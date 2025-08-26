Thiệt hại do bão Kajiki

Tối 26/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, đến 19h cùng ngày, bão số 5 (Kajiki) đã khiến 3 người chết (Nghệ An có 1 người, Hà Tĩnh 1 người và Ninh Bình 1 người); 3 người mất tích do lũ cuốn trôi và 40 người bị thương.

17 ngôi nhà bị sập đổ, 25.000 nhà tốc mái, hư hại (riêng Nghệ An có hơn 4.600 nhà, Hà Tĩnh hơn 19.400) và hơn 3.900 nhà bị ngập.

247 điểm trường ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị tốc mái, hư hại. 28 cơ sở y tế và 58 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại đã bị tốc mái, hư hỏng.

Về nông nghiệp, thống kê cho thấy trên 90.600ha lúa bị ngập, thiệt hại; hơn 11.500 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Diện tích rừng bị gãy đổ trên 7.000 ha thuộc các tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Thái Nguyên.

82 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; 216 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông; 6 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An 2 và Hà Tĩnh 4).

Hơn 2.650 cột điện gãy đổ; gần 1,6 triệu khách hàng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị đang mất điện.

“Các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu đô thị ở Hà Nội ngập nặng trong ngày 26/8. Người dân dùng bè mảng kéo xe qua đường ngập (Ảnh: Hải Long).

Nhiều sự cố đê điều xảy ra ở Thanh Hóa

Tối 26/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai ngay biện pháp bảo vệ đê điều.

Lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn Thanh Hóa đang lên nhanh. Mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Hạ lưu sông Lèn trên báo động 3; sông Bưởi, sông Cầu Chày trên báo động 1 và còn tiếp tục lên.

Trong khi đó, hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa xảy ra rất nhiều sự cố. Đặc biệt trên tuyến các đê tả, hữu Chu (đê cấp I, cấp II) liên tiếp xảy ra các sự cố sạt trượt mái đê.

Cụ thể là 6 sự cố sạt trượt mái đê tả, hữu Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang với tổng chiều dài 377m; tràn đê tả Hoạt đoạn từ K5+540-K5+840, xã Hà Long.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Thanh Hóa khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên, không để sự cố phát triển thêm.

Đồng thời, Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

“Thanh Hóa phải xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ”, bộ này nhấn mạnh.

Nghệ An mất trắng gần 1.400 tỷ đồng

Chiều 26/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết bão Kajiki đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn tỉnh.

Cột điện gãy đổ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Thành Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 2 người bị thương; 4.638 nhà bị hư hỏng, tốc mái.. Có 83 điểm trường, 9 cơ sở y tế bị hư hỏng; 27.800ha lúa, 6.600ha hoa màu bị thiệt hại; gần 7.000ha rừng bị gãy đổ; hơn 23.800 cây xanh đô thị gãy đổ.

Bão cũng làm chết, cuốn trôi 164 con gia súc, hơn 10.000 con gia cầm, gây hư hỏng 191 chuồng trại; 1.300ha thủy sản, 275ha nuôi tôm, 21 lồng bè nuôi cá. Về giao thông, có 76 điểm ách tắc, hơn 2km đường hư hỏng, 2 cầu và 2 cống bị hỏng. Lưới điện bị thiệt hại nặng với 1.692 cột gãy đổ, gần 28km dây điện bị đứt. Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 1.393 tỷ đồng.

Ngay sau bão, lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục. Các đoàn công tác đã về cơ sở kiểm tra, đôn đốc khơi thông dòng chảy, sửa chữa điện, trường học, trạm y tế, đảm bảo sớm ổn định đời sống nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, không chủ quan lơ là; khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng thiết yếu, đặc biệt ưu tiên trường học và cơ sở y tế để kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới và nhu cầu khám chữa bệnh.