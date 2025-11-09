Chuyên gia DeepSeek lần đầu xuất hiện, lo ngại tương lai con người trước AI

Đầu năm nay, DeepSeek đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu khi ra mắt công cụ chatbot AI với khả năng phản hồi nhanh, mức độ chính xác cao trong khi chỉ sử dụng kinh phí đầu tư ít hơn gấp nhiều lần so với các công cụ AI của Mỹ hay các quốc gia phương Tây.

Tuy nhiên, kể từ khi tạo được danh tiếng, các lãnh đạo của DeepSeek hầu như không xuất hiện trước truyền thông cũng như không đưa ra bất kỳ nhận định nào về tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Chuyên gia Trần Đức Lợi của DeepSeek lo ngại AI sẽ cướp mất công việc của con người trong tương lai (Ảnh: Tingshu Wang).

Mới đây, Trần Đức Lợi, một nhà nghiên cứu cao cấp của DeepSeek, đã được cử đến tham dự Hội nghị Internet Thế giới, diễn ra ở thành phố Ô Trấn. Đây là hội nghị về công nghệ và AI do chính phủ Trung Quốc tổ chức.

Tại hội nghị này, Trần Đức Lợi đã có mặt trên sân khấu cùng lãnh đạo của 5 công ty khác để chia sẻ về những nhận định và dự đoán về tương lai của AI và tác động với con người. Nhóm 6 công ty này được mệnh danh là “sáu con rồng nhỏ về AI”, là những công ty hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực AI và robot, bao gồm DeepSeek, Unitree, BrainCo, DeepRobotics, Game Science và ManyCore.

Trần Đức Lợi đã có những chia sẻ thẳng thắn và bày tỏ sự bi quan về tác động của AI đối với nhân loại trong tương lai. Ông cho rằng AI có thể sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho con người khi nó cải thiện hiệu quả công việc trong ngắn hạn, nhưng AI sẽ trở thành mối đe dọa về việc làm trong vòng 10 đến 20 năm tới, khi nó trở nên đủ tốt để đảm nhiệm một số công việc của con người.

“Trong 10-20 năm tới, AI có thể đảm nhận phần còn lại của công việc mà con người thực hiện, và xã hội có thể đối mặt với một thách thức lớn, vì vậy vào lúc đó các công ty công nghệ cần đảm nhận vai trò của người bảo vệ”, Trần Đức Lợi chia sẻ. “Tôi cực kỳ lạc quan về công nghệ, nhưng tôi nhìn nhận tiêu cực về tác động mà nó có thể gây ra đối với xã hội”.

Trần Đức Lợi không phải là chuyên gia duy nhất trong lĩnh vực AI bày tỏ sự lo ngại về tương lai con người phải cạnh tranh công việc với trí tuệ nhân tạo.

Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 8, Giáo sư Geoffrey Hinton, người được mệnh danh là “Bố già của AI”, dự báo rằng các vị trí như tiếp thị qua điện thoại, phân tích pháp lý - tài chính cấp thấp, chăm sóc khách hàng trực tuyến… có thể bị AI thay thế chỉ trong vòng hai năm tới.

Trên thực tế, không cần phải chờ đến tương lai, hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn đã có những đợt sa thải nhân viên với quy mô lên đến hàng chục ngàn người để dần thay thế bằng AI.

Chẳng hạn như vào cuối tháng 10 vừa qua, Amazon đã sa thải 14.000 nhân viên để đẩy nhanh tốc độ áp dụng AI vào vận hành doanh nghiệp. Công ty này còn dự kiến sẽ sa thải thêm hàng chục ngàn nhân viên trong nửa đầu năm 2026.