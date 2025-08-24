Cách vô hiệu hoá việc Facebook âm thầm truy cập toàn bộ ảnh trên điện thoại

Tính năng cho phép truy cập vào thư viện ảnh của Facebook đang được nhiều người dùng Facebook phản ánh là tự động kích hoạt (Ảnh minh hoạ: ST).

Cộng đồng người dùng Facebook đang bày tỏ sự lo ngại khi phát hiện một tính năng mới được Meta tự động kích hoạt trong phần cài đặt ứng dụng.

Theo đó, hai tùy chọn cho phép Facebook truy cập vào toàn bộ thư viện ảnh trên thiết bị đã được bật mặc định, gây ra nhiều tranh cãi về quyền riêng tư cá nhân.

Theo trang tin công nghệ ZDNET, mục đích của việc này không chỉ dừng lại ở việc đọc dữ liệu siêu dữ liệu (metadata) của ảnh như thời gian, địa điểm chụp, mà còn tiến xa hơn là phân tích nội dung hình ảnh để nhận diện người, cảnh vật hay các hoạt động diễn ra bên trong.

Từ đó, Facebook có thể đưa ra các đề xuất cá nhân hóa như gợi ý kết bạn, trang, nhóm, sự kiện hoặc thậm chí là các sản phẩm liên quan.

Ví dụ, nếu người dùng đăng ảnh du lịch Đà Lạt, News Feed có thể hiển thị các trang giới thiệu điểm đến, quán cà phê tại thành phố này.

Tương tự, khi chia sẻ bữa ăn sushi, hệ thống sẽ đề xuất thêm nội dung về ẩm thực Nhật Bản. Đây được xem là chiến lược của Facebook nhằm tăng tính cá nhân hóa, giữ chân người dùng và phục vụ mục tiêu quảng cáo nhắm trúng sở thích.

Ngoài ra, tính năng "nhận ý tưởng sáng tạo dành riêng cho bạn bằng cách cho phép xử lý cuộn camera trên đám mây" (hiện đang triển khai tại một số quốc gia) còn cung cấp các đề xuất hỗ trợ bởi AI, như ảnh nổi bật hay ảnh ghép về chuyến du lịch.

Vấn đề nằm ở đâu?

Điểm đáng lo ngại nhất là các tính năng này dường như được bật theo mặc định mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng. Nhiều người khẳng định họ chưa từng nhận được thông báo hay đồng ý cấp quyền truy cập này.

Nếu người dùng vô tình nhấn "cho phép" trên một cửa sổ pop-up nào đó về xử lý trên đám mây, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã cho phép AI của Meta phân tích hình ảnh và đặc điểm khuôn mặt của mình.

Khi đó, Facebook sẽ sử dụng dữ liệu từ ảnh của bạn – bao gồm ngày tháng, địa điểm, sự hiện diện của người hay vật thể – để đề xuất các nội dung sáng tạo. Meta cam đoan rằng các gợi ý này chỉ hiển thị với người dùng và không dùng cho mục đích quảng cáo.

Tuy nhiên, việc vô tình cấp cho Meta quyền truy cập và lưu giữ toàn bộ kho ảnh cá nhân vẫn là một rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư.

Kiểm tra và tắt tính năng quét ảnh của Facebook

Để kiểm tra và vô hiệu hóa tính năng này, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Mở ứng dụng Facebook, chọn Menu. Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư, sau đó chọn Cài đặt. Tìm và chọn Gợi ý chia sẻ dựa trên thư viện ảnh. Đây là nơi Meta cho phép người dùng thiết lập các tùy chọn truy cập vào thư viện ảnh.

Cách tắt tính năng cho phép Meta truy cập vào thư viện ảnh của người dùng (Ảnh: TN).

Tại đây, người dùng sẽ thấy hai biểu tượng bật tắt. Nếu chúng có màu xanh, điều đó có nghĩa là Meta đang xử lý hình ảnh của bạn:

- Biểu tượng thứ nhất: "Xem đề xuất dựa trên thư viện ảnh khi bạn lướt Facebook".

- Biểu tượng thứ hai: "Nhận ý tưởng sáng tạo dành riêng cho bạn bằng cách cho phép xử lý cuộn Camera trên đám mây".

Tắt cả hai biểu tượng này (chuyển sang màu xám) sẽ ngăn Facebook liên tục tải ảnh của bạn lên hệ thống để phân tích sâu hơn về thời gian, địa điểm và các đối tượng trong ảnh, giúp bảo vệ thư viện ảnh cá nhân.

Lưu ý rằng, hiện tại, người dùng tại Việt Nam chỉ có thể tắt tính năng "Đề xuất dựa trên thư viện ảnh khi bạn lướt Facebook".