Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do Báo Dân trí tổ chức diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman Hanoi.

Chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam, bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, Trường Đại học VinUni, cho biết dự án được triển khai với mục tiêu cốt lõi là giải quyết một nhu cầu rất thực của cộng đồng địa phương: khả năng giao tiếp tiếng Anh trong đời sống, học tập và hội nhập.

Dự án "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" là sáng kiến do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho UBND tỉnh Khánh Hòa, với sự kết nối triển khai của Trường Đại học VinUni, hướng tới việc giúp người dân địa phương tự tin giao tiếp tiếng Anh trong đời sống và hội nhập, theo bà Bùi Thu Dung.

VinUni triển khai ESG từ nhu cầu thực tế để người dân tự tin nói tiếng Anh (Video: Đoàn Thủy).

Bắt đầu từ “nỗi sợ nói tiếng Anh” của người dân địa phương

Theo bà Dung, với đặc thù là địa phương phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ, Khánh Hòa có nhu cầu rất lớn về giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân dù đã học tiếng Anh từ sớm nhưng vẫn gặp khó khăn khi sử dụng trong đời sống hàng ngày, đặc biệt khi tiếp xúc với du khách quốc tế.

“Đây là bài toán mà chúng tôi trăn trở ngay từ khi tiếp nhận và triển khai dự án. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân Khánh Hòa có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh để phục vụ công việc, cuộc sống và góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hội nhập”, bà Dung chia sẻ.

Theo đại diện VinUni, điểm khác biệt của dự án nằm ở cách tiếp cận mang tính thực tiễn và kiên định với mục tiêu vì cộng đồng. Dự án không triển khai theo mô hình đào tạo hàn lâm, mà xuất phát từ nhu cầu thực của người dân, từ đó thiết kế các hoạt động học tập gần gũi, dễ tiếp cận.

Bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, Trường Đại học VinUni (Ảnh: Hải Long).

Edutainment và chuyển đổi số giúp ESG lan tỏa tới hàng trăm nghìn người

Một trong những hướng đi nổi bật là việc áp dụng mô hình edutainment, kết hợp giáo dục và giải trí thông qua các phong trào, sự kiện và cuộc thi nói tiếng Anh như Rung chuông vàng, hùng biện, rap tiếng Anh, English Speakathon, Đấu trường tiếng Anh. Các hoạt động này giúp người dân cảm thấy tiếng Anh không quá khó, dần trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Theo bà Dung, tác động của dự án đã thể hiện rõ trong thực tế. Nhiều tiểu thương có thể giao tiếp tiếng Anh và bán hàng hiệu quả hơn. Các tài xế taxi có thể trò chuyện, đón tiếp khách quốc tế ngay từ sân bay.

Những người làm dịch vụ du lịch trên đường phố cũng tự tin hơn khi tiếp xúc với du khách nước ngoài. Đặc biệt, học sinh, sinh viên tham gia chương trình ngày càng cải thiện kỹ năng giao tiếp và trở thành lực lượng kế cận cho sự phát triển của địa phương.

Tiến sĩ Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và PGS.TS Mạc Quốc Anh - Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp tiên phong về Khoa học công nghệ. Bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, Trường Đại học VinUni, đứng ngoài cùng bên phải (Ảnh: Mạnh Quân).

Song song với các hoạt động trực tiếp, dự án đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để mở rộng phạm vi tiếp cận. Nhiều cuộc thi được tổ chức trên các nền tảng trực tuyến như Aloha và Kahoot, thu hút số lượng lớn học sinh tham gia.

“Cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đã thu hút hơn 60.000 lượt học sinh tham dự.

Trong thời gian tới, dự án dự kiến tổ chức cuộc thi English Speakathon dành cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn toàn tỉnh, với quy mô gần 100.000 người tham gia. Chính nhờ việc áp dụng công nghệ số vào các hoạt động của dự án, sức lan tỏa và phạm vi tác động đã mở rộng tới hàng trăm nghìn người dân”, bà Dung cho biết.

Tính đến nay, sau ba giai đoạn triển khai trong ba năm, dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đã thu hút khoảng nửa triệu người dân tham gia, tạo ra tác động xã hội rõ nét và bền vững.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, đại diện VinUni cho biết dự án sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công nghệ AI trong xây dựng nội dung học tập, tổ chức các khóa học trực tuyến và quản lý chương trình, nhằm duy trì hiệu quả lâu dài và mở rộng quy mô tác động.

Đánh giá về Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, bà Bùi Thu Dung cho rằng đây là không gian hữu ích để các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi các mô hình thực thi ESG hiệu quả, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng.

Tại sự kiện Vietnam ESG Awards 2025, VinUni đã vinh dự đoạt Cup Vinh danh cho top 5 doanh nghiệp Tiên phong Khoa học công nghệ. Đây là hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp đã lựa chọn khoa học công nghệ làm động lực cốt lõi trong thực thi ESG, không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất - kinh doanh, mà còn tạo ra những giá trị bền vững, tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ảnh: Hải Long

Video: Đoàn Thủy