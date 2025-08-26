Hungary cảnh báo cắt 30-40% nguồn điện nhập khẩu của Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó (Ảnh: Kyiv Post).

Ông Szijjártó cho rằng Ukraine đang làm ảnh hưởng tới Hungary và cảnh báo, Budapest có thể gây ra “những khó khăn” cho Kiev trong lĩnh vực năng lượng.

“Ukraine tốt hơn nên ghi nhớ điều này khi, tại các bàn hoạch định khác nhau, họ quyết định có nên tấn công đường ống Druzhba hay không", nhà ngoại giao Hungary cho biết.

Theo ông, Hungary hiện cung cấp 30-40% lượng điện nhập khẩu của Ukraine, và việc chấm dứt nguồn cung này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng:

“Nhiều loại năng lượng được cung cấp từ Hungary sang Ukraine. Trong số đó, điện chiếm 30-40% lượng nhập khẩu hàng tháng của Ukraine. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu, chẳng hạn, 30-40% lượng điện nhập khẩu vào nước này bị ngừng, hậu quả sẽ như thế nào?”, ông nói.

Ông cảnh báo những hạn chế trong nguồn cung năng lượng cho Ukraine “sẽ ảnh hưởng không phải đến chính phủ, mà là đến người dân, gia đình và trẻ em đang sống ở đất nước này”. Ông cho biết, Hungary không muốn gây ảnh hưởng tới người dân thường Ukraine.

Kể từ đầu tháng 8, UAV của Ukraine đã nhiều lần tấn công đường ống Druzhba, vào ngày 13/8 và 21/8, làm gián đoạn việc vận chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.

Cả hai nước đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc tấn công. Truyền thông Hungary đưa tin ông Trump đã phản hồi, dường như thể hiện sự không hài lòng về điều này.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Budapest và Bratislava, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.

Ngày 24/8, Tổng thống Zelensky đã ám chỉ rằng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU.

"Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Và giờ đây, sự tồn tại của Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary", ông nói.

Sau đó, ông Szijjarto ngày 24/8 đã kêu gọi Ukraine "ngừng đe dọa Hungary". Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết: “An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay các vị. Hãy đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của châu Âu".

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.