Một người mất tích, 4 nhà tốc mái ở An Giang do ảnh hưởng bão Kajiki

Theo báo cáo mới nhất từ Chi cục Thủy lợi An Giang, trong hai ngày 25-26/8, ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã khiến một ngư dân mất tích và gây thiệt hại lớn về tài sản trên địa bàn.

Theo đó, ngư dân Huỳnh Văn Hạ (60 tuổi) đi câu mực từ 21/8 rồi mất tích đến nay. Lực lượng biên phòng Đá Chồng - nơi ông Hạ sống, đã nỗ lực tìm kiếm tung tích ông nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Về tài sản, cơn bão số 5 đã gây dông lốc, làm sập hoàn toàn một căn nhà tại xã Vĩnh Bình và tốc mái 3 căn khác ở các xã Vĩnh Hòa Hưng, Mỹ Thuận và Vĩnh Phong. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 172 triệu đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão (Ảnh: Hoàng Duật).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài 113m. Các vụ sạt lở này được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn và dòng chảy xiết, làm suy yếu nền đê và ảnh hưởng đến giao thông nông thôn.

Trước tình hình này, Chi cục Thủy lợi An Giang đã phối hợp đơn vị chức năng địa phương triển khai các công tác ứng phó như vận hành hệ thống cống để tiêu thoát nước, chống ngập úng và hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng.

UBND các xã đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại đồng thời khảo sát hiện trường sạt lở, cắm biển cảnh báo và vận động cộng đồng chặt cây để giảm thiểu rủi ro.