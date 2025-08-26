So sánh tính năng AI trên iPhone và Galaxy: Bên nào thực sự thông minh hơn?

Apple và Samsung đang chạy đua với công nghệ trí tuệ nhân tạo trên điện thoại (Ảnh: Jose Altoveros).

Nhưng giờ đây, một mặt trận mới đã mở ra và tinh vi hơn bội phần: Cuộc chiến của trí tuệ nhân tạo.

Hãy tạm gác sang một bên những so sánh quen thuộc về thiết bị, để cùng đi sâu vào "bộ não" bên trong và xem ai đang chiếm ưu thế: Apple Intelligence hay Samsung Galaxy AI.

Apple Intelligence, ra mắt vào năm 2024 cùng iOS 18, là lời đáp trả được chờ đợi từ lâu của Apple trong cuộc đua AI.

Dù Apple Intelligence đã bắt đầu hiện diện trên các mẫu iPhone Pro cao cấp, nó vẫn gợi cảm giác về một nền tảng còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, với những tính năng nổi bật như Writing Tools, tích hợp ChatGPT, Image Playground hay Genmoji.

Trong khi đó, Galaxy AI của Samsung cũng chính thức ra mắt trong năm 2024. Ngay từ đầu, hãng lựa chọn cách tiếp cận rộng rãi hơn khi đưa AI lên nhiều dòng sản phẩm, không giới hạn ở phân khúc flagship.

Với bản cập nhật OneUI 8 và sự kết hợp chặt chẽ cùng Gemini của Google, Galaxy AI mang đến trải nghiệm liền mạch với loạt công cụ như hỗ trợ cuộc gọi, ghi chú, cũng như chỉnh sửa ảnh, video, âm thanh bằng AI tạo sinh.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố trên giấy. Thực tế sử dụng ra sao? Phóng viên công nghệ Jose Altoveros (Yuga Tech) đã trực tiếp kiểm tra trên iPhone 16 Pro (iOS 18.6) và Samsung Galaxy Z Fold7 (OneUI 8).

Ai thực sự “thông minh hơn”?

Về chỉnh sửa ảnh, tính năng xóa đối tượng thừa trong ảnh là một trong những những ứng dụng AI được yêu thích từ người dùng, Samsung gọi đó là chỉnh sửa ảnh tạo sinh, còn Apple đơn giản là dọn dẹp.

Về xoá vật thật trong ảnh, Apple và Samsung đang có sức mạnh tương đương nhau (Ảnh: Jose Altoveros).

Cả hai đều làm tốt một trong những việc làm cho các vật thể biến mất khỏi bức ảnh. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Apple Intelligence xử lý nhanh hơn một chút, nhưng Galaxy AI lại tỏ ra tỉ mỉ hơn trong việc tái tạo hậu cảnh một cách tự nhiên.

Điểm ăn tiền của Galaxy AI là khả năng chọn nhiều đối tượng cùng lúc để xóa, giúp việc dọn dẹp một khung cảnh đông đúc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.

Với Apple, người dùng sẽ phải kiên nhẫn quét và chọn từng đối tượng một. Rõ ràng, nếu bạn muốn chụp một bức ảnh chân dung và làm sạch hoàn toàn hậu cảnh phức tạp, Galaxy AI đang là công cụ vượt trội hơn.

Ở khía cạnh khác, chỉnh sửa video và âm thanh, Galaxy AI có sự nổi trội hơn; không chỉ dừng lại ở ảnh tĩnh, Samsung mang sức mạnh AI lên cả video với tính năng xoá âm thanh.

Hãy tưởng tượng bạn đang quay vlog giữa một nơi ồn ào mà quên mang micro, tính năng này sẽ là cứu cánh, giúp lọc bỏ tạp âm nền và làm nổi bật giọng nói của bạn.

Dù chưa hoàn hảo tuyệt đối, nó vẫn là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các nhà sáng tạo nội dung.

Ở thời điểm hiện tại, Apple Intelligence hoàn toàn chưa có câu trả lời cho tính năng này.

Tìm kiếm trực quan

Khi bạn muốn tìm hiểu về một vật thể lạ trong ảnh, AI sẽ là trợ thủ đắc lực. Apple cung cấp Visual Look Up, nhưng tính năng này còn khá hạn chế, chỉ nhận diện tốt một số loài động vật, thực phẩm và cây cối.

Tìm kiếm trên hình ảnh, Samsung đang có lợi thế hơn Apple (Ảnh: Jose Altoveros).

Ngược lại, Galaxy AI tận dụng tối đa sức mạnh của Google qua tính năng khoanh tròn để tìm kiếm được tích hợp Gemini.

Chỉ cần vẽ một vòng tròn quanh bất cứ thứ gì bạn tò mò trên màn hình - dù là trong ảnh, video hay ngay trên kính ngắm camera - kết quả sẽ hiện ra ngay lập tức. Nó trực quan và tiện lợi hơn rất nhiều.

Năng suất và ngôn ngữ

Cả hai nền tảng đều có các công cụ tóm tắt và hỗ trợ soạn thảo văn bản trong ứng dụng ghi chú. Nhưng "át chủ bài" của Galaxy AI nằm ở khả năng phá vỡ rào cản ngôn ngữ.

Tính năng dịch trực tiếp trong các cuộc gọi là một phép màu công nghệ, cho phép dịch thuật theo thời gian thực, giúp bạn tự tin giao tiếp với đối tác hay bạn bè quốc tế mà không cần biết ngôn ngữ của họ.

Galaxy AI nổi bật hơn Apple với khả năng dịch thuật trực tiếp (Ảnh: Jose Altoveros).

Đối với những người thường xuyên làm việc với khách hàng nước ngoài, đây là một lợi thế lớn.

Chức năng phiên dịch cũng được thiết kế thông minh cho các cuộc đối thoại trực tiếp, hiển thị bản dịch song song trên màn hình, tạo cảm giác tự nhiên như một cuộc trò chuyện thực thụ.

Apple có kế hoạch tích hợp tính năng tương tự vào Siri, nhưng hiện tại, đó vẫn là một lời hứa cho tương lai.

Vấn đề hệ sinh thái và khả năng tiếp cận

Ở thời điểm hiện tại, Samsung Galaxy AI đang là người chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Jose Altoveros).

Đây có thể coi là điểm khác biệt lớn nhất trong chiến lược AI của hai hãng. Với Apple, rào cản phần cứng đắt đỏ khiến Apple Intelligence hiện chỉ giới hạn trên iPhone 15 Pro, iPhone 16 và một số mẫu iPad mới nhất. Điều đó đồng nghĩa nhiều người dùng vẫn còn sở hữu thiết bị chỉ vài năm tuổi đã bị đặt ra ngoài cuộc chơi.

Ngược lại, Samsung chọn hướng đi cởi mở hơn khi đưa Galaxy AI lên một dải sản phẩm rộng, từ Galaxy S22 cao cấp cho đến một số mẫu dòng A tầm trung. Chiến lược này cho thấy nỗ lực của hãng trong việc phổ cập AI đến đông đảo người dùng.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Galaxy AI đang mang đến trải nghiệm toàn diện hơn với bộ công cụ phong phú: chỉnh sửa đa phương tiện, tìm kiếm thông minh, giao tiếp toàn cầu… cùng lợi thế xuất hiện trên nhiều thiết bị. Trong khi đó, Apple Intelligence vẫn còn ở giai đoạn định hình, giàu tiềm năng nhưng chưa thật sự phát huy hết sức mạnh.

Tuy nhiên, cuộc đua này chưa khép lại. Apple có lợi thế về hệ sinh thái gắn kết và năng lực tối ưu phần mềm - phần cứng, trong khi Samsung sở hữu lợi thế về độ phủ. Ngai vương AI trên di động hôm nay có thể tạm nghiêng về Galaxy AI, nhưng tương lai vẫn rộng mở cho cả hai.