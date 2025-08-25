Mục sở thị cặp loa của giới nhà giàu, giá ngang căn hộ tại Hà Nội

6 tỷ đồng là số tiền có thể mua 50 cây vàng, lăn bánh ba chiếc Mercedes C-Class, hoặc sở hữu một căn chung cư giữa lòng Hà Nội.

Tuy nhiên, có người sẵn sàng chi từng đó tiền cho một cặp loa.

Hãy cùng phóng viên Dân trí trải nghiệm một trong những hệ thống âm thanh đắt đỏ, được giới chơi audio mệnh danh là “quái thú âm thanh”.

Mục sở thị cặp loa giá 6 tỷ đồng của giới siêu giàu Việt (Video: Đoàn Thủy - Hải Yến).

Video: Đoàn Thủy