Người dân đổ xô mua máy phát điện sau bão Kajiki

Chiều 26/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thị trường máy phát điện tại thành phố Vinh (cũ) trở nên sôi động bất thường khi người dân đổ xô đi mua sắm, tìm kiếm "cứu cánh" giữa bối cảnh mất điện diện rộng sau bão Kajiki (bão số 5).

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực chợ Vinh và các tuyến phố Mai Hắc Đế, Cao Thắng, Phan Đình Phùng (thành phố Vinh cũ), không khí mua bán máy phát điện diễn ra tấp nập. Từng tốp người chen chúc trước cửa hàng điện máy, tay cầm tiền, tay cầm hóa đơn, gương mặt lộ rõ sự sốt ruột.

Người dân tấp nập mua máy phát điện tại một cửa hàng trên đường Cao Thắng, chợ Vinh, phường Trường Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Hiền, chủ cửa hàng điện máy trên đường Cao Thắng, chia sẻ: “Giá máy đã tăng nhẹ so với trước bão, nhưng khách vẫn ùn ùn kéo tới. Có hôm hàng về chưa kịp bày ra đã có người đứng chờ để mua cho bằng được”.

Các loại máy phát điện gia đình cỡ nhỏ chạy xăng, dầu với mức giá 5-8 triệu đồng được nhiều người lựa chọn nhất. Đối với các quán ăn, cửa hàng buôn bán, máy công suất lớn giá 20-25 triệu đồng cũng tiêu thụ nhanh chóng.

“Hai ngày nay, tôi đã bán ra hơn trăm chiếc, gấp nhiều lần so với ngày thường. Nguồn hàng từ Hà Nội, đưa về cũng không đủ cung ứng”, một chủ cửa hàng trên đường Mai Hắc Đế chia sẻ.

Một cửa hàng điện máy trên đường Mai Hắc Đế đông người dân đến mua máy phát điện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Cầu, trú tại phường Thành Vinh sau hai ngày sống trong cảnh mất điện đã quyết định bỏ 7,5 triệu đồng mua máy phát điện mới.

“Điện mất đã nhiều ngày, chưa biết bao giờ có lại. Gia đình tôi có trẻ nhỏ, người già, nếu không có điện khổ sở lắm. Thà mua máy cho yên tâm, coi như "cứu cánh" trong những ngày khó khăn này”, ông Cầu chia sẻ.

Nhiều khách hàng sau khi chọn được chiếc máy ưng ý đã nở nụ cười nhẹ nhõm. Thợ kỹ thuật của cửa hàng cẩn thận đổ dầu, khởi động chạy thử để đảm bảo máy vận hành tốt trước khi giao cho khách. Một số người còn thuê hẳn ô tô tải để chở máy về nhà, phòng khi mất điện kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Có trường hợp lo sợ hết hàng, khách vội vàng “giữ chỗ” bằng cách đứng hẳn lên thùng máy còn nguyên hộp. Bên trong cửa hàng, nhân viên vừa tư vấn, giải thích tính năng, làm thủ tục thanh toán giữa khung cảnh đông đúc.

Ông Nguyễn Cầu lựa chọn cho mình một máy phát điện với giá 7,5 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo nhiều chủ cửa hàng điện máy ở thành phố Vinh (cũ), chưa khi nào thị trường máy phát điện lại “nóng” đến vậy. Có cửa hàng bán gấp 2-3 lần ngày thường, hàng nhập về đến đâu hết ngay đến đó.

“Khách mua trong tâm lý gấp gáp, ít kịp lựa chọn. Cứ có máy là chốt ngay, miễn phù hợp túi tiền và có thể dùng ngay trong cảnh mất điện này”, một nhân viên cửa hàng trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng cho hay.

Trong cảnh mất điện diện rộng sau bão Kajiki, những chiếc máy phát điện trở nên hữu ích cho nhiều gia đình ở thành phố Vinh (cũ), giúp họ thắp sáng căn nhà, duy trì sinh hoạt và tạm thời vượt qua những ngày khốn khó.