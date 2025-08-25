Google Chrome: Khi chế độ "ẩn danh" cũng không còn riêng tư

Mặc dù Google đã tích hợp các biện pháp bảo vệ bằng AI, nhưng những nỗ lực này không thể che giấu cơ chế theo dõi cốt lõi của trình duyệt này.

Trình duyệt "ngốn" dữ liệu hàng đầu

Một nghiên cứu gần đây của Surfshark, công ty bảo mật danh tiếng, đã chỉ ra rằng Google Chrome đứng đầu danh sách về mức độ thu thập dữ liệu người dùng.

Trình duyệt này thu thập tới 20 loại dữ liệu khác nhau, bao gồm lịch sử duyệt web riêng tư, chi tiết thanh toán đã lưu và thậm chí cả danh bạ liên lạc.

Hầu hết điện thoại Android đều được cài đặt sẵn Google Chrome (Ảnh: Trung Nam).

Với khoảng 4 tỷ người dùng Android trên toàn cầu, quy mô của việc thu thập dữ liệu này là đáng kinh ngạc.

Nghiên cứu của Surfshark cho thấy, trong số 10 trình duyệt được phân tích, Chrome là trình duyệt duy nhất thu thập thông tin tài chính (phương thức thanh toán, số thẻ, thông tin tài khoản ngân hàng) và danh sách liên hệ từ điện thoại của người dùng.

9 trình duyệt khác chỉ thu thập trung bình 6 loại dữ liệu. Bing đứng thứ hai với 12 loại.

Biểu đồ cho thấy số lượng loại dữ liệu được các trình duyệt di động thu thập (Nguồn: Surfshark).

Các tính năng tiện lợi như tự động điền, đồng bộ hóa hay đề xuất tin tức cá nhân hóa đều được đánh đổi bằng việc theo dõi liên tục, tạo nên một hồ sơ chi tiết về thói quen và sở thích của người dùng, làm tăng nguy cơ thông tin cá nhân rơi vào tay kẻ xấu.

Sự thật đáng lo ngại hơn là ngay cả khi người dùng không chủ động lướt web, các tiện ích mở rộng và trình theo dõi của Chrome vẫn ngầm thu thập dữ liệu.

Một vụ kiện tập thể năm 2020 chống lại Google đã tiết lộ mức độ theo dõi sâu rộng này. Theo AP News, Google đã phải đồng ý xóa bỏ "hàng tỷ hồ sơ cá nhân" được thu thập ngay cả khi người dùng đang ở chế độ duyệt web ẩn danh.

Thỏa thuận này cũng làm rõ rằng các bên thứ ba vẫn có thể chia sẻ thông tin của bạn với Google ngay cả trong chế độ được cho là riêng tư này.

Mỗi cú nhấp chuột, mỗi trang web ghé thăm hay thời gian dừng lại trên một trang đều trở thành một mảnh ghép trong dấu chân kỹ thuật số mà người dùng vô tình để lại. Đối với bất kỳ ai coi trọng quyền riêng tư, đây là lý do xác đáng để cân nhắc lại việc sử dụng Chrome.

Bảo vệ quyền riêng tư bằng cách nào?

Theo chính sách lưu giữ dữ liệu của Google, nền tảng này thu thập dữ liệu khi người dùng sử dụng các dịch vụ của Google và lưu giữ các loại dữ liệu khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau.

Mặc dù Google đã nỗ lực cải thiện các chính sách bảo mật và giới thiệu các tính năng như chế độ ẩn danh và tự động xóa dữ liệu, công ty này vẫn phải đối mặt với nhiều vụ kiện và khoản tiền phạt liên quan đến các hoạt động bảo mật thông tin cá nhân, điển hình là vụ phạt 22,5 triệu USD năm 2012 của FTC và 50 triệu Euro năm 2019 của cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp.

Các chuyên gia bảo mật từ Surfshark đã đề xuất một số trình duyệt như Brave, DuckDuckGo, Firefox, Tor Browser... Các trình duyệt này được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ người dùng, chủ động chặn các trình theo dõi, giảm thiểu luồng dữ liệu chảy khỏi thiết bị và giúp hoạt động trực tuyến ẩn danh hơn.

Việc chuyển đổi vô cùng đơn giản: cài đặt một trình duyệt mới từ Cửa hàng Play, đặt nó làm mặc định trong cài đặt điện thoại và điều chỉnh quyền để hạn chế chia sẻ vị trí và các dữ liệu không cần thiết khác.

Hành động nhỏ này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bảo vệ người dùng khỏi việc bị theo dõi cho các mục đích quảng cáo. Dù Chrome đang bắt đầu bổ sung các tính năng bảo mật, bản chất của nó vẫn là một cỗ máy thu thập dữ liệu.