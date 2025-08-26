Giá iPhone 15 giảm về mức thấp nhất từ khi lên kệ tại Việt Nam

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, iPhone 15 đang được một số đại lý ủy quyền của Apple bán ra với mức giá 14,99 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng so với giai đoạn cuối quý II.

Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 15 kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam.

Dù đã gần 2 năm tuổi, iPhone 15 vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết sau đợt điều chỉnh giá bán trong quý II vừa qua doanh số của iPhone 15 đã tăng gần 2 lần so với quý I.

iPhone 15 được Apple giới thiệu vào tháng 9/2023. Dù đã gần 2 năm tuổi, dòng sản phẩm này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, xét trong cùng dải sản phẩm iPhone tiêu chuẩn, doanh số của iPhone 15 đều vượt trội hơn so với iPhone 14 và iPhone 16.

"iPhone 15 chiếm khoảng 18% doanh số trong toàn ngành hàng iPhone tại hệ thống. So với iPhone 14 vào cùng kỳ năm trước hay iPhone 16 ở thời điểm này, iPhone 15 vẫn giữ được tỷ trọng ổn định, thậm chí ghi nhận mức tăng nhẹ", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết.

Trong quý II vừa qua, Apple đã ngừng kinh doanh một số dòng sản phẩm đời cũ tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus. Điều này cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng doanh số của iPhone 15.

"Việc Apple ngừng bán các mẫu iPhone đời cũ và điều chỉnh giá iPhone 15 đã thúc đẩy nhu cầu của người dùng đối với thiết bị này. iPhone 15 được lựa chọn nhiều hơn nhờ sự cân đối giữa mức giá, hiệu năng và thời gian hỗ trợ phần mềm", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.

iPhone 15 có doanh số vượt trội khi so với iPhone 14 và iPhone 16 (Ảnh: PhoneArena).

Xét trong cùng phân khúc, iPhone 15 hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 16e. iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép.

Trong khi đó, iPhone 16e sở hữu chip A18 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Dù là một sản phẩm đời cũ, iPhone 15 lại được người dùng Việt ưa chuộng hơn so với mẫu máy mới ra mắt của Apple.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 15 là thiết bị dẫn đầu trong danh sách những mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất trên thế giới trong năm 2024. Gần một nửa doanh số của mẫu máy này đến từ thị trường Mỹ và Trung Quốc.