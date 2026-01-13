Đánh giá OPPO Reno15 5G: Đối thủ cạnh tranh của iPhone 16e, Galaxy S25 FE

+ Ưu điểm:

- Camera hoạt động tốt trong nhiều điều kiện.

- Thời lượng pin tốt, sạc nhanh.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất chưa ấn tượng trong phân khúc.

- Vị trí đặt cảm biến vân tay chưa phù hợp.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Reno15 5G phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là nữ giới, khi sở hữu thiết kế bắt mắt cùng hệ thống camera chính và camera selfie chất lượng cao. Máy cũng tích hợp đa dạng tính năng AI hỗ trợ làm việc và chỉnh sửa hình ảnh.

Với những người dùng có nhu cầu “cày” game và giải trí nặng, đây không phải là lựa chọn phù hợp.

Thiết kế và màn hình

Trong vài năm trở lại đây, phân khúc di động cận cao cấp tại thị trường Việt Nam ngày càng trở nên sôi động. Đây được xem là một bước đệm để các nhà sản xuất có thể dần chuyển dịch khách hàng dùng smartphone bình dân lên những lựa chọn cao hơn.

Apple có iPhone 16e, trong khi Samsung cũng giới thiệu Galaxy S25 FE để thúc đẩy thị trường. Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như OPPO, Xiaomi hay vivo thậm chí còn cạnh tranh quyết liệt hơn khi mỗi năm ra mắt tới 2 thiết bị thuộc phân khúc này.

OPPO Reno15 5G được công bố chỉ 6 tháng sau khi phiên bản Reno14 lên kệ. Máy vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm Reno. Thiết kế này đã được hãng áp dụng gần như không đổi trong 3 thế hệ gần nhau, tạo nên đặc điểm nhận diện riêng cho sản phẩm Reno trên thị trường.

Đây vừa là điểm cộng nhưng cũng có thể là hạn chế. Thiết kế này vẫn đủ trẻ trung, bắt mắt, nhưng không còn tạo được sự mới mẻ như ban đầu. Thiết bị được gia công và hoàn thiện tương đối tỉ mỉ, tiệm cận với chất lượng trên những mẫu điện thoại thuộc phân khúc cao cấp.

Mặt lưng của Reno15 5G được hoàn thiện dạng nhám mờ, giúp hạn chế bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Bốn góc bo cong đều kết hợp với kích thước nhỏ gọn, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái ngay cả khi sử dụng bằng một tay trong thời gian dài.

Màn hình của Reno15 5G có kích thước 6,59 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải 1,5K cùng tần số quét 120Hz. Chất lượng hiển thị của màn hình này tương đối tốt, màu sắc hiển thị rực rỡ, màu đen sâu, góc nhìn rộng và có thể dễ dàng sử dụng ở ngoài trời.

Điểm cộng là phần viền màn hình được làm mỏng đều ở cả bốn cạnh, mang lại không gian hiển thị rộng cùng hiệu ứng thị giác tốt. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Vân tay cho khả năng nhận diện nhanh, chính xác, nhưng vị trí đặt cảm biến khá thấp khiến cho thao tác sử dụng chưa thực sự thuận tiện.

Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong nhiều điều kiện khác nhau. Máy hỗ trợ thao tác cảm ứng khi tay ướt, dính dầu hoặc khi đeo găng tay, giúp duy trì khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Camera và các tính năng AI

Tương tự phiên bản tiền nhiệm, OPPO Reno15 5G được trang bị hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 50MP hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OIS, ống kính telephoto 50MP cho phép zoom quang học 3,5x và ống kính góc siêu rộng 8MP.

Thử nghiệm chụp hình trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, chất lượng ảnh cho ra từ hệ thống camera này tương đối ổn định và mang lại trải nghiệm tốt về mức độ chi tiết, màu sắc và độ tương phản.

Mặc dù camera telephoto chỉ hỗ trợ zoom quang học 3,5x, nhưng thiết bị vẫn cho phép người dùng chụp hình với mức độ thu phóng tối đa lên đến 120x bằng cách kết hợp phần cứng camera cùng hệ thống AI.

Tuy vậy, mức độ chi tiết và màu sắc của hình ảnh được duy trì tốt nhất khi chụp ở mức thu phóng 7x trở lại. Với các mức độ thu phóng cao hơn như 20x hay 120x, chi tiết hình ảnh bị giảm đáng kể và màu sắc cũng bệt hơn.

Một điểm hạn chế là ống kính góc siêu rộng của máy chỉ có độ phân giải 8MP. Với cùng một điều kiện ánh sáng, ảnh chụp từ ống kính góc siêu rộng có màu sắc nhạt hơn, mức độ chi tiết và tương phản cũng kém hơn đáng kể so với camera chính.

Camera của máy cũng cho khả năng xử lý hình ảnh tốt trong điều kiện chụp thiếu sáng. Màu sắc tái tạo tự nhiên, hình ảnh trong, không bị bệt. Ánh đèn đường và đèn LED trên các biển hiệu cũng được xử lý tốt, không gây ra tình trạng lóa sáng và mất chi tiết.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Reno15 5G hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3,5x, tương ứng với mức tiêu cự 26mm, 50mm và 85mm. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Hệ thống camera trên Reno15 5G có thể nhận diện chính xác chủ thể, xóa mờ hậu cảnh tự nhiên. Đặc biệt, các chi tiết khó như mắt kính hay những sợi tóc ven đều được xử lý một cách hài hòa, không bị xóa lẹm vào chủ thể. Những chi tiết khác trên khuôn mặt, màu da cũng được tái hiện tự nhiên.

Camera selfie luôn là thế mạnh trên những chiếc điện thoại OPPO và Reno15 5G cũng không phải ngoại lệ. Thiết bị tích hợp camera selfie với độ phân giải 50MP cùng góc chụp rộng 100 độ. Khi xoay máy theo chiều ngang, camera selfie sẽ tự động mở rộng góc chụp để người dùng có thể chụp hình nhóm hoặc chụp selfie với khung cảnh phía sau dễ dàng hơn.

Thiết bị còn tích hợp tính năng đèn selfie đa sắc để hỗ trợ chụp selfie trong điều kiện ánh sáng yếu. Theo đó, màn hình của điện thoại sẽ phát sáng để mang lại hiệu ứng giống như chụp ảnh từ đèn flash. Người dùng cũng có thể thay đổi các màu sắc khác nhau trên màn hình để tạo ra hiệu ứng màu sắc mong muốn.

Bên cạnh đó, Reno15 5G cũng tích hợp sẵn bộ công cụ AI để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Tính năng AI Popout mới cho phép tạo ra những bức hình ghép với phong cách mới mẻ khi chủ thể vượt ra bên ngoài khung ảnh.

Tính năng Tạo lại bằng AI giúp bố cục lại bức ảnh theo tỷ lệ khung hình phù hợp và đưa ra các gợi ý về bộ lọc màu. Trong khi đó, tính năng Chụp ảnh AI hoàn hảo có thể nhận diện những bức ảnh chụp chân dung bị nhắm mắt và hỗ trợ chỉnh sửa lại khuôn mặt.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như xóa vật thể AI, tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp.

Hiệu suất và pin

OPPO Reno15 5G được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, dung lượng RAM 8/12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Thử nghiệm với phần mềm đánh giá hiệu suất AnTuTu BenchMark, OPPO Reno15 5G đạt gần 1,1 triệu điểm.

So sánh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, iPhone 16e dùng chip A18 đạt 1,36 triệu điểm, Galaxy S25 FE dùng chip Exynos 2400 đạt khoảng 1,6 triệu điểm, trong khi Xiaomi 15T sử dụng chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra đạt 1,64 triệu điểm.

So với phiên bản Reno14 5G tiền nhiệm, hiệu suất của Reno15 5G cũng thấp hơn 20% trong cùng bài kiểm tra đánh giá. Hiệu suất của Reno15 5G không yếu trong quá trình sử dụng thực tế, nhưng chưa đủ mạnh khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile và Liên Quân Mobile, máy có thể đáp ứng ổn định với 60fps ở mức thiết lập đồ họa cao. Với những tựa game có đồ họa phức tạp hơn như Genshin Impact, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ổn định ở mức thiết lập đồ họa trung bình.

Tuy vậy, trong quá trình chơi game hoặc sử dụng các tác vụ nặng liên tục, thiết bị nóng lên khá nhanh, đặc biệt là ở khu vực cạnh viền và mặt lưng gần cụm camera. Đây sẽ không phải lựa chọn thích hợp cho những người dùng có nhu cầu chơi game nhiều.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC với công suất 80W. Với các tác vụ thông thường như nghe gọi, duyệt web, mạng xã hội và chơi game, máy có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu hơn một ngày sử dụng.

OPPO Reno15 5G được cài đặt nền tảng ColorOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16 giống với dòng sản phẩm cao cấp Find X9. Do đó, thiết bị thừa hưởng hàng loạt tính năng AI như AI Mind Space hoạt động như một kho dữ liệu được cá nhân hóa, AI Summary giúp tóm tắt nội dung bài viết, AI Speak hỗ trợ đọc văn bản bằng giọng nói,...

Khả năng kết nối với iPhone cũng được OPPO tiếp tục được nâng cấp. Bên cạnh khả năng truyền dữ liệu như các phiên bản tiền nhiệm, Reno15 5G còn hỗ trợ chia sẻ cuộc gọi, tin nhắn từ iPhone thông qua ứng dụng O+ Connect.

Tổng kết

OPPO Reno15 5G được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 16 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong phân khúc giá như iPhone 16e, Samsung Galaxy S25 FE, Xiaomi 15T và vivo V60.

Mẫu máy này được xem là phiên bản thu gọn của chiếc Find X9 cao cấp. Thiết bị sở hữu thiết kế trẻ trung, camera hoạt động ổn định, thời lượng pin tốt và sở hữu hàng loạt tính năng AI độc đáo. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho nhóm khách hàng là nữ giới khi thiết bị tích hợp camera selfie chất lượng cao cùng nhiều tính năng AI hỗ trợ làm đẹp.

Thiết bị có thể đáp ứng hầu hết các trải nghiệm sử dụng hàng ngày một cách ổn định. Tuy vậy, đây không phải là một sản phẩm phù hợp cho nhu cầu chơi game, giải trí nặng.