iPhone gặp sự cố chậm thông báo

Theo ghi nhận, tình trạng này chủ yếu xuất hiện sau khi người dùng cập nhật iPhone lên hai phiên bản hệ điều hành iOS 26.1 và iOS 26.2.

“Lỗi này chỉ xảy ra khi iPhone ở trong trạng thái tắt màn hình. Tôi nhận tin nhắn trên Messenger từ máy tính được vài phút, thì iPhone mới hiển thị thông báo về tin nhắn đó”, tài khoản Thanh Thủy chia sẻ về tình trạng của chiếc iPhone 17 Pro chạy iOS 26.2.

Nhiều người dùng cho biết iPhone của họ gặp phải sự cố chậm thông báo (Ảnh: CNet).

Tài khoản Mạnh Tuấn cũng gặp sự cố tương tự đối với chiếc iPhone 15 Pro Max chạy phiên bản iOS 26.1. Một số thông báo thậm chí còn không hiển thị cho đến khi người dùng bật sáng màn hình điện thoại.

Tham khảo trên diễn đàn Reddit, hàng loạt người dùng cũng phản ánh về vấn đề trên. Đáng nói, sự cố này được ghi nhận trên nhiều thiết bị khác nhau, từ các sản phẩm đời cũ như iPhone 13 Mini cho đến những thiết bị mới nhất là iPhone 17 Pro Max.

"Đôi khi thông báo đến muộn vài phút. Trong một số trường hợp, điện thoại còn không hiện thông báo. Sự cố này xảy ra với cả ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội và các phần mềm khác. Điều này khá khó chịu vì công việc của tôi yêu cầu tôi phải nhận thông báo ngay lập tức", một người dùng iPhone 13 Mini phản ánh.

“Khi cầm điện thoại trên tay, tôi nhận được thông báo ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu chiếc iPhone ở trạng thái khóa màn hình, thông báo sẽ đến chậm khoảng 10 giây. Tôi gặp sự cố với cả Facebook, Instagram, WhatsApp. Tôi cũng thử tắt Apple Intelligence và khởi động lại máy nhiều lần nhưng không thành công”, một người dùng iPhone 17 phản hồi.

Sự cố chậm thông báo được ghi nhận trên nhiều dòng sản phẩm khác nhau (Ảnh: Thế Anh).

Đến nay, Apple vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về sự cố trên, cũng chưa có thống kê cụ thể về số lượng người dùng bị ảnh hưởng.

Giữa tháng 12, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.2. Theo mô tả, phiên bản này chủ yếu khắc phục sự cố trên hệ điều hành iOS 26, đồng thời bổ sung một số thay đổi về tính năng trong các ứng dụng như Apple Music, Podcast, Game,...

Bên cạnh đó, iOS 26.2 cũng mở rộng tính năng Live Translation (dịch trực tiếp) với tai nghe AirPods hỗ trợ khu vực châu Âu. Bản cập nhật này tương thích với tất cả thiết bị hỗ trợ nâng cấp iOS 26 trước đó.