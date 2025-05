+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh.

- Thời lượng sử dụng pin lâu.

- Chế độ Steam lau nhà bằng hơi nước nóng hữu dụng.

+ Hạn chế:

- Mức giá cao so với các sản phẩm lau dọn thông thường.

- Không hỗ trợ tự động bơm nước lau sàn.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Tineco Floor One S9 Artist Steam sẽ phù hợp với đối tượng người dùng mong muốn một giải pháp vệ sinh nhà cửa toàn diện, không ngại đầu tư vào công nghệ cao cấp để đạt được hiệu quả làm sạch sâu, diệt khuẩn tối ưu, và giảm thiểu tối đa công sức dọn dẹp và vệ sinh thiết bị sau khi dùng.

Dĩ nhiên, để có được trải nghiệm sử dụng tiện lợi này, người dùng sẽ cần chi trả một khoản phí cao hơn đáng kể so với những thiết bị lau dọn thông thường. Người dùng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu và ngân sách của mình để quyết định xem liệu các tính năng thông minh này có xứng đáng với khoản đầu tư lớn hơn hay không.

Thiết kế và lắp đặt

Máy hút bụi lau nhà cầm tay là một thiết bị vệ sinh nhà cửa đa năng. Sản phẩm này kết hợp cả chức năng hút bụi và lau sàn trong một thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi. Thay vì phải sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau, người dùng có thể đồng thời hút sạch bụi bẩn, rác vụn và lau sàn nhà chỉ với một thiết bị.

Tineco Floor One S9 Artist Steam hiện là máy hút bụi lau nhà cầm tay cao cấp nhất của hãng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm sở hữu thiết kế tối giản, các chi tiết được kết hợp hài hòa mang lại tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều không gian trong gia đình. Các thành phần cấu tạo cũng dễ dàng tháo lắp và thay thế, thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng thiết bị.

Phần thân tích hợp hệ thống cảm biến ánh sáng với màu sắc đèn thay đổi linh hoạt giúp mô tả chính xác mức độ bẩn của sàn, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và xử lý vết bẩn. Ngay phía trên phần tay cầm là một màn hình LCD có chức năng hiển thị thông tin để người dùng nắm bắt mọi thông số hoạt động của máy một cách nhanh chóng và trực quan.

Trên các dòng máy hút bụi lau nhà cầm tay khác, bình nước sạch thường được đặt ở vị trí phía trước thân máy. Tuy vậy, mẫu Tineco Floor One S9 Artist Steam đã di chuyển bình nước sạch xuống phía dưới, gần khu vực chổi lăn. Thiết kế này giúp giảm áp lực tay cầm, mang lại trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng hơn.

Điểm đáng chú ý trên sản phẩm nằm ở khả năng ngả phẳng 180 độ. Thiết kế này cho phép người dùng có thể dễ dàng lau dọn tại các khu vực thấp như gầm giường, gầm tủ, sofa, vốn là những nơi thường bị bỏ sót vì khó vệ sinh.

Máy có trọng lượng khoảng 6,2kg, không quá nhẹ giúp cho thiết bị đảm bảo độ ổn định và chắc chắn trong quá trình vận hành. Bình chứa nước sạch có dung tích 0,88 lít, trong khi bình chứa nước bẩn có dung tích 0,75 lít.

Thử nghiệm lau dọn thực tế trong một căn chung cư có diện tích 58m2, mỗi bình nước sạch có thể đáp ứng 2 lần lau dọn vệ sinh ở chế độ tự động.

Một điểm hạn chế là máy không được trang bị sẵn khay chứa nước lau sàn và không hỗ trợ tự động bơm dung dịch lau sàn. Người dùng sẽ cần tự pha nước lau sàn cho mỗi lần sử dụng.

Bên trong hộp, nhà sản xuất cũng tặng kèm gồm một chổi vệ sinh, một con lăn và một bộ lọc HEPA để người dùng có thể thay thế khi cần. Đây là những linh kiện hao mòn và cần thay thế sau một khoảng thời gian sử dụng.

Thiết bị cũng bao gồm một phần trạm sạc kiêm vai trò làm sạch và sấy khô con lăn. Sau khi sử dụng xong, người dùng chỉ cần đặt cây lau vào đúng vị trí, phần trạm sạc sẽ tự động vệ sinh và sấy khô cho máy. Tuy vậy, một điểm thiếu sót nhỏ là phần trạm sạc này không có vị trí để cắm cây chổi vệ sinh.

Khả năng vận hành

Tineco Floor One S9 Artist Steam hỗ trợ 4 chế độ lau dọn khác nhau, bao gồm chế độ tự động, chế độ tối đa, chế độ hút và chế độ Steam (lau nhà bằng hơi nước nóng). Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ chỉ bằng một nút bấm ngay trên tay cầm điều khiển.

Tính năng nổi bật nhất trên thiết bị này là chế độ Steam, hỗ trợ làm sạch sâu bằng hơi nước nóng. Đây cũng là tính năng mới chỉ xuất hiện trên một số ít dòng sản phẩm cao cấp.

Khi kích hoạt chế độ Steam, máy sẽ mất khoảng 20-50 giây để chuyển hóa nước trong bình nước sạch thành hơi nước siêu nóng 140 độ C ngay lập tức và duy trì nhiệt độ trên 99 độ C. Hơi nước nóng sẽ thẩm thấu vào các kẽ hở, hòa tan và loại bỏ vết bẩn khô cứng.

Hơi nước nóng còn hỗ trợ diệt khuẩn, đặc biệt hiệu quả với các vết bẩn bám lâu ngày, vết dầu mỡ, và làm sạch sàn gạch không tráng men hoặc đường ghép gạch. Ở chế độ Steam, máy hoạt động liên tục khoảng 30 phút. Cần lưu ý rằng khi sử dụng chế độ Steam, người dùng chỉ lau nhà bằng nước sạch và không sử dụng thêm dung dịch lau sàn.

Trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày với các vết bẩn thông thường, phần lớn thời gian người dùng chỉ cần sử dụng chế độ tự động. Hệ thống cảm biến iLoop tích hợp công nghệ AI sẽ phát hiện bụi bẩn theo thời gian thực và tự động điều chỉnh lực hút, lượng nước phun phù hợp.

Ngoài ra, AI còn hỗ trợ nhận diện loại sàn để điều chỉnh chế độ làm việc một cách hiệu quả. Với chế độ tự động, thiết bị có thể hoạt động liên tục tối đa 75 phút, cho phép người dùng dễ dàng làm sạch trên diện tích lớn.

Đối với chế độ tối đa, người dùng có thể sử dụng khi cần lau dọn tại những vị trí có nhiều bụi bẩn hoặc vết bẩn cứng đầu. Tuy nhiên, khi kích hoạt chế độ này, thiết bị sẽ phát ra tiếng ồn lớn hơn và tiêu hao nhiều pin hơn.

Thiết bị sở hữu lực hút 22.000Pa có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, mảnh vụn, tóc, lông thú cưng. Ngoài ra, sản phẩm còn trang bị công nghệ chống rối DualBlock với lưỡi cạo dạng lược để giữ tóc không bị cuốn sâu vào máy. Phần lưỡi cạo phẳng sẽ có nhiệm vụ gạt sạch nước bẩn và tóc, đưa chúng vào bình chứa nước bẩn. Điều này giữ cho chổi lăn luôn sạch và hoạt động ổn định.

Giải pháp này hoạt động tương đối hiệu quả. Sau hơn một tuần sử dụng, gần như không có tóc rối bị cuốn vào con lăn. Điều này giúp cho người dùng không phải tốn thời gian, công sức để vệ sinh và gỡ rối cho con lăn lau nhà.

Tương tự các dòng máy hút bụi lau nhà cầm tay cao cấp trên thị trường, thiết bị này có được thiết kế với con lăn tràn viền, cho phép người dùng có thể lau dọn những vị trí khó như góc tường, chân bàn ghế,...

Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ kết nối ứng dụng trên điện thoại, cho phép theo dõi hiệu suất máy, kiểm tra pin, nhận thông báo bảo trì hoặc tùy chỉnh cài đặt.

Thử nghiệm thực tế với những loại rác dạng khô kích thước lớn, máy có thể hút sạch chỉ sau 2 lần đẩy ở chế độ tự động. Phần rác được hút gọn gàng và không bị văng ra khu vực xung quanh. Sàn nhà cũng gần như khô ngay lập tức, không để lại các vệt nước dư thừa.

Một thử nghiệm khác với vết bẩn dạng ướt bao gồm tương ớt, dầu ăn và nước tương, máy vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là những vết bẩn thường xuất hiện ở khu vực bếp và nếu không lau dọn sạch sẽ thì rất dễ để lại mùi hôi khó chịu.

Khi sử dụng ở chế độ tự động, con lăn trên Tineco Floor One S9 Artist Steam có thể xử lý sạch chất bẩn chỉ sau một lần lau. Tuy nhiên, lúc này khu vực sàn gạch vẫn để lại tương đối rõ mùi của tương ớt và nước tương.

Lúc này, người dùng nên chuyển qua sử dụng chế độ Steam để có thể xử lý triệt để lau sàn. Chỉ sau khoảng 2-3 lượt lau dọn, những mùi khó chịu trên sàn đã biến mất, mặt sàn cũng không còn vết dầu ăn bám lại.

Sau khi sử dụng, người dùng chỉ cần đặt thiết bị quay trở lại trạm sạc và bấm phím tự động vệ sinh trên thiết bị. Khi đó, hệ thống FlashDry sẽ tự động làm sạch toàn bộ đường ống và chổi lăn bằng nước nóng. Đồng thời, hệ thống sẽ sấy khô bằng khí nóng 85⁰C.

Sau 5 phút giặt sấy, con lăn được làm khô và xử lý sạch sẽ, hoàn toàn không để lại mùi hôi dù trước đó đã lau qua nhiều loại chất bẩn khác nhau. Người dùng lúc này chỉ cần làm duy nhất một công việc là đổ bình chứa nước bẩn.

Tổng kết

Tineco Floor One S9 Artist Steam được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 16,9 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn không hỗ trợ chế độ Steam. Xét trong cùng phân khúc và các chức năng tương đương, Tineco Floor One S9 Artist Steam cạnh tranh trực tiếp với đối thủ là mẫu Dreame H15 Pro Heat.

Tineco Floor One S9 Artist Steam là một thiết bị hút bụi lau nhà cầm tay cao cấp, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ hơi nước nóng diệt khuẩn và hệ thống tự làm sạch/sấy khô hoàn toàn tự động. Máy sở hữu thiết kế hiện đại, linh hoạt, lực hút mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh giúp việc dọn dẹp nhà cửa trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn đáng kể.

