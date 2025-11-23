Clip “cô gái quật ngã và tóm gọn tên cướp điện thoại” nổi bật tuần qua

Cô gái quật ngã và tóm gọn tên cướp điện thoại giữa đường

Camera giám sát trên một tuyến phố tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) đã ghi được khoảnh khắc một cô gái đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị tên cướp ngồi sau xe máy giật mất chiếc điện thoại trên tay.

Cô gái lập tức phản ứng, lao theo quật ngã đối tượng và ôm chặt không cho tên này chạy trốn. Những người đi đường cũng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ cô gái.

Được biết cô gái trong tình huống này là một nữ du khách Nga. Cô đã bị thương ở đầu trong khi vật lộn với tên cướp, nhưng không quá nghiêm trọng.

Đồng phạm của tên cướp cũng đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Cô gái quật ngã và tóm gọn tên cướp điện thoại giữa đường (Video: TACC).

Hai ô tô chạy song song chắn gió cho người đi xe đạp qua cầu

Khi thấy người đi xe đạp gặp khó khăn trong lúc đi qua cầu trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh, hai tài xế ô tô đã chủ động đi chậm và che chắn gió cho người phụ nữ này qua cầu được an toàn.

Hành động đẹp của hai tài xế đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hai ô tô chạy song song chắn gió cho người đi xe đạp qua cầu (Video: OFFB).

Thót tim tình huống gầu máy xúc rơi trúng người

Chiếc máy xúc trong khi đang thu gọn gầu múc thì phần gầu bất ngờ bị rơi xuống, đè trúng một người đàn ông đang đứng phía bên dưới.

Những người xung quanh lập tức lao đến để hỗ trợ, kéo người đàn ông ra. May mắn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ trong tình huống này.

Thót tim tình huống gầu máy xúc rơi trúng người (Video: NLKDM).

Hai em bé xử lý bình tĩnh và chuẩn xác khi xảy ra tình huống bất ngờ

Bé trai tinh nghịch khiến trái bóng bay bị quấn vào quạt trần. Khi sự việc xảy ra, chị cả đã nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho em nhỏ đang nằm giữa nhà, sau đó bế em nhỏ tránh xa khỏi quạt trần, trong khi đó bé trai cũng nhanh chóng chạy đi tắt quạt trần để tránh xảy ra tai nạn.

Các cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi trước tình huống xử lý bình tĩnh của hai chị em.

Hai em bé xử lý bình tĩnh và chuẩn xác khi xảy ra tình huống bất ngờ (Video: Instagram).

Thợ làm bánh với tác phẩm giống như một mô hình phong cảnh thu nhỏ

Một người thợ làm bánh sống tại Tân Cương (Trung Quốc) đã khiến nhiều cư dân mạng phải kinh ngạc và thán phục khi tạo ra một chiếc bánh kem giống như một mô hình phong cảnh thu nhỏ.

Nhiều người cho rằng chiếc bánh được tạo ra đẹp đến mức họ không muốn ăn nó.

Thợ làm bánh với tác phẩm giống như một mô hình phong cảnh thu nhỏ (Video: Newsflare).

Xe máy bị hất tung lên cao trong tình huống khó ngờ

Chiếc xe máy đang nằm trên bàn nâng để sửa chữa thì bất ngờ bị bật vọt lên không trung. Nguyên nhân được xác định là hệ thống khí nén của bàn nâng phát nổ, tạo lực đẩy mạnh khiến mặt bàn bật lên đột ngột và hất tung chiếc xe.

Sự việc may mắn không gây ra thương vong.

Xe máy bị hất tung lên cao trong tình huống khó ngờ (Video: Otofun).

Nữ lao công như đang lơ lửng giữa không trung

Nữ lao công đang đứng trên mái lấy sáng của tòa nhà Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để lau dọn, khiến bà giống như đang bay lơ lửng giữa không trung.

Nữ lao công như đang lơ lửng giữa không trung (Video: Douyin).

Khoảnh khắc bình ga phát nổ, thổi bay mái nhà

Camera giám sát tại ngôi làng ở ngoại ô thành phố Medak, Ấn Độ, đã ghi lại khoảnh khắc bình ga bên trong một ngôi nhà bất ngờ phát nổ, thổi tung phần mái và khiến căn nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra khi bên trong ngôi nhà không có người nên không gây ra thương vong.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân nên kiểm tra tình trạng bình ga và thay mới nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường để tránh xảy ra những vụ nổ tương tự.