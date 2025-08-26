Công ty AI của Elon Musk kiện Apple và OpenAI

Theo Reuters, công ty xAI và mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện Apple và OpenAI với cáo buộc rằng hai công ty này "thông đồng" để duy trì vị thế độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh và AI tạo sinh.

Công ty của Musk cho rằng Apple và OpenAI đã hạn chế sự cạnh tranh của các đối thủ trong cùng lĩnh vực AI (Ảnh: CNBC).

Đơn kiện cáo buộc Apple đã hạ thấp thứ hạng của các ứng dụng và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh, chẳng hạn như Grok của xAI, trong bảng xếp hạng App Store. Trong khi đó, Apple lại ưu tiên tích hợp chatbot ChatGPT của OpenAI vào các sản phẩm của công ty.

"Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ vị thế độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh, Apple đã hợp tác với OpenAI, một công ty độc quyền trên thị trường chatbot AI tạo sinh", đơn kiện cho biết.

Hiện tại, đại diện của Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đơn kiện trên.

Giám đốc điều hành Tesla đã ra mắt xAI vào năm 2023 nhằm cạnh tranh với OpenAI và các đối thủ chatbot AI hàng đầu khác. Đầu tháng này, Musk cũng đe dọa sẽ kiện Apple vì "vi phạm luật chống độc quyền".

"Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI không thể đạt vị trí số 1 trên App Store", Musk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Đáp trả lại tuyên bố trên, Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI, cho rằng Elon Musk đã thao túng mạng xã hội X để mang lại lợi ích cho bản thân và các công ty của mình. CEO OpenAI cũng cho biết hành động của Musk sẽ gây hại cho các đối thủ cạnh tranh.

Vụ kiện là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ngày càng căng thẳng giữa Musk và Altman (Ảnh: Reuters).

Năm 2024, Apple đã hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào các sản phẩm của công ty như iPhone, iPad, Macbook và máy tính để bàn.

Theo CNBC, vụ kiện là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ngày càng căng thẳng giữa Musk và Altman. Musk đã cùng Altman đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, trước khi rời công ty khởi nghiệp này vào năm 2018 do bất đồng về định hướng của OpenAI.

Năm ngoái, Musk đã kiện OpenAI và Altman, với cáo buộc vi phạm hợp đồng bằng cách đặt lợi ích thương mại lên trên sứ mệnh ban đầu là phát triển AI "vì lợi ích chung của nhân loại".