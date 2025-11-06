Hướng dẫn dùng AI tạo ảnh theo trào lưu “mưa tuyết” đang gây sốt dân mạng

Trào lưu ảnh chụp trong mưa tuyết được dân mạng yêu thích

Những ngày gần đây, khi truy cập mạng xã hội Facebook tại Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều người dùng chia sẻ những hình ảnh họ đang đứng chụp ảnh trong khung cảnh tuyết trắng, với những bông tuyết rơi nhẹ đầy lãng mạn, giống như những cảnh thường thấy trong phim.

Những hình ảnh lãng mạn chụp trong tuyết trắng được người dùng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ rầm rộ trong những ngày gần đây (Ảnh chụp màn hình).

Những hình ảnh này đã gây sốt mạng xã hội, nhất là khi mùa đông đang đến gần và không khí lạnh đã xuất hiện tại các tỉnh ở miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, để chụp được những hình ảnh này, bạn phải có điều kiện đi du lịch đến các quốc gia có tuyết rơi, hoặc đi đến các tỉnh miền núi phía Bắc trong những đợt rét cao điểm.

Trong trường hợp không thể đi du lịch, người dùng có thể nhờ đến AI.

Hướng dẫn dùng AI tạo ảnh chụp giữa mưa tuyết

Để tạo những hình ảnh chính bạn hoặc người thân đứng trong cơn mưa tuyết, bạn có thể nhờ đến chức năng tạo ảnh của công cụ AI Gemini do Google phát triển.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng (nếu chưa đăng nhập vào trang web).

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn hình ảnh chân dung của bạn hoặc của người muốn ghép ảnh vào cơn mưa tuyết. Bạn nên chọn ảnh chân dung rõ mặt, nhìn thẳng để công cụ AI có thể tạo ảnh ghép với gương mặt giống người trong ảnh nhất có thể.

Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn nhấn vào nút công cụ và chọn “Tạo hình ảnh bằng Imagen” ở menu phía dưới để sử dụng chức năng tạo ảnh của Gemini, đồng thời dán đoạn câu lệnh bằng tiếng Việt như sau vào khung chat và nhấn nút Enter:

“Tạo bộ ảnh điện ảnh ba khung hình dựa trên ảnh gương mặt tham chiếu.

Bối cảnh: một người trẻ giữa khung cảnh núi tuyết buổi hoàng hôn, thể hiện bằng chi tiết siêu thực.

Ngoại hình & trang phục:

• Mái tóc bồng nhẹ, tuyết rơi lấm tấm trên tóc và vai.

• Áo khoác len đen dài, quàng khăn len xanh dày, mang găng tay xanh.

• Không khí mùa đông trữ tình bên hồ băng tĩnh lặng, tuyết rơi nhẹ xuyên suốt ba khung.

Ba khung hình:

1. Khung 1- Cận từ sau vai: nhân vật hơi nghiêng đầu nhìn về dãy núi xa trong hoàng hôn; tuyết rơi nhẹ trên tóc và vai.

2. Khung 2 - Trung cảnh nửa người nghiêng: nhân vật cầm bó hoa, khẽ ngẩng đầu đón tuyết, hơi thở tạo làn khói mờ trong không khí lạnh.

3. Khung 3 - Cận gương mặt: ánh sáng hoàng hôn xanh lam phản chiếu nhẹ trên khuôn mặt, tuyết bám trên khăn và tóc; ánh nhìn sâu lắng, mơ màng.

Phông nền: rừng và sông phủ tuyết xa, hậu cảnh làm mờ để nhấn mạnh cảm xúc khuôn mặt.

Ánh sáng: tự nhiên lúc hoàng hôn, pha chút flash dịu để tạo độ tương phản giữa tuyết trắng và sắc xanh lam trên khăn.

Phong cách: điện ảnh - chân thực - lãng mạn mùa đông - hạt film mịn - DOF nông - ánh sáng mềm.

Bố cục: khung dọc 16:9, ba khung xếp chồng từ trên xuống, liền mạch như một bộ ảnh phim; nhân vật chiếm phần lớn khung hình”.

Chờ trong giây lát, Gemini sẽ tạo ra hình ảnh với 3 khung cảnh khác nhau từ gương mặt chân dung bạn đã chọn.

Nếu cảm thấy không ưng ý với kết quả được tạo ra, bạn có thể thay đổi câu lệnh bằng tiếng Việt kể trên, chẳng hạn thay đổi trang phục, thay đổi từ tư thế cầm hoa sang cầm dù trong cơn mưa tuyết…

Hoặc đơn giản, bạn có thể gõ câu lệnh “Tôi vẫn chưa ưng ý với kết quả lắm, hãy tạo lại cho tôi một hình ảnh khác” để yêu cầu Gemini tạo lại hình ảnh mới.

Bức ảnh đầu tiên do Gemini tạo ra…

… và bức ảnh thứ hai do người dùng yêu cầu tạo lại (Ảnh chụp màn hình).

Nếu cảm thấy ưng ý với kết quả do Gemini tạo ra, bạn nhấn vào dấu mũi tên chỉ xuống để tải hình ảnh về thiết bị.

Khi muốn sử dụng Gemini để tạo những hình ảnh mới, bạn nhấn vào tùy chọn “Cuộc trò chuyện mới” ở menu bên trái để khởi động lại Gemini, tránh bị ảnh hưởng bởi những câu lệnh và yêu cầu trước đó.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh chân dung cá nhân để yêu cầu AI tạo ra hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.