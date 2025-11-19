Google ra mắt Gemini 3, nâng cấp về khả năng lập luận và tác nhân AI

Gemini 3 được nâng cấp khả năng lập luận (Ảnh: ST).

Gemini 3 được xây dựng dựa trên nền tảng đa phương thức của Gemini 1 và tư duy tác nhân của Gemini 2, tập trung vào việc hiểu sâu ngữ cảnh, nắm bắt các tầng ý nghĩa tinh tế và xử lý các vấn đề phức tạp với ít câu lệnh hơn.

Hiệu năng và các biến thể phiên bản Gemini 3 Pro được công bố vượt trội so với Gemini 2.5 Pro trên hầu hết các thước đo quan trọng, mô hình được tinh chỉnh để trả lời súc tích, trực diện, đi thẳng vào vấn đề và giảm thiểu tối đa sự tâng bốc người dùng.

Ngoài ra, Google giới thiệu chế độ Gemini 3 Deep Think (sắp ra mắt), tập trung vào khả năng lập luận nâng cao cho các bài toán khó, đạt hiệu suất ấn tượng trên các bài kiểm tra như ARC-AGI (lập luận cho trí tuệ nhân tạo tổng quát).

Gemini 3 được tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái Google với các ứng dụng cụ thể để hỗ trợ tổng hợp thông tin từ văn bản, hình ảnh, video và mã nguồn. Trên Google Search, Gemini 3 cung cấp các trải nghiệm giao diện tương tác mới, giúp trực quan hóa các chủ đề phức tạp.

Gemini 3 hỗ trợ "vibe coding" (lập trình theo cảm tính) và tạo giao diện web tương tác.

Đặc biệt, Google ra mắt Google Antigravity - nền tảng lập trình tác nhân mới. Tại đây, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đóng vai trò đối tác chủ động, có thể tự lập kế hoạch, viết và kiểm tra mã từ đầu đến cuối trong môi trường IDE (môi trường phát triển tích hợp) chuyên biệt.

Khả năng lập kế hoạch dài hạn cũng được cải thiện đáng kể. AI có thể thực hiện các quy trình nhiều bước như tự động phân loại Gmail hoặc lên lịch trình du lịch chi tiết dưới sự giám sát của người dùng.

Riêng chế độ Gemini 3 Deep Think hiện trong giai đoạn kiểm thử an toàn cuối cùng và sẽ sớm được phát hành cho người dùng.