Đánh giá Sony Bravia 5: TV MiniLED cao cấp có đủ thay thế TV OLED?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại phù hợp nhiều không gian.

- Kích thước lớn, chất lượng hiển thị tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Hệ điều hành Google TV chứa nhiều quảng cáo.

- Thiết kế chân đế chưa hợp lý.

- Giá bán không dễ tiếp cận.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Với giá bán hơn 60 triệu đồng, Sony Bravia 5 phiên bản 85 inch không hướng đến nhóm người dùng phổ thông. Kích thước 85 inch cũng đòi hỏi không gian lắp đặt rộng rãi, đồng thời việc vận chuyển và lắp đặt tương đối phức tạp.

Thiết bị hướng tới nhóm người dùng quan tâm tới TV cỡ lớn và sẵn sàng đầu tư cho một hệ thống giải trí tại gia chuyên biệt.

Thiết kế

Được định vị ở phân khúc cao cấp, Sony Bravia 5 phiên bản 85 inch (tên mã K-85XR50) là một trong những quân bài chủ lực của Sony nhằm cạnh tranh với các thương hiệu Hàn Quốc trong phân khúc TV màn hình lớn.

Nhà sản xuất lựa chọn hướng tiếp cận bằng công nghệ Mini LED như một giải pháp thay thế OLED trong phân khúc cao cấp. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm giải trí tại gia với không gian lắp đặt rộng rãi.

Thiết bị sở hữu kiểu dáng vuông vức, tối giản quen thuộc của các dòng TV Bravia. Mặt lưng là vị trí ít xuất hiện, nhưng cũng được chăm chút khá tỉ mỉ với các họa tiết ô vuông tạo điểm nhấn trong thiết kế.

Vị trí cổng sạc và các cổng kết nối ngoại vi được bố trí sang hai bên, thay vì đặt ở chính giữa mặt lưng như nhiều mẫu TV trên thị trường. Cách thiết kế này khá hợp lý và thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt là đối với một thiết bị kích thước lớn. Người dùng có thể dễ dàng thao tác với các cổng kết nối ngay cả khi TV được treo sát tường.

Với một mẫu TV kích thước lớn, trọng lượng của sản phẩm là yếu tố cần lưu ý khi lắp đặt. TV nặng hơn 46kg khi không có chân đế và hơn 49kg khi lắp thêm chân đế, đòi hỏi phải có nhiều người hỗ trợ trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Một điểm khác cần lưu ý là phần chân đế của TV được làm theo kiểu vuông góc với màn hình thay vì dạng chữ V hoặc ba chân thường thấy. Thiết kế này giúp TV đứng vững, nhưng nó lại có nhược điểm về công năng khi độ rộng của chân đế tương đối lớn.

Độ rộng này vượt quá bề mặt của phần lớn các loại bàn kệ phổ thông trên thị trường (vốn chỉ dao động 30-35 cm), gây ra sự bất tiện nhất định nếu người dùng muốn đặt TV trên tủ kệ.

Chất lượng hiển thị và trải nghiệm âm thanh

Về chất lượng hiển thị, Sony Bravia 5 sử dụng công nghệ MiniLED. Đây là xu hướng đang được các nhà sản xuất TV tập trung phát triển như một giải pháp thay thế cho OLED trong phân khúc cao cấp.

Bravia 5 sở hữu hệ thống đèn nền MiniLED mới gồm các đèn LED màu xanh lam và xanh lục, giúp mở rộng gam màu và tăng cường độ chính xác của màn hình. Hãng cũng ứng dụng công nghệ XR Triluminos Pro cho khả năng tái tạo hơn một tỷ sắc thái màu với độ chuyển màu và độ bão hòa tự nhiên hơn.

Để gia tăng độ tương phản, Sony sử dụng công nghệ XR Backlight Master Drive. Công nghệ này hoạt động tương tự công nghệ điều khiển đèn nền được dùng trong các màn hình chuyên dụng của hãng, sử dụng thuật toán làm mờ cục bộ để điều khiển hàng nghìn đèn LED, giúp mang đến độ tương phản tốt hơn.

Công nghệ nâng cấp hình ảnh và bổ sung khung hình bằng AI trở thành trang bị phổ biến trên hầu hết TV hiện nay và Bravia 5 cũng không ngoại lệ. TV hỗ trợ công nghệ XR Clear Image tích hợp AI giúp nâng cấp chất lượng nội dung và giảm độ nhiễu của hình ảnh. Dù vậy, chất lượng nâng cấp và mô phỏng còn phụ thuộc nhiều vào nội dung gốc.

Xét về hiệu quả sử dụng thực tế, tấm nền MiniLED trên Sony Bravia 5 cho chất lượng trội hơn so với những TV sử dụng tấm nền LCD thông thường về cả độ sáng, màu sắc, độ tương phản hay tốc độ phản hồi. Góc nhìn rộng cũng đảm bảo chất lượng hiển thị luôn ổn định dù người dùng ngồi xem ở các vị trí khác nhau.

Ngay cả khi đặt cạnh một chiếc TV OLED, Sony Bravia 5 cũng gần như tương đồng về sắc độ. Mặc dù độ sâu màu đen vẫn chưa đạt mức tuyệt đối như TV OLED, nhưng sự khác biệt này khó nhận thấy trong điều kiện sử dụng thông thường.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn giới hạn khi xuất hiện một chút hiệu ứng blooming xung quanh văn bản trắng trên nền đen hoàn toàn. Dù vậy, đây không phải là vấn đề lớn trong hầu hết thời gian sử dụng.

Đổi lại, ưu điểm của MiniLED so với OLED nằm ở độ sáng cao hơn và khả năng hoạt động bền bỉ, không gặp phải hiện tượng thoái hóa điểm ảnh hay bóng mờ (burn-in) theo thời gian.

Ngoài ra, TV hỗ trợ hầu hết các tiêu chuẩn hình ảnh phổ biến trên phân khúc cao cấp như HDR10, HLG và Dolby Vision. Tần số quét 120Hz hoạt động ở độ phân giải 4K, kết hợp công nghệ XR Motion Clarity, cho khả năng hiển thị mượt mà với các nội dung chuyển động nhanh, đáp ứng nhu cầu giải trí và chơi game trên các máy chơi game thế hệ mới như PlayStation 5. Thiết bị được trang bị 2 cổng HDMI 2.1 để phục vụ các kịch bản sử dụng này.

Hệ thống loa tích hợp trên TV có tổng công suất 40W, đủ đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản trong không gian phòng vừa và nhỏ. Tuy nhiên, do giới hạn về độ mỏng của thiết kế, khả năng tái tạo âm bass chưa thực sự nổi bật, đặc biệt khi xem phim hoặc các nội dung đòi hỏi hiệu ứng âm thanh mạnh.

Trong trường hợp người dùng có nhu cầu nâng cao trải nghiệm âm thanh, TV cho phép kết nối với các hệ thống loa ngoài tương thích, bao gồm cả các giải pháp âm thanh đa kênh. Việc sử dụng hệ thống âm thanh rời có thể giúp cải thiện đáng kể không gian và độ chi tiết của âm thanh, tùy theo nhu cầu và điều kiện lắp đặt.

Hệ thống âm thanh 5.1 kênh kết hợp công nghệ Dolby Atmos cho khả năng tái tạo không gian âm thanh đa chiều. Trong điều kiện nội dung phù hợp, công nghệ Acoustic-Multi Audio tích hợp trên TV hỗ trợ phân bổ âm thanh từ nhiều hướng, góp phần tạo hiệu ứng âm thanh vòm 3D.

Bên cạnh đó, TV được trang bị công nghệ Voice Zoom 3 ứng dụng AI để nhận diện và làm nổi bật lời thoại. Tính năng này giúp cải thiện độ rõ của hội thoại trong một số tình huống, hạn chế việc phải tăng âm lượng tổng thể khi xem phim hoặc chương trình truyền hình.

Các trang bị thông minh

Sony Bravia 5 được trang bị bộ xử lý XR Processor tích hợp AI, dung lượng RAM 6GB cùng bộ nhớ lưu trữ 32GB. Đây đều là những thông số thuộc nhóm đầu trong thế giới TV thông minh chạy hệ điều hành Google TV. Do đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Google TV hiện là nền tảng hỗ trợ nhiều ứng dụng nhất trong hệ sinh thái TV thông minh. Ngay từ khi xuất xưởng, thiết bị cũng đã được cài sẵn các ứng dụng phổ biến như YouTube, Netflix,... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng.

Giao diện Google TV được thiết kế tối giản, thân thiện và dễ sử dụng, cho phép tạo và quản lý nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị. Khi kết hợp với smartphone Android, người dùng có thể điều khiển TV từ xa, chia sẻ nội dung hoặc đồng bộ thao tác giữa các thiết bị một cách liền mạch.

Hệ điều hành này còn tích hợp trợ lý ảo Google Assistant, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt với khả năng nhận diện chính xác.

Tuy nhiên, điểm trừ của Google TV là nền tảng có sẵn nhiều quảng cáo trên màn hình chính, không thể loại bỏ và đôi khi gây ra phiền toái trong quá trình sử dụng. Đây là hạn chế chung của toàn bộ TV chạy nền tảng này, không chỉ riêng thiết bị từ Sony.

Ngoài ra, sản phẩm còn tương thích với đa dạng kết nối không dây như Apple AirPlay và Chromecast. Điều này cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung từ iPhone, iPad hoặc các thiết bị Android lên màn hình lớn mà không cần dây cáp hay phần mềm trung gian.

Với những người dùng yêu thích xem phim trên Netflix, TV còn tích hợp sẵn chế độ Netflix Adaptive Calibrated Mode do Sony và Netflix thiết kế riêng. Khi kích hoạt, tính năng này sẽ điều chỉnh độ sáng tự động theo điều kiện xung quanh trong phòng để tạo ra một môi trường tối ưu nhất cho trải nghiệm xem phim.

Tổng kết

Với kích thước lớn 85 inch cùng công nghệ MiniLED, Sony Bravia 5 nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, chất lượng hiển thị sắc nét và tích hợp nhiều tính năng AI thông minh. So với TV OLED, công nghệ MiniLED trên thiết bị này mang lại độ sáng cao hơn và khả năng hoạt động bền bỉ, tránh được hiện tượng bóng mờ theo thời gian.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có một số điểm hạn chế như giao diện Google TV chứa quảng cáo gây phiền toái, thiết kế chân đế chưa hợp lý và mức giá hơn 60 triệu đồng là rào cản lớn nhất đối với người dùng phổ thông.