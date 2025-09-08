Người đàn ông bỏ tiền túi, mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Nhân vật nêu trên là ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi), quê ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Ông Sơn xa quê lập nghiệp đã 27 năm. Mới đây, ông quyết định dành tặng món quà tinh thần đặc biệt, đưa 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đến rạp xem phim "Mưa đỏ", như một sự tri ân với những người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giành lại hòa bình.

Ông Trần Ngọc Sơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Sơn hy vọng qua bộ phim, các cựu chiến binh sẽ có dịp tưởng nhớ đồng đội, sống lại thời tuổi trẻ bi tráng. Ngoài vé phim, ông Sơn còn lo chu đáo xe đưa đón, bánh mì, nước uống cho các cựu chiến binh.

"Xa quê lập nghiệp nhiều năm, nhưng hình ảnh quê hương luôn in đậm trong tâm trí tôi. Được sống trong hòa bình, có cuộc sống ấm no, sự nghiệp ổn định, tôi luôn biết ơn thế hệ cha, anh đã không tiếc máu xương, giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước", ông Sơn chia sẻ.

Sáng 8/9, hàng trăm cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy tập trung tại trụ sở xã, cùng lên xe đến rạp phim. Người khoác áo lính bạc màu, người đeo huy hiệu trang trọng; tiếng chuyện trò, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới tạo nên bầu không khí vừa rộn ràng, vừa xúc động.

Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đã bố trí để 600 hội viên đi xem phim theo 3 đợt chiếu trong ngày 8/9. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được bước vào rạp chiếu phim.

Các cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy có mặt tại rạp chiếu phim ở phường Đông Hà để xem phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Văn Quyết).

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, cho biết, nhận được vé xem phim "Mưa đỏ", các cựu chiến binh rất vui. Trên xe đến rạp phim ở phường Đông Hà (Quảng Trị), những người lính năm xưa rôm rả ôn lại chuyện cũ.

Ông Quyết kể, khi ánh đèn trong rạp tắt, màn ảnh sáng lên với những trận chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, cả rạp lặng đi. Có người mắt đỏ hoe, có tiếng thở dài khe khẽ. Có lúc, khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bom đạn trên màn ảnh, rồi lại vỡ òa trong tràng pháo tay như lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống.

“Chưa bao giờ chúng tôi được tổ chức đi xem phim đông đủ, trang trọng thế này. Đây là món quà tinh thần, giúp chúng tôi thấy mình được trân trọng, được nhớ đến.

Bộ phim khép lại, nhiều cựu chiến binh lặng lẽ nắm chặt tay nhau, đôi mắt ngấn lệ. Họ nói rằng mình như vừa sống lại tuổi đôi mươi rực lửa, ký ức về những ngày tháng chiến đấu gian khổ ùa về, cùng nỗi đau khi nhớ đến đồng đội mãi mãi nằm lại”, ông Quyết tâm sự.

Phim "Mưa đỏ" được chiếu tại Thành cổ Quảng Trị tối 4/9 (Ảnh: Bá Hoàng).

Ông Thái Nam Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, cho hay nghĩa cử của ông Trần Ngọc Sơn thấm đẫm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chính quyền địa phương rất trân trọng và xem đây là nguồn cảm hứng để cộng đồng tiếp tục chung tay chăm lo cho người có công.

Vào tối 4/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng tổ chức chiếu miễn phí bộ phim "Mưa đỏ", phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân.