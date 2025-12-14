Video “cách nhận diện gương 2 chiều để tránh bị theo dõi” nổi bật tuần qua

Cách nhận diện gương 2 chiều để tránh bị theo dõi trong nhà nghỉ

Gương hai chiều là loại gương có một mặt hoạt động như gương soi thông thường, trong khi mặt còn lại có thể nhìn xuyên như kính. Loại gương này nếu bị lắp đặt trái phép trong nhà nghỉ, khách sạn có thể bị kẻ xấu lợi dụng để âm thầm theo dõi hoặc ghi lại hình ảnh riêng tư của người thuê phòng.

Để nhận biết gương hai chiều, nhiều chuyên gia khuyến cáo có thể áp đầu ngón tay hoặc một vật nhỏ lên bề mặt gương. Nếu giữa ngón tay và hình phản chiếu xuất hiện một khe hở nhỏ, đó thường là gương thông thường. Ngược lại, nếu ngón tay và hình ảnh phản chiếu gần như chạm sát nhau, có khả năng đó là gương hai chiều.

Đoạn video minh họa cách kiểm tra gương hai chiều theo phương pháp này đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người dùng được khuyến nghị có thể áp dụng cách nhận biết nói trên khi phát hiện gương có dấu hiệu khả nghi trong phòng thuê, đồng thời báo ngay cho cơ sở lưu trú hoặc cơ quan chức năng nếu có nghi vấn xâm phạm quyền riêng tư.

Robot hình người Trung Quốc trượt ngã sau khi múa võ Thiếu Lâm

Một robot hình người của Trung Quốc đã thể hiện khả năng chuyển động linh hoạt và giữ thăng bằng ấn tượng khi thực hiện các động tác võ thuật Thiếu Lâm phức tạp trước sự chứng kiến của các nhà sư.

Tuy nhiên, màn trình diễn tưởng chừng như ấn tượng này lại kết thúc không mấy tốt đẹp khi robot bất ngờ bị mất đà và trượt ngã.

Cô gái thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc

Đoạn video ghi lại màn trình diễn sức mạnh đáng kinh ngạc của cô gái khiến nhiều dân mạng không tiếc lời khen ngợi và thán phục.

Máy bay cỡ nhỏ hạ cánh khẩn cấp, trúng ô tô đang chạy trên cao tốc

Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay cỡ nhỏ Beechcraft 55 bất ngờ lao xuống đường cao tốc, va chạm trực tiếp với một ô tô đang lưu thông. Sự việc xảy ra tại bang Florida (Mỹ), khiến nữ tài xế của chiếc ô tô bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ sự cố động cơ khiến máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Phi công đã cố gắng cho máy bay đáp xuống đường cao tốc, tuy nhiên không thể tránh khỏi các phương tiện đang lưu thông.

Cơ quan chức năng Mỹ hiện vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Tài xế lái siêu xe gặp nạn vì thể hiện trên đường đông

Đoạn video do camera hành trình trên một ô tô ghi lại tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy khoảnh khắc một chiếc siêu xe Lamborghini bất ngờ tăng tốc sau khi bị một ô tô cùng chiều vượt lên.

Trong quá trình tăng tốc, chiếc Lamborghini đã lao qua đoạn đường có gờ giảm tốc, khiến xe mất lái, tông sập hàng loạt dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược chiều.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, song chiếc siêu xe bị hư hại nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương đang điều tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh liệu có hành vi đua xe trái phép tại thời điểm xảy ra sự việc hay không.

Chú lợn con khiến chủ hốt hoảng vì ngủ say như chết

Chú lợn con ngủ say, không chịu động đậy dù liên tục bị tác động, khiến người chủ hốt hoảng vì tưởng rằng con vật đã chết.

Lỗi thiết bị khiến người chơi bị xoay vòng trong trò chơi cảm giác mạnh

Cậu bé tham gia trò chơi cảm giác mạnh, nhưng không ngờ ghế ngồi của mình gặp sự cố, khiến độ mạo hiểm của trò chơi tăng lên gấp nhiều lần.

Thót tim khoảnh khắc nam du khách ngã khỏi vách núi khi chuẩn bị chụp ảnh selfie

Một nhân chứng đã ghi lại khoảnh khắc thót tim tại mỏm Đá Lưỡi Dao, điểm du lịch nổi tiếng thuộc núi Hoa Dĩnh, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), khi một nam du khách đang đứng trên mỏm đá chụp ảnh selfie thì bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống dưới.

Những người có mặt tại hiện trường đã hoảng hốt kêu lên khi chứng kiến sự việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị lăn xuống khoảng 40m theo sườn núi. Rất may, các cành cây ven sườn núi đã cản lại, giúp người này thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Nam du khách sau đó được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Khoảnh khắc “xe điên” lao vào sân trường trong giờ chào cờ khiến hàng chục học sinh bị thương

Camera giám sát tại một trường tiểu học ở thủ đô Jakarta (Indonesia) đã ghi lại khoảnh khắc một ô tô bất ngờ lao vào sân trường, tông trúng hàng loạt học sinh đang ngồi xếp hàng trong giờ chào cờ. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào một gốc cây trong khuôn viên nhà trường.

Sự việc khiến 19 học sinh và 1 giáo viên bị thương. Tài xế điều khiển ô tô đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gây tai nạn được sử dụng để giao bữa trưa cho học sinh. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục làm rõ.

Bật cười với sự cố bất ngờ trong phòng tập gym

Camera giám sát đã ghi lại được một sự cố bất ngờ trong phòng tập gym khiến người xem không thể nhịn cười.