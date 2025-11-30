Clip “quạt tích điện phát nổ, bốc cháy dữ dội giữa nhà” nổi bật tuần qua

Quạt tích điện phát nổ và bốc cháy dữ dội ngay giữa nhà

Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc chiếc quạt tích điện (tích hợp pin sạc để sử dụng không cần nguồn điện) bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy dữ dội ngay giữa nhà, khiến nhiều người chứng kiến rùng mình, bởi lẽ đây là loại quạt được sử dụng khá phổ biến tại nhiều hộ gia đình.

Dường như lỗi pin lithium-ion trên quạt là nguyên do dẫn đến vụ nổ.

Quạt tích điện phát nổ và bốc cháy dữ dội ngay giữa nhà (Video: HKN).

Cô gái đang đi bộ bị xe rác tông ngã đầy khó hiểu

Chiếc xe rác dựng giữa đường đã bị trôi tự do xuống dốc, xô ngã một cô gái đang đi bộ. Tuy nhiên, khi xem lại hình ảnh do camera giám sát ghi được, nhiều người đã cảm thấy rất khó hiểu vì sao chiếc xe rác lại “đuổi theo” cô gái trong tình huống này.

Cô gái đang đi bộ bị xe rác tông ngã đầy khó hiểu (Video: TikTok).

Phản ứng đáng yêu của những em bé bị cận thị bẩm sinh khi lần đầu được nhìn thấy mẹ

Cận thị bẩm sinh là tình trạng trẻ em bị cận thị ngay từ khi mới chào đời hoặc xuất hiện từ rất sớm (trong những tháng hoặc trong năm đầu đời). Đây là tình trạng bệnh lý bẩm sinh, khiến mắt giảm thị lực ngay khi chào đời, chứ không phải do thói quen sinh hoạt.

Những em bé bị mắc chứng cận thị bẩm sinh thường có độ cận rất cao, khiến thị lực bị giảm sút nghiêm trọng khi không dùng kính.

Đoạn video dưới đây ghi lại phản ứng của những em bé bị mắc chứng cận thị bẩm sinh được nhìn rõ trở lại khi mang kính với độ cận phù hợp, đã nở nụ cười hạnh phúc khi lần đầu được nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ mình.

Phản ứng của những em bé bị cận thị bẩm sinh khi lần đầu được nhìn thấy mẹ (Video: Instagram).

Người đàn ông bế con nhỏ thoát khỏi tai nạn nguy hiểm từ quạt trần

Người đàn ông bế con nhỏ khi nghe thấy tiếng động lạ từ quạt trần đã đứng dậy để đi tắt quạt. Chỉ một giây sau, cánh quạt đã bất ngờ rơi xuống vị trí người này đã ngồi.

Đoạn video là lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng quạt trần, cần phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng của quạt để tránh những tai nạn có thể xảy ra.

Người đàn ông bế con nhỏ thoát khỏi tai nạn nguy hiểm từ quạt trần (Video: NLDM).

Cần thủ câu được con cá óng ánh như kim loại

Người đàn ông đã câu được một con cá có lớp vảy óng ánh và khả năng phản chiếu ánh sáng như kim loại.

Đây là một cá thể cá hố, loài cá được phân bố tại hầu hết mọi vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giới. Loài cá này cũng được phân bố tại vùng biển Việt Nam, tập trung tại các vùng biển từ bắc Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cần thủ câu được con cá óng ánh như kim loại (Video: X).

Hai mẹ con gặp nạn vì thói quen của nhiều người Việt

Người phụ nữ cho con nhỏ ngồi phía trước xe máy. Sau khi nổ máy, em nhỏ vô tình vặn tay ga làm chiếc xe lao vọt về phía trước, khiến cả hai mẹ con bị ngã. May mắn sự việc xảy ra khi vẫn còn ở trong sân, thay vì ở ngoài đường, nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc để trẻ nhỏ ngồi phía trước khi đi xe máy là thói quen của nhiều người Việt, nhưng người lớn sau khi khởi động xe đã không chú ý đến việc trẻ nắm vào tay ga và điều này có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Hai mẹ con gặp nạn vì thói quen của nhiều người Việt (Video: OFFB).

Cô gái đâm mạnh đầu vào tường vì vừa đi vừa sử dụng smartphone

Cô gái quá chăm chú sử dụng smartphone đến mức không nhìn đường nên đã đâm mạnh đầu vào tường. Tình huống va chạm mạnh khiến cô gái choáng váng và ngã ngửa ra nền nhà.

Đây được xem là bài học và lời cảnh tỉnh cho những ai có thói quen vừa đi vừa cắm mắt vào smartphone.

Cô gái đâm mạnh đầu vào tường vì vừa đi vừa sử dụng smartphone (Video: Newsflare).

Chó giúp chủ đẩy xe qua đoạn đường ngập nước

Đoạn video ghi lại hình ảnh chú chó đang giúp chủ của mình đẩy chiếc ô tô qua đoạn đường bị ngập nước tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười vì sự trung thành và đáng yêu của chú chó.

Chó giúp chủ đẩy xe qua đoạn đường ngập nước (Video: Newsflare).

Trường học đổ sập do mưa lũ trước sự chứng kiến của các học sinh

Các nhân chứng đã ghi lại được khoảnh khắc một dãy nhà thuộc ngôi trường nội trú dành cho học sinh theo Đạo Hồi đã bị sụp đổ hoàn toàn xuống con sông phía sau trường. Sự việc xảy ra tại tỉnh Aceh (Indonesia), trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

Ngôi trường bị sụp xuống sông trước sự chứng kiến của các học sinh. Trước đó đã xuất hiện các dấu hiệu sạt lở nên học sinh đã được sơ tán, do đó sự việc không gây ra thương vong.

Trường học đổ sập do mưa lũ trước sự chứng kiến của các học sinh (Video: ViralPress).

Robot xe lăn giúp người khuyết tật dễ dàng leo lên cầu thang

Không chỉ là những chiếc xe lăn thông thường giúp người tàn tật có thể dễ dàng di chuyển mà không mất quá nhiều sức, các kỹ sư tại hãng thiết bị y tế Kaiyan Medical (Trung Quốc) đã giới thiệu mẫu robot xe lăn với thiết kế đặc biệt, giúp người khuyết tật có thể leo lên và xuống cầu thang mà không cần sự giúp đỡ của những người xung quanh.