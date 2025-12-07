Clip “giải cứu cô gái nhảy lầu tự tử hai lần liên tiếp” nổi bật tuần qua

Khoảnh khắc giải cứu cô gái nhảy lầu tự tử hai lần liên tiếp

Camera giám sát bên trong một chung cư ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ghi lại được khoảnh khắc một cô gái bất ngờ leo qua khỏi lan can tầng 5 để nhảy xuống dưới với ý định tự tử.

Một người đàn ông có mặt ở gần đó đã kịp thời lao đến để kéo cô gái lại. Người này sau đó ôm chặt cô gái, trong khi bạn trai của cô cũng tiến tới trấn an.

Tuy nhiên, trong lúc cả 3 đang nói chuyện, cô gái một lần nữa bất ngờ lao nhanh về phía lan can và nhảy xuống dưới. Người bạn trai đã chụp kịp cô gái trong tư thế lơ lửng phía bên ngoài. Người đàn ông ban đầu cũng đã chạy đến để nắm tay cô gái trước khi những người xung quanh chạy đến hỗ trợ kéo cô lên an toàn.

Nguyên nhân của sự việc là do cô gái cãi nhau với bạn trai.

Khoảnh khắc giải cứu cô gái nhảy lầu tự tử hai lần liên tiếp (Video: Weibo).

Bố phản ứng nhanh cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc em bé cưỡi xe đồ chơi ra đón bố. Tuy nhiên, trong khi đứng đợi bố, em bé bị mất đà và ngã xuống bậc thang.

May mắn, người đàn ông đã kịp thời phát hiện, lao đến để đỡ, cứu em bé khỏi một cú ngã nguy hiểm.

Đoạn video được xem là lời cảnh báo cho những gia đình có con nhỏ, cần phải để mắt đến trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bố phản ứng nhanh cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm (Video: Huyền Huyền).

Tài xế được dân mạng ngợi khen vì kiểu xin đường lễ phép

Khi thấy nhóm người đang đứng trước mũi xe, thay vì bấm còi, tài xế chiếc ô tô đã hạ cửa kính xuống và xin nhường đường một cách đầy lịch sự. Sau khi lái xe đi, người này cũng không quên gửi lời cảm ơn vì đã được nhường đường.

Tài xế được dân mạng ngợi khen vì kiểu xin đường lễ phép (Video: OFFB).

Khoảnh khắc hố tử thần xuất hiện tại Đà Nẵng, “nuốt chửng” nhiều ô tô

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc mặt đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, Đà Nẵng) bất ngờ bị sụt lún, tạo thành một hố tử thần, “nuốt chửng” nhiều ô tô. Sự việc xảy ra vào chiều 3/12, khiến một người bị rơi xuống hố nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng đã điều một xe cẩu đến hiện trường để cứu hộ và phong tỏa đoạn đường để điều tra nguyên nhân.

Khoảnh khắc hố tử thần xuất hiện ở Đà Nẵng, nuốt chửng nhiều ô tô (Video: HKN).

Bé gái 4 tuổi gây kinh ngạc với màn xếp rubik nhanh như chớp

Mặc dù mới 4 tuổi, cô bé có tên Xixi vẫn khiến nhiều người phải thán phục khi hoàn thành khối rubik chỉ trong khoảng thời gian hơn 14 giây.

Bé gái 4 tuổi khiến nhiều người thán phục với màn xếp rubik nhanh như chớp (Video: Douyin).

Cậu bé thực hiện màn ảo thuật mà người xem không thể giải thích

Dù cậu bé thực hiện màn ảo thuật ngay trước mắt và không hề che chắn, nhưng người xem cũng không thể giải thích được cậu đã sử dụng mánh khóe gì để qua mặt họ.

Cậu bé thực hiện màn ảo thuật mà người xem không thể giải thích (Video: X).

Vợ lơ đễnh khiến chồng chịu đau

Người đàn ông trong khi đang sửa lại nhà đã gặp phải một sự cố đau đớn bắt nguồn từ sự lơ đễnh của người vợ.

Vợ lơ đễnh khiến chồng chịu đau (Video: Instagram).

Cậu bé thể hiện tài năng với bộ trống tự chế từ đồ phế thải

Cậu bé đã khiến nhiều người kinh ngạc và thán phục khi thể hiện tài năng chơi trống, dù chỉ đang sử dụng bộ trống tự chế từ đồ phế thải. Nhiều người cho rằng nếu cậu bé được học một cách bài bản chắc chắn sẽ trở thành một tay trống cừ khôi.

Cậu bé thể hiện tài năng với bộ trống tự chế từ đồ phế thải (Video: Instagram).

Cô gái trở thành tâm điểm khi ăn mặc như robot tại trung tâm thương mại

Một cô gái đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong bộ trang phục giống hệt như robot.

Không chỉ khoác lên mình bộ trang phục đặc biệt, cô gái còn thực hiện những bước đi và động tác giống như người máy, khiến những người xung quanh cảm thấy thích thú và không ngừng quay phim, chụp ảnh.

Cô gái trở thành tâm điểm khi ăn mặc như robot tại trung tâm thương mại (Video: Newsflare).

Chàng trai leo tường bằng tay không như người nhện

Oliver Thorpe, một vận động viên leo núi và parkour người Đan Mạch, được ví như “Người nhện ngoài đời thực” vì khả năng leo lên những tòa nhà cao tầng bằng tay không một cách đầy tốc độ và khéo léo.