Cựu chiến binh Lê Thanh Hùng (81 tuổi, trú tại xã Gio Linh, Quảng Trị) cùng gia đình đến Thành cổ Quảng Trị từ 15h, chờ đợi hơn 4 tiếng để xem phim. Ông Hùng từng trực tiếp tham gia 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Cựu chiến binh Lê Thanh Hùng có mặt từ sớm ở Thành cổ Quảng Trị để xem phim Mưa đỏ (Ảnh: Nhật Anh).

Thời gian chờ đợi để xem phim Mưa đỏ, ông Hùng ngồi bên con cháu giữa đất thiêng Thành cổ, kể lại những câu chuyện trận mạc và tưởng nhớ những đồng đội mãi nằm lại nơi này.

"Tôi từng là lính trinh sát của Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 7, Tỉnh đội Quảng Trị, trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Nhiệm vụ khi ấy là trinh sát địa hình, dẫn đường cho đơn vị. 81 ngày đêm trong Thành cổ là 81 ngày đối diện cái chết, nhiều đồng đội đã ngã xuống mà tôi chưa kịp nhớ mặt, gọi tên”, ông Hùng nghẹn ngào chia sẻ.

Thành cổ Quảng Trị đêm 4/9 (Ảnh: Nhật Anh).

Không chỉ riêng gia đình ông Hùng, nhiều thương binh, cựu chiến binh cũng có mặt từ sớm tại Thành cổ Quảng Trị. Họ đến để chứng kiến một phần ký ức của chính mình được tái hiện trên màn bạc và cũng để tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại với đất mẹ Quảng Trị.

Trên những chiếc ghế nhựa giản dị, trong khoảng sân của khu di tích Thành cổ, người dân ngồi kề bên nhau, ánh mắt lặng lẽ hướng về màn hình lớn đang dần sáng lên giữa trời đêm. Ai nấy đều chờ đợi khoảnh khắc được sống lại ký ức hào hùng, nhưng cũng chứa đựng những mất mát của dân tộc.

Người dân dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ trước giờ xem phim (Ảnh: Nhật Anh).

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, chia sẻ: “Trong tâm niệm của chúng tôi, buổi chiếu phim tối nay chính là một cuộc hội ngộ, nơi các liệt sỹ trở về cùng nhân dân, cùng xem lại trang sử mà các anh đã viết bằng máu của mình".

Đại tá Thúy cũng hy vọng Mưa đỏ sẽ chạm đến trái tim người xem, để mỗi người khi rời khỏi rạp không chỉ mang theo những giọt nước mắt xúc động, mà còn giữ trong tim lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đó cũng là cách để thế hệ hôm nay và mai sau thêm trân trọng hòa bình, thêm quý giá từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Lắng động những cảm xúc từ quá khứ

Khi màn hình sáng lên, những thước phim lần lượt hiện ra, đôi mắt người cựu chiến binh Lê Thanh Hùng bỗng rưng rưng. Mỗi hình ảnh trên phim như kéo ông trở lại giữa những ngày khói lửa.

“Tôi như gặp lại đồng đội của mình, những người đã nằm lại để bảo vệ Thành cổ, bảo vệ quê hương. Xem phim ngay tại nơi mình từng chiến đấu, cảm xúc trong tôi vỡ òa”, ông Hùng nghẹn giọng.

Hàng ghế đặc biệt tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại buổi chiếu phim Mưa đỏ (Ảnh: Nhật Anh).

Giữa hàng nghìn khán giả, bà Hoàng Thị Hinh (77 tuổi, trú tại phường Quảng Trị) gây chú ý bởi dáng người gầy gò, sự lặng lẽ và ánh mắt xa xăm. Bà Hinh từng trực tiếp làm nhiệm vụ vận tải, tải thương trên chiến trường Quảng Trị những ngày bom đạn khốc liệt.

Khi phim Mưa đỏ chiếu đến cảnh thương binh ngã xuống, bà Hinh run run nắm chặt đôi tay, khóe mắt đỏ hoe. Bà kể, ngày ấy mình từng gùi gạo, cõng từng thương binh trên lưng, giữa tiếng bom rít và mùi khói súng nồng nặc. Có những người lính trẻ chỉ kịp gọi tên mẹ, gọi tên quê hương rồi ra đi mãi mãi.

“Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Hôm nay, được xem phim ngay tại nơi linh thiêng này, tôi như thấy đồng đội vẫn ở đây. Đây là bộ phim xúc động nhất tôi từng xem”, bà Hinh chia sẻ.

Bà Hinh chăm chú theo dõi bộ phim (Ảnh: Nhật Anh).

Khi trên màn ảnh vang lên tiếng pháo rền, tiếng súng nổ, cả không gian lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng cây trong Thành cổ hòa cùng âm thanh bộ phim, khiến cảm xúc càng thêm nghẹn ngào.

“Trước giờ em chỉ đọc sách, nghe kể về 81 ngày đêm ở Thành cổ. Nhưng khi xem phim ngay trên mảnh đất này, em cảm nhận được sự khốc liệt và mất mát vô cùng lớn lao. Em thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự hy sinh ấy”, em Trần Hồng Nhung, sinh viên quê Quảng Trị tâm sự.

Đêm chiếu phim kết thúc, nhiều khán giả vẫn nán lại, đứng lặng bên những bức tường gạch rêu phong của Thành cổ. Dường như bộ phim đã đánh thức ký ức, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Ngoài chương trình chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, ban tổ chức còn triển khai thêm hai suất chiếu miễn phí tại rạp Rio Cinemas Vincom Plaza (phường Đông Hà, Quảng Trị) vào lúc 9h30 và 13h30 ngày 5/9, phục vụ các đơn vị quân đội, lãnh đạo địa phương cùng nhân dân đã đồng hành, hỗ trợ đoàn làm phim.