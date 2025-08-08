+ Ưu điểm:

- Mức giá dễ tiếp cận.

- Lực hút mạnh trong phân khúc.

- Khả năng nhận diện và tránh né đồ vật hoạt động ổn định.

+ Hạn chế:

- Khả năng lau nhà chỉ đủ dùng.

- Thiếu các tính năng tự động hóa.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Xiaomi Robot Vacuum S40 là lựa chọn ở mức làm sạch cơ bản, dành cho đối tượng người dùng phổ thông. Với một mức giá bán dễ tiếp cận, thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định với khả năng hút bụi tốt, hỗ trợ nhiều tính năng thông minh.

Tương tự các sản phẩm khác thuộc phân khúc phổ thông, robot cũng không hỗ trợ các tính năng tự động hóa. Người dùng sẽ cần chủ động vệ sinh thiết bị một cách thường xuyên hơn để robot có thể hoạt động hiệu quả.

Thiết kế

Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Robot Vacuum S40 sở hữu thiết kế hình tròn nhỏ gọn, giúp máy có thể dễ dàng tiếp cận những khu vực khó vệ sinh như gầm ghế, chân tường hay các góc khuất trong nhà.

Phần thân của Xiaomi Robot Vacuum S40 được hoàn thiện với chất liệu cứng cáp, cho cảm giác chắc chắn khi sử dụng. Phiên bản màu trắng có thiết kế đơn giản, phù hợp với nhiều không gian nội thất gia đình.

Tuy nhiên, màu sắc này cũng dễ lộ vết bụi và bẩn sau một thời gian sử dụng, đòi hỏi người dùng cần vệ sinh thường xuyên hơn để giữ được tính thẩm mỹ.

Giống như nhiều mẫu robot hút bụi trong phân khúc phổ thông, Vacuum S40 chỉ đi kèm đế sạc nhỏ gọn, không hỗ trợ các tính năng tự động hóa như giặt và sấy giẻ lau hay hút rác tự động. Đây là giới hạn công nghệ phổ biến ở tầm giá này và là yếu tố mà người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn.

Bên dưới nắp máy là hộp chứa bụi dung tích 520ml, dùng để lưu trữ rác và bụi trong quá trình dọn dẹp. Trong khi đó, ngăn chứa nước và giẻ lau được bố trí ở phía dưới thân máy, có thể tháo lắp dễ dàng khi cần vệ sinh hoặc thay thế.

Robot sử dụng chổi chính hình chữ V với các rãnh lớn, thiết kế này giúp hạn chế tình trạng lông tóc bị mắc vào trục chổi. Qua quá trình sử dụng thực tế, thiết kế này tỏ ra hiệu quả đối với tóc hoặc lông có độ dài ngắn.

Tuy vậy, những sợi tóc dài vẫn có khả năng bị quấn quanh chổi, yêu cầu người dùng kiểm tra và vệ sinh định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động.

Hệ thống cảm biến tích hợp bên trong cho phép robot phát hiện nhanh các chướng ngại vật như đồ nội thất, mép cầu thang hay vật nhỏ trên sàn. Nhờ khả năng nhận diện môi trường tốt, robot có thể giảm va chạm và giữ được đường di chuyển ổn định trong quá trình làm sạch.

Ngoài ra, cảm biến chống rơi còn giúp robot không bị rơi xuống cầu thang hoặc những khu vực có độ chênh cao. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng sử dụng thiết bị tại những căn nhà có nhiều tầng lầu.

Hệ thống cảm biến còn có thể nhận diện các bề mặt trơn trượt, độ dốc nhẹ để điều chỉnh tốc độ phù hợp khi di chuyển. Xiaomi Robot Vacuum S40 có khả năng di chuyển qua các ngưỡng cửa, mép thảm hoặc bậc gạch cao đến 20mm.

Nhờ đó, robot có thể di chuyển liền mạch giữa các phòng, không bị giới hạn bởi cấu trúc mặt sàn.

Hiệu suất hoạt động

Xiaomi Robot Vacuum S40 được trang bị công nghệ điều hướng LDS (Laser Distance Sensor), cho phép quét không gian 360 độ và tạo bản đồ môi trường sử dụng.

Nhờ đó, robot có thể xác định vị trí và thiết lập đường đi hợp lý, hạn chế va chạm với các vật cản lớn trong quá trình di chuyển.

Thử nghiệm thực tế cho thấy robot hoạt động ổn định khi nhận diện các vật thể có kích thước lớn như bàn ghế, tủ hoặc tường.

Tuy nhiên, đối với các vật nhỏ như dây điện, tất hoặc khăn giấy, khả năng phát hiện vẫn còn hạn chế. Người dùng được khuyến nghị nên dọn gọn các vật dụng dạng này trước khi cho robot vận hành để đảm bảo hiệu quả làm sạch và tránh tình trạng kẹt thiết bị.

Vacuum S40 hỗ trợ điều khiển và tùy chỉnh thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Người dùng có thể tạo tường ảo để ngăn robot đi vào các khu vực nhất định, lựa chọn khu vực cần làm sạch, tăng số lần dọn dẹp ở những vị trí cần thiết, hoặc đánh dấu các vùng có thảm để robot tự điều chỉnh lực hút phù hợp.

Về hiệu suất làm sạch, robot được công bố có lực hút tối đa 10.000Pa, hỗ trợ bốn mức công suất khác nhau để người dùng linh hoạt điều chỉnh tùy theo loại bề mặt và lượng bụi bẩn. Mức lực hút này cho phép thiết bị xử lý các loại rác sinh hoạt thông thường như tóc, vụn thức ăn, tro bụi hoặc hạt nhỏ.

So với các sản phẩm cùng tầm giá, Ecovacs Deebot Y1 Pro có lực hút 6.500Pa, Dreame D9 Max Gen 2 đạt 6.000Pa, trong khi Roborock Q7 TF+ tương đương Vacuum S40 với mức 10.000Pa.

Thông số này cho thấy Xiaomi đang đưa ra lựa chọn cạnh tranh về mặt hiệu suất trong phân khúc phổ thông.

Bên cạnh chức năng hút bụi, Xiaomi Robot Vacuum S40 cũng hỗ trợ lau nhà. Tuy vậy, đây chỉ là giải pháp cơ bản với phần giẻ lau gắn cố định dưới thân máy, không sử dụng cơ chế xoay tròn hay dạng cuộn như những thiết bị thuộc phân khúc cao hơn. Do đó, khả năng làm sạch sàn nhà chỉ ở mức đủ dùng.

Xiaomi Robot Vacuum S40 cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Amazon Alexa và Google Assistant. Người dùng có thể yêu cầu robot bắt đầu dọn dẹp, dừng hoạt động, quay về trạm sạc hoặc vệ sinh khu vực cụ thể mà không cần chạm tay vào thiết bị.

Tổng kết

Xiaomi Vacuum S40 có giá niêm yết 5,5 triệu đồng. Sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu robot hút bụi cùng tầm giá như Ecovacs Deebot Y1 Pro, Roborock Q7 TF+ và Dreame D9 Max Gen 2.

Vacuum S40 được trang bị các tính năng cơ bản như lực hút mạnh, khả năng điều hướng bằng cảm biến và hỗ trợ kết nối điều khiển qua ứng dụng. Với mức giá dễ tiếp cận, thiết bị hướng đến người dùng phổ thông có nhu cầu cơ bản về làm sạch sàn nhà và mong muốn sử dụng các tính năng thông minh ở mức vừa phải.

Tuy vậy, tương tự nhiều sản phẩm khác trong cùng phân khúc, Vacuum S40 không hỗ trợ tính năng tự động làm sạch như trạm hút rác hay đổ nước tự động. Người dùng sẽ cần chủ động vệ sinh khay chứa bụi và bảo trì thiết bị định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động.

Với sự cân đối giữa giá thành và tính năng, Xiaomi Robot Vacuum S40 có thể là lựa chọn phù hợp cho người dùng phổ thông đang tìm kiếm một thiết bị làm sạch tự động cơ bản.