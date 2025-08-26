“Nhờ mọi người, chồng tôi mới có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình"

Sau hơn 1 tháng sống trong thấp thỏm lo âu, vật lộn từng ngày với nỗi sợ mất chồng và gánh nặng tiền viện phí, "tảng đá" đè nặng trong lòng chị Phan Thị Thủy (SN 1976, ngụ phường Tam Bình, TPHCM) cuối cùng cũng được gỡ xuống, khi chồng chị được xuất viện.

Chồng chị Thủy là anh Nguyễn Hoài Phong (SN 1975), nhân vật trong bài viết “Vợ nghèo bế tắc vay nặng lãi cứu chồng nguy kịch: Tôi hết cách thật rồi!”, được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Trước đó, vào giữa tháng 7, anh Phong bắt đầu có triệu chứng sốt, ớn lạnh, nổi mụn nước trên mặt và cổ. Tưởng chồng chỉ mắc bệnh thông thường, chị Thủy tự mua thuốc cho anh Phong uống. Nhưng bệnh nhanh chóng chuyển nặng, khiến anh rơi vào tình trạng khó thở, mê man.

Từ cơ sở y tế ban đầu, anh Phong được chuyển đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Hoài Phong điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Khánh An).

Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi, bội nhiễm, phải thở máy và dùng thuốc đặc trị. Do bệnh biến chứng nặng nề, anh Phong phải nằm viện dài ngày, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Chị Thủy là công nhân, vừa đi làm trở lại sau cả năm thất nghiệp, nay lại phải xin tạm nghỉ để vào viện chăm chồng. Hai con của anh chị đã lập gia đình nhưng cuộc sống chật vật, vẫn sống chung trong căn nhà dựng tạm của cha mẹ.

Khi bệnh tình anh Phong trở nặng, gia đình chị Thủy lâm vào cảnh kiệt quệ. Dù chị đã cố gắng vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nặng lãi để cứu chồng, nhưng vẫn không đủ chi trả.

Sau khi câu chuyện của anh Phong được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ anh Nguyễn Hoài Phong số tiền 215.202.434 đồng.

Khoản hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp gia đình thanh toán hơn 130 triệu đồng viện phí, đồng thời trả dứt điểm 50 triệu đồng vay nặng lãi trong những ngày anh Phong mắc bạo bệnh.

Gia đình anh Phong trân trọng đón nhận số tiền 215.202.434 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Khánh An).

May mắn, sau nhiều tuần điều trị, anh Nguyễn Hoài Phong từng bước vượt qua cơn nguy kịch, dần cai máy thở, chuyển từ khoa ICU ra khoa điều trị thường. Mới đây, bệnh nhân đã đủ điều kiện được xuất viện.

Đón nhận sự hỗ trợ quý giá, chị Thủy nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ giữa lúc gia đình tuyệt vọng nhất.

“Nhờ có mọi người, chồng tôi mới có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình. Phần tiền còn dư, tôi xin gửi lại 30 triệu đồng cho các bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện, để họ cũng có cơ hội được sống như chồng tôi”, chị Thủy xúc động bày tỏ.