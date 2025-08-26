Ứng dụng cảnh báo những điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

Ứng dụng cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét, tích hợp AI

Sau khi đi vào đất liền, bão số 5 Kajiki đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới và gây ra mưa lớn trên diện rộng, kéo dài từ các tỉnh Bắc Trung Bộ đến Bắc Bộ.

Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt, nguy cơ lũ quét và còn có thể dẫn đến sạt lở, gây ra hậu quả nghiêm trọng cả về tài sản lẫn con người.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại những khu vực đồi núi, GS. TS. Đỗ Minh Đức, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, và các cộng sự đã phát triển một ứng dụng mang tên gọi “Sạt lở Việt Nam".

Ứng dụng được tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, dựa vào tình trạng thời tiết, lượng mưa… để đưa ra cảnh báo.

Theo nghiên cứu tại Việt Nam, ngưỡng mưa dễ gây sạt lở thường là 180mm/24h hoặc mưa ngắn hạn 60mm/1h, 90-100mm/3h, 110-120mm/6h… Khi nhiều tiêu chí đồng thời vượt ngưỡng, rủi ro tăng mạnh, ứng dụng sẽ đưa ra những cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét theo thời gian thực, giúp người dân có biện pháp phòng tránh.

Giao diện của ứng dụng hiển thị cảnh báo theo các màu sắc trực quan để người dùng có thể biết rõ nguy cơ tại khu vực mình đang sinh sống. Ngoài ra, ứng dụng cũng có chế độ cảnh báo bằng âm thanh để người dùng biết rõ khu vực nguy hiểm.

Hướng dẫn dùng ứng dụng nhận thông tin cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét

Hiện tại ứng dụng đã có mặt trên smartphone chạy Android lẫn iPhone.

Để cài đặt ứng dụng, bạn truy cập vào kho ứng dụng Google Play (dành cho nền tảng Android) hoặc App Store (dành cho iPhone), tìm kiếm từ khóa “Sạt lở Việt Nam” và tiến hành cài đặt ứng dụng vào thiết bị.

Sau khi cài đặt, trong lần đầu khởi chạy, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cấp phép để truy cập vào vị trí của thiết bị, điều này sẽ cho phép ứng dụng đưa ra cảnh báo nếu khu vực bạn đang sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở hoặc lũ quét.

Sau khi nhấn nút cấp phép truy cập vị trí, bạn nhấn tiếp nút “Cho phép” để ứng dụng gửi cảnh báo đến smartphone khi có nguy cơ sạt lở xảy ra, lũ quét.

Nhấn tiếp vào nút “OK” tại hộp thoại hiện ra tiếp theo, chọn “Sạt lở Việt Nam” tại danh sách và chọn “Luôn cho phép” để cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng.

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, trên giao diện của ứng dụng sẽ hiển thị những khu vực có nguy cơ bị sạt lở và chia ra nhiều cấp độ khác nhau, trong đó những khu vực nào hiển thị tam giác màu vàng nghĩa là nguy cơ trung bình, màu đỏ là nguy cơ cao và màu tím là nguy cơ rất cao.

Đáng chú ý, ứng dụng cũng dự đoán về nguy cơ sạt lở, lũ quét trong 3 giờ tiếp theo, phụ thuộc vào lượng mưa và các điều kiện thời tiết.

Trong trường hợp khu vực bạn đang sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở, ứng dụng cũng sẽ gửi thông báo đến smartphone của người dùng để cảnh báo.

Dựa vào thông tin và cảnh báo do ứng dụng cung cấp, bạn có thể biết được khu vực mình đang sinh sống có nguy cơ bị sạt lở hay không và trong 3 giờ tiếp theo nguy cơ này sẽ tăng lên hay giảm xuống, từ đó có phương án di dời đến nơi an toàn, đề phòng tai nạn sạt lở có thể xảy ra.

Ứng dụng không chỉ giúp mỗi cá nhân, gia đình an toàn hơn mà còn góp phần giảm thiểu tổn thất cho cộng đồng.