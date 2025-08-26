Cách nhận dữ liệu 5G, tin nhắn, phút gọi miễn phí từ nhà mạng nhân dịp 2/9

Hai nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel và VinaPhone đang có chương trình khuyến mãi cho người dùng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước.

Trong đó, mạng Viettel tặng điểm thưởng để người dùng có thể quy đổi tùy ý, còn mạng VinaPhone tặng người dùng dung lượng mạng 4G/5G để sử dụng.

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

Viettel tặng điểm thưởng để đổi dung lượng 4G/5G, số phút gọi, tin nhắn miễn phí

Viettel hiện đang có chương trình khuyến mãi tặng dung lượng miễn phí dung lượng mạng 4G/5G, số phút gọi hoặc số tin nhắn để sử dụng trong dịp Quốc khánh.

Nếu đang sử dụng mạng di động của Viettel, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi:

- Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt ứng dụng xem truyền hình trực tuyến TV360 của Viettel vào smartphone của mình. Người dùng Android có thể download ứng dụng tại đây và người dùng iPhone có thể download ứng dụng tại đây.

- Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng TV360, bạn nhấn vào biểu tượng “2/9 Kết nối trọn niềm vui” ở góc dưới bên phải giao diện ứng dụng.

Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng (nếu chưa đăng nhập). Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail hoặc Facebook để đăng nhập nhanh vào ứng dụng mà không cần đăng ký tài khoản mới.

- Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, tại giao diện hiện ra, bạn nhấn nút “Nhận ngay” ở mục “80.000 điểm Viettel++”.

Điểm thưởng của Viettel++ sẽ được cộng vào tài khoản My Viettel của bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm người dùng tham gia chương trình khuyến mãi.

- Bước tiếp theo, bạn kích hoạt ứng dụng My Viettel trên smartphone của mình. Đây là ứng dụng cho phép người dùng quản lý tài khoản thuê bao của Viettel.

Trong trường hợp chưa cài đặt ứng dụng My Viettel, người dùng Android có thể tải ứng dụng tại đây và người dùng iPhone có thể tải ứng dụng tại đây.

- Nhấn nút “Đăng nhập” tại giao diện chính của ứng dụng My Viettel, điền số điện thoại của bạn và nhấn nút “Đăng nhập bằng OTP”. Chờ trong giây lát, một mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn, người dùng nhập mã OTP để đăng nhập vào tài khoản My Viettel.

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản My Viettel, bạn chọn “Viettel++” tại menu bên dưới. Bây giờ, bạn sẽ thấy điểm thưởng của mình sẽ được cộng thêm 80.000 điểm.

Người dùng có thể sử dụng điểm thưởng này để đổi sang gói dung lượng 4G/5G (1.000 điểm đổi được 200MB dữ liệu), số phút gọi (500 điểm đổi 5 phút gọi nội mạng miễn phí) hoặc số tin nhắn miễn phí (100 điểm đổi 10 tin nhắn miễn phí).

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng (thường xuyên truy cập Internet, gọi điện hay nhắn tin), người dùng có thể đổi số điểm được tặng sang dữ liệu mạng, tin nhắn hoặc số phút gọi miễn phí để sử dụng.

Lưu ý

Để tham gia chương trình khuyến mãi của Viettel, thuê bao di động phải có cước tiêu dùng trong ba tháng 5, 6, 7 đều đạt tối thiểu 10.000 đồng/tháng.

Trong trường hợp làm theo hướng dẫn kể trên nhưng nhận được thông báo “Bạn chưa đủ điều kiện nhận 80.000 điểm Viettel++”, nghĩa là bạn đã không đáp ứng được yêu cầu và không thể tham gia chương trình khuyến mãi của nhà mạng Viettel.

Chương trình khuyến mãi của Viettel sẽ kéo dài đến ngày 2/9 và điểm thưởng sẽ phải quy đổi trước khi thời hạn kết thúc.

VinaPhone tặng dung lượng mạng 4G/5G cho thuê bao

Một nhà mạng lớn khác tại Việt Nam là VinaPhone cũng đang có chương trình khuyến mãi, tặng miễn phí dung lượng mạng di động 4G/5G cho thuê bao nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh.

Để tham gia chương trình khuyến mãi này, thuê bao VinaPhone soạn tin nhắn với nội dung “80nam” gửi đến số 888, người dùng sẽ lập tức được cộng dung lượng mạng di động vào thuê bao của mình.

Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài đến ngày 5/9 và chỉ được áp dụng một lần duy nhất cho một thuê bao. Dung lượng được tặng sẽ có thời gian sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận ưu đãi.

Đáng chú ý, VinaPhone sẽ dựa vào lượng dữ liệu di động người dùng sử dụng hàng tháng để tặng quà khuyến mãi, do vậy dung lượng mạng 4G/5G được nhận từ chương trình khuyến mãi sẽ có sự khác biệt tùy theo từng thuê bao, trong đó quà tặng tối đa sẽ lên đến 80GB.