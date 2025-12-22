Giám đốc ESG VinFast: ESG là giấy thông hành cho chuỗi giá trị toàn cầu

Từ danh vị ESG đến năng lực cạnh tranh toàn cầu

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức, ông David Edgardo Falcon Adasme - Giám đốc ESG VinFast nhấn mạnh, ESG đang trở thành một năng lực cạnh tranh mới, quyết định khả năng hội nhập và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh.

Ông David Edgardo Falcon Adasme nhìn nhận thẳng thắn rằng trong bối cảnh hiện tại, ESG không còn là điều “nên làm”, mà là điều “phải làm”, ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Giám đốc ESG VinFast gọi Vietnam ESG Awards 2024 là “giấy thông hành” giúp doanh nghiệp hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông David, một doanh nghiệp vận hành mà thiếu ESG sẽ rất khó đi xa trên thị trường quốc tế.

“Một doanh nghiệp không có ESG thì sẽ khó xây dựng được niềm tin với đối tác, nhà đầu tư và xã hội. Với chúng tôi, ESG chính là năng lực cạnh tranh”, Giám đốc ESG VinFast nhấn mạnh.

Giải thưởng mang nhiều tầng ý nghĩa, từ việc khẳng định vị thế tiên phong trong thực thi ESG, củng cố niềm tin của nhân sự nội bộ, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, cho tới gia tăng lợi thế khi tiếp cận các nguồn vốn xanh ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn.

Ở góc độ thực tiễn, ông David Edgardo cho rằng giá trị lớn nhất của danh vị nằm ở sự công nhận và minh bạch.

“Khi tham gia Vietnam ESG Awards, chúng tôi có thể giới thiệu công khai trên website và với đối tác quốc tế rằng mức độ thực hành ESG của VinFast đang ở đâu”, ông nói.

Theo ông, năm 2024 là thời điểm VinFast thể hiện rõ hơn các nỗ lực ESG ra cộng đồng quốc tế, và điều đó đã tạo ra những phản hồi tích cực.

“Có những đối tác thực sự ngạc nhiên khi thấy một doanh nghiệp Việt Nam lại có nền tảng ESG như vậy”, ông chia sẻ.

Cần đưa chuyển hóa ESG vào chiến lược dài hạn

Tuy nhiên, đi cùng với sự ghi nhận là áp lực chuyển hóa. Đại diện VinFast cho rằng giải thưởng không chỉ mang tính tôn vinh, mà còn là một phép thử.

“Điều quan trọng nhất là làm sao chuyển thông điệp ESG trên giấy thành hoạt động, thành chính sách cụ thể cho doanh nghiệp. Đây là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tập trung”, ông David Edgardo nhấn mạnh.

Theo ông, doanh nghiệp có thể đặt ra những mốc mục tiêu ngắn hạn như 6 tháng, 1 năm hay 2 năm, nhưng thách thức lớn hơn nằm ở việc xây dựng được một hành trình chuyển hóa ESG trên chiến lược dài hạn.

“Làm thế nào để duy trì được lộ trình đó mới là điều chúng tôi luôn trăn trở”, ông nói.

Giám đốc ESG VinFast nhấn mạnh, ESG không được triển khai rời rạc, mà được “đóng khung” thành chiến lược dài hạn gắn với mục tiêu Net Zero.

Doanh nghiệp đã công bố chiến lược Net Zero đến năm 2030, tầm nhìn 2040, với trọng tâm là nhiệm vụ 3E gồm Điện hóa, Tiết kiệm năng lượng và Xanh hóa năng lượng.

Theo ông David Edgardo, trụ cột đầu tiên là điện hóa, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh cốt lõi của VinFast.

Trụ cột thứ hai là tiết kiệm năng lượng. Đại diện VinFast cho rằng khi doanh nghiệp sử dụng năng lượng cho hoạt động kinh doanh, câu hỏi không chỉ là dùng bao nhiêu, mà là dùng như thế nào.

“Chúng tôi phải tiết kiệm và sử dụng năng lượng ngày càng xanh hơn, ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Đây chính là yếu tố thúc đẩy để hành trình Net Zero của chúng tôi tiến gần hơn”, ông David Edgardo chia sẻ.

Trụ cột thứ ba là xanh hóa năng lượng, được VinFast xác định là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện mô hình tăng trưởng xanh.

Một ví dụ được nêu tại diễn đàn là hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Hải Phòng với công suất dự kiến khoảng 30MW.

Theo ông David Edgardo, một doanh nghiệp hoạt động xanh thì cần có nguồn năng lượng xanh.

“Chúng tôi sử dụng điện mặt trời áp mái để cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất và giảm phát thải CO2. Đây là một trong những bước đi cụ thể trong hành trình đó”, ông nói.

ESG trở thành chuẩn chung của chuỗi giá trị

Một điểm nhấn khác là cách VinFast nhìn ESG ở cấp độ chuỗi giá trị.

Theo đại diện doanh nghiệp, ESG không thể chỉ nằm trong phạm vi nội bộ, mà cần trở thành chuẩn chung cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Gần đây, chúng tôi tiếp cận ESG theo hướng chuẩn hóa trong chuỗi cung ứng. Hiện nay, phần lớn chuỗi giá trị toàn cầu của VinFast đã áp dụng các chuẩn ESG chung”, ông David Edgardo cho biết.

Theo ông, việc làm việc với các nhà cung cấp cấp 1 là những đối tác phát triển bền vững giúp hành trình ESG của VinFast trở nên thiết thực hơn. “Khi các nhà cung cấp cùng đi theo chuẩn ESG, mục tiêu Net Zero của chúng tôi sẽ đến gần hơn”, ông nói.

Những nỗ lực này được VinFast gắn với các kết quả cụ thể. Theo số liệu công bố, VinFast kết thúc năm 2024 ở vị trí số một tại thị trường Việt Nam và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã giao hơn 110.000 ô tô điện và hơn 234.000 xe máy điện, xe đạp điện trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, hơn 147.000 ô tô điện đã được bán ra trong 11 tháng đầu năm, góp phần giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Song song đó, VinFast cũng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực tái chế pin và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS), đồng thời sử dụng vật liệu tái chế và thiết kế mô đun để kéo dài vòng đời sản phẩm.

“Với chúng tôi, ESG nằm trong ADN của VinFast. Chúng tôi theo đuổi con đường ESG ngay từ đầu, bởi tăng trưởng xanh là con đường giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững hơn cho tương lai”, ông David Edgardo khẳng định.