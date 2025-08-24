Thiết bị quét Vietlott gây nhiễu smart key, hàng loạt xe máy "đứng bánh"

Thiết bị gây nhiễu smart key (Ảnh: Trung tâm Trung tâm Tần số vô tuyến điện).

Thông tin từ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, gần một tháng qua, người dân sinh sống và làm việc tại các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã, Hà Nội gặp phải tình trạng khó hiểu.

Tại khu vực này, nhiều xe máy sử dụng smart key không thể khởi động. Chủ phương tiện buộc phải dắt xe ra ngoài mới có thể nổ máy.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân qua Fanpage vào chiều 23/8, Trung tâm đã nhanh chóng cử Tổ công tác đến hiện trường vào sáng 24/8.

Qua quá trình đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là một thiết bị quét mã QR dùng để so sánh kết quả Vietlott.

Thiết bị này bị lỗi kỹ thuật, liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz, dải tần được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT.

Ngay sau khi thiết bị gây nhiễu được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua và sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy).

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ là can nhiễu cho smart key, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, hoặc thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông ở địa phương.