Clip "bếp gas mini phát nổ như bom ngay giữa bàn ăn" nổi bật tuần qua

Bếp gas mini nổ như bom ngay giữa bàn ăn khiến nhiều người bị bỏng

Camera giám sát bên trong một nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc bếp gas mini bất ngờ phát nổ ngay trên bàn ăn, gây ra một quả cầu lửa khiến những người xung quanh hốt hoảng bỏ chạy.

Sự việc khiến 3 người bị thương ở mặt nhưng không quá nghiêm trọng.

Nguyên do của vụ nổ có thể bắt nguồn từ việc đáy nồi quá lớn khiến lửa bị tỏa ra xung quanh, làm nóng bình gas mini và gây nổ.

Sự việc may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng là lời cảnh báo cho những ai thường xuyên sử dụng bếp gas mini để nấu nướng hay ăn uống.

Bếp gas mini nổ như bom ngay giữa bàn ăn khiến nhiều người bị bỏng (Video: Weibo).

Đài phun nước đồng hồ độc đáo tại Cộng hòa Séc

Thay vì phun nước lên cao như những đài phun nước thường thấy, đài phun nước đồng hồ nằm tại Quảng trường Tự do tại thành phố Brno (Cộng hòa Séc) lại sử dụng nước để hiển thị thời gian.

Đây là tác phẩm của 2 kiến trúc sư Ladislav Kuba và Tomas Pilar, được thiết kế dưới dạng một khung hình chữ nhật và những dòng nước chảy từ trên xuống sẽ hiển thị thời gian ở thời điểm hiện tại nhờ một hệ thống máy tính điều chỉnh các tia nước.

Đài phun nước đồng hồ độc đáo tại Cộng hòa Séc (Video: Instagram).

Bé gái khiến dân mạng thán phục với khả năng nhào lộn tài tình

Mặc dù mới 4 tuổi, bé gái sống tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã khiến cư dân mạng phải thán phục với khả năng nhào lộn không thua kém gì những người trưởng thành.

Bé gái khiến dân mạng thán phục với khả năng nhào lộn tài tình (Video: QQ).

Tên trộm siêu xe gây tai nạn khi đang chạy trốn cảnh sát khiến cả đoạn phố bị mất điện

Một tên trộm sau khi lấy cắp chiếc siêu xe Ferrari Purosangue đã có màn rượt đuổi tốc độ cao với cảnh sát. Hậu quả, tên trộm bị mất lái, khiến chiếc siêu xe lao vào một trạm biến áp ven đường, gây ra vụ nổ như phim hành động và làm mất điện cả một đoạn phố.

Tên trộm sau đó được cảnh sát mang đến bệnh viện với một vài vết thương không nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ.

Tên trộm siêu xe gây tai nạn khi đang chạy trốn cảnh sát như phim hành động (Video: Storyful).

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị mắc kẹt dù vào cánh máy bay ở độ cao 4.500m

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù sống tại thành phố Brisbane (Úc) khi đang bước ra khỏi cửa máy bay để chuẩn bị thực hiện cú nhảy thì chiếc dù dự phòng bất ngờ bị bung ra, khiến người này bị kéo ngược về sau.

Chiếc dù đã bị mắc kẹt vào cánh đuôi khiến người đàn ông bị treo lơ lửng khi máy bay đang ở độ cao 4.572m và di chuyển với tốc độ 160km/h.

Người đàn ông vẫn xử lý tình huống đầy bình tĩnh, sử dụng dao gấp mang bên người cắt đứt toàn bộ dây dù dự phòng để tự giải thoát. May mắn dù chính vẫn hoạt động bình thường giúp người này tiếp đất an toàn.

Chiếc dù dự phòng vẫn bị mắc kẹt ở phần đuôi cho đến khi chiếc máy bay hạ cánh.

Khoảnh khắc người đàn ông bị mắc kẹt dù vào cánh máy bay ở độ cao 4.500m (Video: ATSB).

Người đàn ông lập kỷ lục thế giới sau khi hát nhạc Giáng sinh liên tục trong 42 giờ

Dave Purchase, 63 tuổi, sống tại thành phố Gloucester (Anh), đã lập kỷ lục thế giới khi hát các bài nhạc về Giáng sinh trong 42 giờ liên tục. Dave cho biết ông đã suýt bỏ cuộc sau khi hát được 32 giờ, nhưng quyết tâm vượt qua và nâng cao thành tích lên 42 giờ.

Để lập nên kỷ lục này, Dave đã chọn ra 38 bài hát về chủ đề Giáng sinh mà ông yêu thích nhất, sau đó ông hát mỗi bài 18 lần.

Theo quy định của tổ chức kỷ lục Guinness, Dave được phép nghỉ 5 phút sau mỗi một tiếng đồng hồ hát liên tục. Do vậy, ông đã quyết định hát liên tục 4 tiếng để có được khoảng thời gian nghỉ 20 phút.

Kỷ lục trước đó thuộc về Ewaoluwa Olatunji, người Nigeria, khi cô đã hát liên tục trong 31 tiếng đồng hồ.

Người đàn ông lập kỷ lục khi hát nhạc Giáng sinh liên tục trong 42 giờ (Video: Newsflare).

Quạt trần bất ngờ rơi xuống, suýt trúng đầu bé gái ngồi phía dưới

Chiếc quạt trần bất ngờ bị rơi từ trên cao xuống, nhưng may mắn không trúng vào bé gái đang ngồi ở phía dưới.

Đoạn video là lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng quạt trần, cần phải lắp đặt quạt chắc chắn để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Quạt trần bất ngờ rơi xuống, suýt trúng đầu bé gái ngồi phía dưới (Video: TikTok).

Cô gái thoát chết nhờ phản ứng nhanh trước mũi xe container bị mất lái

Chiếc xe container đang di chuyển bất ngờ bị mất lái, lao thẳng lên vỉa hè. Một cô gái đang đi bộ khi phát hiện tình huống đã có phản ứng cực nhanh, giúp tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cô gái thoát chết nhờ phản ứng nhanh trước mũi xe container bị mất lái (Video: NLDM).

Bé gái cuống cuồng gọi mẹ khi thấy em sắp bị ngã

Người đàn ông đi vào nhà nhưng quên không đóng cửa khiến em bé trên xe tập đi chập chững bước ra thềm. Khi thấy em của mình có khả năng bị ngã, bé gái đã cuống cuồng chạy đến gọi mẹ.

Hành động kịp thời của chị gái đã giúp em của mình được an toàn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người lớn.

Bé gái cuống cuồng gọi mẹ khi thấy em sắp bị ngã (Video: Mẹ Xoài Mít).

Bé trai lễ phép cúi đầu cảm ơn khi được tài xế dừng xe để nhường đường

Tài xế khi thấy bé trai làm rơi cặp xuống đường đã chủ động dừng lại, giúp cậu bé có thể chạy đến để nhặt cặp. Đáp lại hành động của tài xế, cậu bé đã cúi đầu để cảm ơn. Hành động lễ phép của cậu bé đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.