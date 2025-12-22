Vì sao iPhone vẫn chói mắt dù đã kéo tối hết cỡ?

Nhiều người cho rằng chỉ cần điều chỉnh thanh độ sáng là đủ để sử dụng điện thoại ban đêm. Tuy nhiên, với một số điều kiện ánh sáng thấp, màn hình iPhone vẫn có thể gây khó chịu cho mắt, nhất là khi nhìn lâu.

Ít ai để ý rằng trong phần cài đặt hiển thị của iPhone còn có một tùy chọn giúp giảm độ sáng sâu hơn mức thông thường. Khi kích hoạt, màn hình trở nên tối và dịu hơn rõ rệt, mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi dùng điện thoại trong không gian tắt đèn.

Tính năng này đã xuất hiện từ lâu nhưng thường bị bỏ qua, trong khi lại đặc biệt hữu ích với những người có thói quen sử dụng iPhone trước khi ngủ hoặc trong môi trường ánh sáng yếu.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thiết lập và lý do vì sao tùy chọn này giúp giảm chói màn hình hiệu quả hơn.