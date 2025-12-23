Thư viện ảnh toàn cảnh sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Chiều 22/12, tại khách sạn Pullman (Hà Nội), báo Dân trí đã tổ chức thành công Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”.

Sự kiện năm nay tiếp nối thành công của diễn đàn lần thứ nhất (năm 2024), quy tụ đông đảo các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về lộ trình thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) tại Việt Nam.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, phát biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

Nội dung trọng tâm của diễn đàn năm 2025 xoay quanh việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Đây được xem là định hướng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của diễn đàn chính là lễ trao giải Vietnam ESG Awards 2025.

Năm nay, hội đồng thẩm định gồm những cá nhân uy tín đã làm việc kỹ lưỡng để chọn ra 32 đơn vị xuất sắc nhận các danh vị cao quý.

Theo đánh giá từ Hội đồng Thẩm định, chất lượng hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự năm nay rất khả quan, với khoảng 70-80% hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về môi trường và xã hội.

Các đơn vị được vinh danh không chỉ thể hiện kết quả nổi bật trong việc tuân thủ các chỉ số ESG mà còn cho thấy sự sáng tạo trong việc áp dụng khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề môi trường.

Trước đó, vào năm 2024, chương trình cũng đã vinh danh 31 đơn vị có thành tích xuất sắc, tạo tiền đề lan tỏa mô hình phát triển bền vững đến cộng đồng

Tầm nhìn hướng tới 2026: "Nắm bắt cơ hội, dẫn dắt tăng trưởng"

Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025.

Bên cạnh việc tổng kết các thành tựu của năm 2025, diễn đàn cũng chính thức phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề mới: “Nắm bắt cơ hội, dẫn dắt tăng trưởng”. Thông điệp này nhấn mạnh việc doanh nghiệp cần chủ động hành động ngay từ hôm nay để dẫn dắt xu hướng tăng trưởng trong tương lai.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc tại nhiều khu vực, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi mạnh mẽ nếu muốn duy trì lợi thế cạnh tranh.

Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức đang dần trở thành một không gian trao đổi sâu rộng, nơi các chiến lược chuyển đổi xanh và chuyển đổi số được cụ thể hóa thành những hành động thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể xem việc thực thi ESG trong doanh nghiệp giống như việc lắp đặt một “bộ lọc” thông minh và hiệu quả cho động cơ tăng trưởng. Nếu khoa học công nghệ là nguồn nhiên liệu sạch giúp động cơ vận hành mạnh mẽ, thì các tiêu chí ESG chính là bộ lọc giúp doanh nghiệp loại bỏ những rủi ro về môi trường và xã hội, đảm bảo hành trình phát triển không chỉ nhanh mà còn bền bỉ và an toàn trên mọi chặng đường vươn ra biển lớn.