Lộ diện chủ mưu sới bạc trong căn chòi giữa rừng keo

Ngày 26/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết 4 đối tượng giữ vai trò cầm đầu, điều hành sới bạc nằm trên đồi keo thuộc xã Việt An, đã đến công an đầu thú.

Trong đó, đối tượng Đặng Hà Vũ (SN 1984, trú tại xã Việt An) là người cầm đầu đường dây, tổ chức sới bạc.

Đối tượng Đặng Hà Vũ (bên trái) cùng một đối tượng khác trong đường dây đánh bạc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình đấu tranh ban đầu của lực lượng chức năng xác định Vũ sử dụng khu vực rừng keo lá tràm rộng lớn, địa hình phức tạp, rất khó tiếp cận tại xã Việt An làm địa điểm đánh bạc. Vũ lôi kéo các con bạc đến chơi xóc đĩa để thu tiền xâu.

Vũ đã thuê người cảnh giới công an và làm xe ôm chở con bạc đến địa điểm đánh bạc. Vũ trả công mỗi người 300.000 đồng/ngày.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, khi đến chơi, các con bạc tập trung tại một địa điểm do các đối tượng tổ chức chỉ định (cách xa vị trí sới bạc) sau đó được trung chuyển vào sới bạc.

Khoảng 14h ngày 20/8, các con bạc đến địa điểm do Vũ chuẩn bị rồi bắt đầu tham gia xóc đĩa. Vũ thu tiền xâu 200.000 đồng/người tham gia đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được 14 đối tượng có hành vi phạm tội.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 192 triệu đồng (trong đó tiền trên chiếu bạc hơn 8,6 triệu đồng, tiền các đối tượng giữ trên người dùng để đánh bạc hơn 184 triệu đồng).

Như Dân trí thông tin, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm đánh bạc nêu trên.

Do sới bạc nằm sâu trong rừng keo nên cán bộ, chiến sĩ đã phải băng rừng, di chuyển quãng đường dài, tiếp cận.

Đến 16h30 ngày 20/8, các tổ trinh sát đã bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ việc.