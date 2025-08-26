Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, lúc 10h46 (giờ GMT), tức 17h46 (giờ Hà Nội) ngày 26/8 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.6 tại vị trí có tọa độ 20.716 độ vĩ Bắc, 105.657 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

Vị trí xảy ra động đất ở Phú Thọ chiều 26/8 (Ảnh: IES).

“Động đất xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0”, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin và cho biết đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Xã Cao Dương ở tỉnh Phú Thọ cũng mới thành lập từ ngày 1/7, được hình thành từ việc sáp nhập các xã Thanh Cao, Thanh Sơn và Cao Dương cũ, thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ.

Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).