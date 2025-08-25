Thông tin mới nhất về iPhone màn hình gập

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

iPhone màn hình gập có thể sẽ ra mắt vào tháng 9/2026 (Ảnh: MacRumors).

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất. Apple được cho là sẽ sử dụng một phần khung kim loại đặc biệt giúp phân tán lực ép khi màn hình uốn cong, từ đó giảm thiểu tác động gây ra nếp gấp.

iPhone màn hình gập có thể xuất hiện với hai tùy chọn khác nhau về màu sắc cơ bản, bao gồm trắng và đen. Một báo cáo từ JPMorgan tiết lộ Apple sẽ ra mắt một sản phẩm màn hình gập vào tháng 9/2026.

iPhone Fold sẽ được trang bị 4 camera (Ảnh: MacRumors).

Chiếc ‌iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ có giá 1.999 USD (khoảng 52,8 triệu đồng) và được các chuyên gia dự đoán có thể tạo ra cơ hội thị trường trị giá 65 tỷ USD cho Apple.

JPMorgan dự báo doanh số ‌của iPhone màn hình gập sẽ đạt khoảng 45 triệu chiếc vào năm 2028 và bắt đầu ở mức dưới 10 triệu chiếc vào năm 2027.

Tính đến hiện tại, doanh số điện thoại thông minh màn hình gập đạt khoảng 19 triệu chiếc. Vì thế, tầm ảnh hưởng dòng sản phẩm này của Apple trên thị trường dự kiến sẽ rất đáng kể.