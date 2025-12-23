Đà Nẵng ghi dấu ấn kép tại Vietnam Smart City Award 2025

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) chính thức được công bố và trao cho các đô thị, cơ quan và doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong ứng dụng công nghệ số vào quản trị và phát triển đô thị.

Giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) Việt Nam tổ chức, năm nay thu hút 75 đề cử trên cả nước. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn và trao tổng cộng 18 giải thưởng, trong đó có 8 giải dành cho khối đô thị và 10 giải cho các giải pháp công nghệ tiêu biểu.

Đà Nẵng dẫn đầu bình chọn đô thị đáng sống với gần 70% số phiếu

Trong khuôn khổ sự kiện, TP Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục Đô thị đáng sống. Kết quả này gây chú ý trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống cho người dân đô thị.

Đại diện TP Đà Nẵng tại lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) (Ảnh: BTC).

Theo Ban tổ chức, điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là việc lần đầu tiên danh hiệu Đô thị đáng sống được quyết định thông qua bình chọn trực tiếp của người dân trên cả nước.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của giải thưởng rằng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ đóng vai trò là phương tiện, còn mục tiêu cuối cùng vẫn là sự hài lòng và hạnh phúc của con người trong không gian sống đô thị.

Kết quả bình chọn được tổng hợp dựa trên 7 nhóm tiêu chí gồm quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số. Hơn 200.000 lượt bình chọn hợp lệ đã được ghi nhận. Riêng TP Đà Nẵng nhận được 163.984 lượt bình chọn, chiếm gần 70% tổng số phiếu, cho thấy mức độ đồng thuận rất cao từ cộng đồng.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là Huế và Quảng Ninh với số lượt bình chọn lần lượt đạt 65.379 và 21.120. Đáng chú ý, Huế là địa phương có số lượng người ngoại tỉnh tham gia bình chọn cao nhất, với hơn 8.000 lượt.

5 địa phương có tổng điểm bình chọn cao nhất trên tất cả các hạng mục gồm Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Công nghệ làm nền tảng, con người là trung tâm trong phát triển đô thị thông minh

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức, cho rằng khái niệm đô thị thông minh đang được định hình theo hướng thực chất và gần với đời sống hơn.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức phát biểu (Ảnh: BTC).

Theo ông, đô thị thông minh là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người giữ vai trò trung tâm, chính quyền đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực phát triển và công nghệ là công cụ hỗ trợ tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh rằng đô thị thông minh không đồng nghĩa với việc triển khai dàn trải cảm biến hay phần mềm, mà cốt lõi nằm ở khả năng kết nối đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng thông qua liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực.

Bên cạnh danh hiệu Đô thị đáng sống, TP Đà Nẵng còn được vinh danh ở 3 hạng mục khác gồm quản trị điều hành thông minh, môi trường xanh và phát triển bền vững, cùng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là năm thứ 6 liên tiếp thành phố ghi dấu ấn tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, trong năm qua, Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc xây dựng nền tảng cho các ngành công nghệ cao như vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố đồng thời định hướng phát triển trung tâm tài chính khu vực, đi kèm với nhiều chính sách và ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia thử nghiệm và phát triển các mô hình kinh tế số.

Cùng với Đà Nẵng, Hà Nội cũng tạo dấu ấn tại mùa giải năm nay khi được ghi nhận ở hạng mục Thành phố điều hành và quản lý thông minh trong lĩnh vực dịch vụ công.

Việc đưa vào vận hành tổng đài trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hỗ trợ người dân liên tục cùng ứng dụng công dân số iHanoi được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cải thiện khả năng tương tác giữa chính quyền và người dân tại một đô thị có quy mô hơn 10 triệu dân.

Theo VINASA, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 được xem là một cột mốc đáng chú ý trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời ban hành Nghị định 269 về xây dựng và phát triển đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và từng bước hiện thực hóa cam kết NetZero vào năm 2050.

Các số liệu từ giải thưởng cho thấy nhiều đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư thực chất cho kinh tế số và xã hội số.

Công nghệ không còn mang tính trình diễn mà đang được ứng dụng trực tiếp để giải quyết những vấn đề cốt lõi của đô thị như ùn tắc giao thông, ngập úng, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng. Trí tuệ nhân tạo đang từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống đô thị, từ dịch vụ công đến bảo đảm an ninh trật tự.