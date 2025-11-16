Clip “xe cảnh sát mở đường hỗ trợ đưa người đi cấp cứu” nổi bật tuần qua

Xe cảnh sát mở đường đưa người đi cấp cứu tại TPHCM

Khi nghe tài xế hỏi đường đi từ cầu Rạch Tra đến bệnh viện Đa khoa Hóc Môn (TPHCM) để đưa người đi cấp cứu, chiến sĩ công an đang điều khiển xe bán tải công vụ đã lập tức mở đèn ưu tiên để mở đường, đồng thời dẫn tài xế đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời.

Phản ứng nhanh chóng của chiến sĩ cảnh sát trong tình huống này đã “gây sốt” cộng đồng mạng và nhận được không ít lời khen ngợi từ những người chứng kiến.

Xe cảnh sát mở đường đưa người đi cấp cứu tại TPHCM (Video: Kha Nguyễn).

Cô gái gặp tai nạn với cửa kính

Dường như cửa kính quá sạch và bóng khiến cô gái không thể quan sát rõ, dẫn đến một sự cố “dở khóc, dở cười”.

Cô gái gặp tai nạn “dở khóc, dở cười” với cửa kính (Video: NKDM).

Tiếp viên hàng không ghi được khoảnh khắc thiên thạch rực sáng trên bầu trời

Một tiếp viên hàng không khi đang trên chuyến bay đã quay lại được cảnh tượng thiên thạch rực sáng trên bầu trời đêm tại khu vực phía Tây nước Nga.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng đây không phải là thiên thạch, mà chỉ đơn giản là một mảnh rác thải vũ trụ đang bị đốt cháy khi bay qua bầu khí quyển của Trái Đất.

Tiếp viên hàng không ghi được thiên thạch rực sáng trên bầu trời (Video: Instagram).

Bà bất cẩn khiến xe đẩy của cháu lăn xuống hồ nước

Sự việc được camera giám sát ghi lại tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Hà Nguyên (Trung Quốc), cho thấy hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện, phía sau là một em bé đang ngồi trên xe đẩy.

Trong khi đứng nói chuyện, người phụ nữ áo trắng buông tay khỏi chiếc xe đẩy của cháu mình, khiến chiếc xe trôi tự do theo sườn dốc.

Khi nhận thấy chiếc xe nôi đang lao về phía hồ nước, người phụ nữ đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Cả em bé lẫn người phụ nữ đều bị ngã nhào xuống nước.

Những người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ kéo hai bà cháu lên bờ. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bà bất cẩn khiến xe đẩy của cháu lăn xuống hồ nước (Video: Weibo).

Thanh niên gây hỏa hoạn vì châm lửa hút thuốc cạnh trạm xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở bang Maranhao (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc một nhóm người đang ngồi uống nước cạnh một chiếc xe bồn đang bơm nhiên liệu.

Một người đàn ông trong nhóm đã quẹt diêm để châm thuốc lá hút. Ngay khi người này vứt tàn que diêm xuống đất, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên và cháy lan đến chỗ chiếc xe bồn đang đậu.

Nhóm người hốt hoảng bỏ chạy, trong khi các nhân viên của trạm xăng nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa.

Không có thiệt hại về người trong tình huống này, nhưng ngọn lửa đã khiến vòi bơm nhiên liệu của chiếc xe bồn bị hư hỏng nặng.

Thanh niên gây hỏa hoạn vì châm lửa hút thuốc cạnh trạm xăng (Video: G1).

Người phụ nữ thoát chết may mắn khi cây bất ngờ đổ sập do gió lớn

Camera giám sát trên một tuyến đường ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), đã ghi lại khoảnh khắc một thân cây cao bất ngờ đổ sập do mưa to và gió lớn, suýt đè trúng một người phụ nữ đang đi bộ trên đường.

Người phụ nữ đã may mắn lọt vào khe hở giữa các cành cây nên chỉ bị trầy xước nhẹ.

Người phụ nữ thoát chết may mắn khi cây bất ngờ đổ sập do gió lớn (Video: QQ).

Khoảnh khắc cảm động khi các vận động viên dìu đối thủ bị thương về đích

Một vận động viên khi tham dự cuộc đua marathon tại Bangkok (Thái Lan) đã bị gục ngã khi chuẩn bị cán đích.

Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều vận động viên khác đã dừng lại, cùng nhau dìu người bị chấn thương vượt qua vạch đích, giúp người này vẫn có thể hoàn thành đường chạy của mình.

Khoảnh khắc cảm động khi các vận động viên dìu đối thủ bị thương về đích (Video: DailyMotion).

Robot phục vụ làm rơi chén dĩa xuống nền

Nhiều robot đã được sử dụng để phục vụ thực khách trong các nhà hàng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, không phải lúc nào robot cũng thực hiện công việc của mình một cách hoàn hảo và đôi khi chúng cũng mắc lỗi giống như con người.

Robot phục vụ làm rơi chén dĩa xuống nền (Video: Newsflare).

Shipper liều mình leo lên tầng 4 giải cứu em bé đang bị treo lơ lửng

Video do các nhân chứng ghi lại tại một chung cư ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cho thấy một em bé bị kẹt đầu và treo lơ lửng bên ngoài chuồng cọp căn hộ trên tầng 4, trong khi mẹ của em đang cố gắng hết sức để giữ lấy con.

Khi thấy sự việc xảy ra, một nhân viên giao hàng đã không quản ngại nguy hiểm, dùng tay không leo lên vị trí em bé đang bị treo lơ lửng để giải cứu.

Chàng trai shipper này đã hỗ trợ người mẹ để đưa em bé vào phía trong an toàn. Người này sau đó nhanh chóng rời đi và từ chối nhận quà cảm ơn từ gia đình cậu bé.

Shipper liều mình leo lên tầng 4 giải cứu em bé đang bị treo lơ lửng (Video: Newsflare).

Cầu cao 172m đổ sập chỉ sau ít tháng được khánh thành

Video do nhân chứng ghi lại đã cho thấy khoảnh khắc cây cầu bắc qua con sông Đại Độ, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đã đổ sập sau một trận sạt lở sườn núi.

Cây cầu này có tổng chiều dài 758m, nhịp chính dài 220m và chiều cao trụ cầu chính 172m. Cây cầu có vốn xây dựng khoảng 300 triệu tệ (tương đương 1.111 tỷ đồng) và chỉ mới được khánh thành vào hồi tháng 1 vừa qua.

Trước khi cây cầu đổ sập, nhiều người đã phát hiện một vết nứt rộng khoảng 10cm ở vách núi gần chân cầu. Cơ quan chức năng đã cấm phương tiện qua lại nên vụ sập cầu không gây ra thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ sập cầu vẫn đang được tiếp tục điều tra.